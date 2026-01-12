„Önkényuralom” elleni „harc”: Hadházy Ákos bejelentette, hogy újra indul, már kunyerál is

Hadházy Ákos ellenzéki aktivista, akinek számos kormányellenes kirohanásáról kiderült, hogy a valósággal összeegyeztethetetlen elemeket tartalmaz, vagyis hazugság, csúsztatás és propaganda az egész, és akinek a felhergelt tüntetői rárontottak egy szerzetesre, az idei választáson ismét indul a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része).

„Az Önök segítsége nélkül nem megy! Talán már sokan értesültek róla, hogy az idei választáson ismét indulok a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része). Teszem ezt azért, mert