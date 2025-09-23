Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát. A demonstráció a Ferenciek teréről indult, a célja pedig az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékmű volt – számolt be az Index.

Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.

Az Index beszámolója szerint a harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé.

Emellett