„Önkényuralom” elleni „harc”: Hadházy Ákos bejelentette, hogy újra indul, már kunyerál is

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra
Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.
Úgy tűnik, a gyűlöletkeltésen kívül nem maradt más a tarsolyban.
Hadházy Ákos ellenzéki aktivista, akinek számos kormányellenes kirohanásáról kiderült, hogy a valósággal összeegyeztethetetlen elemeket tartalmaz, vagyis hazugság, csúsztatás és propaganda az egész, és akinek a felhergelt tüntetői rárontottak egy szerzetesre, az idei választáson ismét indul a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része).
„Az Önök segítsége nélkül nem megy! Talán már sokan értesültek róla, hogy az idei választáson ismét indulok a budapesti 6. számú választókörzetben (Zugló, Erzsébetváros és Pestújhely egy része). Teszem ezt azért, mert
folytatni kívánom az önkényuralom ellen több mint 12 éve megkezdett harcot,
és ehhez szükségem van arra a legitimációra, amit csak a választók adhatnak” – kezdi a politikus a Facebook-oldalán.
Hozzáteszi: „Én az elvégzett munkában hiszek, amit a legjobban kivitelezett kampány sem helyettesíthet. De egy választásnak csak úgy lehet nekifutni, ha rendelkezésünkre állnak bizonyos alapvető eszközök: plakát, szórólap, pult és miegymás. Ezek pénzbe kerülnek, mögöttem pedig nem állnak állami milliárdok, vagy közpénzen meghízott oligarchák. Ahogy a 2021-es előválasztás óta mindig, ezúttal is
csak az Önök támogatásában bízhatok, és ez így is van rendjén.
Csak az lehet ugyanis valódi ellenzéki, aki nem függ anyagilag a kormánytól!”
„Kérem, ha tehetik, segítség a kampányomat!
Az adományokat egy külön bankszámlán gyűjtöm,
arról kizárólag a kampánnyal kapcsolatos kiadásokat fedezek” – írja Hadházy.
