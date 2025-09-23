Ft
rendőrség Hadházy Ákos tüntetés Kőrösi Koppány biblia pap Ferenciek tere felszólítás

Újabb vörös vonalat léptek át Hadházy Ákosék: a tüntetők rárontottak egy papra

2025. szeptember 23. 20:59

Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója arra szólította fel a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű atrocitások esetén határozottan lépjen fel.

2025. szeptember 23. 20:59
null

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kedden folytatta március vége óta tartó tüntetéssorozatát. A demonstráció a Ferenciek teréről indult, a célja pedig az Andrássy úton lerombolt Navalnij-emlékmű volt – számolt be az Index.

Hadházy beszéde közben a téren található templom megkongatta a harangját, ennek kapcsán a politikus kijelentette, szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül páran bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A tüntetés szervezője mikor ezt észrevette, megkérte a tüntetőket, hogy jöjjenek ki.

Az Index beszámolója szerint a harangozás mintegy 15 percig tarthatott, majd megjelent egy pap egy Bibliával a kezében a templom ajtajában. Az egyházfit a jelenlévők nem fogadták barátságosan: „szégyelld magad” – kiabálták a pap felé. 

Emellett 

egyház ellenes rigmusok is skandálták, illetve egy rövid ideig szólt a „Mocskos Fidesz” is.

Ezt követően indultak el az Andrássy útra, azonban rögtön az első zebránál megálltak, hogy elénekeljék a magyar Himnuszt. Mivel akadályozták a forgalmat, ezért az autósok többször is rájuk dudáltak – sorolta a történéseket a lap.

Az esetről videó is készült, melyet alább tekinthetnek meg:

„Ez a non plus ultra”

A Ferenciek terén történtekre Kőrösi Koppány fejlesztéspolitikai szakértő is reagált. A Budapest Műhely alapítója úgy fogalmazott, 

Nos, a non plus ultra!”

Majd emlékeztetett arra, hogy a délután folyamán kormányellenes tüntetők Budapesten megtámadták az Alcantarai Szent Péter templomot és egyik papját a Ferenciek terén.

Kőrösi határozottan felszólította a rendőrséget, hogy az ilyen jellegű – véleménye szerint a szólásszabadság határain már túlmenő – atrocitások esetén lépjen fel a jog és az emberi méltóság védelmében.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Index

 

