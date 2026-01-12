Ft
hadházy ákos pestújhely propaganda aktivista zugló kampány választás

„Önkényuralom” elleni „harc”: Hadházy Ákos bejelentette, hogy újra indul, már kunyerál is

2026. január 12. 08:46

Úgy tűnik, a gyűlöletkeltésen kívül nem maradt más a tarsolyban.

2026. január 12. 08:46
null

Hadházy Ákos ellenzéki aktivista, akinek számos kormányellenes kirohanásáról kiderült, hogy a valósággal összeegyeztethetetlen elemeket tartalmaz, vagyis hazugság, csúsztatás és propaganda az egész, és akinek a felhergelt tüntetői rárontottak egy szerzetesre, az idei választáson ismét indul a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része). 

„Az Önök segítsége nélkül nem megy! Talán már sokan értesültek róla, hogy az idei választáson ismét indulok a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része). Teszem ezt azért, mert 

folytatni kívánom az önkényuralom ellen több mint 12 éve megkezdett harcot,

 és ehhez szükségem van arra a legitimációra, amit csak a választók adhatnak” – kezdi a politikus a Facebook-oldalán.

Hozzáteszi: „Én az elvégzett munkában hiszek, amit a legjobban kivitelezett kampány sem helyettesíthet. De egy választásnak csak úgy lehet nekifutni, ha rendelkezésünkre állnak bizonyos alapvető eszközök: plakát, szórólap, pult és miegymás. Ezek pénzbe kerülnek, mögöttem pedig nem állnak állami milliárdok, vagy közpénzen meghízott oligarchák. Ahogy a 2021-es előválasztás óta mindig, ezúttal is 

csak az Önök támogatásában bízhatok, és ez így is van rendjén. 

Csak az lehet ugyanis valódi ellenzéki, aki nem függ anyagilag a kormánytól!”

„Kérem, ha tehetik, segítség a kampányomat! 

Az adományokat egy külön bankszámlán gyűjtöm, 

arról kizárólag a kampánnyal kapcsolatos kiadásokat fedezek” – írja Hadházy.

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

 

madre79
2026. január 12. 10:19
Börtönbe való!
gullwing
2026. január 12. 10:16
Szar ember pont megfelel az ottani választóknak...
tolltzoli1985
2026. január 12. 10:15
Az adományokat egy külön bankszámlán gyűjtöm, jó kis meló :D ,+ jövedelem ,bevallja ?
nyolcadikutasagyozo
2026. január 12. 10:14
A mocskos olasz maffia sem szerette ha ellenük vallott valaki.Próbálták mielőbb kiiktatni. Lehet találgatni ,ebben a történetben melyik a fidesz?👏👏👏👏😁😁😁😁😁😁😁😁
