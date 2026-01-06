Ft
sulyok tamás pojáca puzsér róbert lenin hullája drog tüntetés

Olyan történt a Népszava műsorában, amire alig találunk szavakat – tényleg épül „szeretetország”!

2026. január 06. 14:58

Nos, a baloldalon így akarják megteremteni az egymás iránti tiszteletet, betemetni az árkokat, gyakorolni a tárgyilagos újságírást, az elfogultságmentességet és a tiszta tudatállapotot.

2026. január 06. 14:58
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Most, hogy Pojáca Peti jóvoltából javában épül szeretetország, mindig elámulok, amikor

támogatói tüntetést szerveznek lényegében a drogozás szigorú állami üldözése ellen.

Mi az igazi szeretet, ha nem az, hogy az emberi egészséget megóvjuk a bódító, káros anyagoktól? Feltűnő továbbá, hogy Pojáca rendszeresen tart különböző köztéri szónoklatokat, ám például a kábítószerfogyasztás ellen még nem szólalt fel. 

Talán mert nem akart szembemenni a legutóbbi „drogellenes” tüntetés főszónokával, Puzsér Róberttel, aki ugye nagy lendülettel tolja Pojáca szekerét. Csak hát a szeretetország és a drog valahogy nem igazán fér össze. Mintha valaki itt a régi magyar mondás szerint s*gget csinálna a szájából – azaz az ellenkezőjét teszi annak, mint amit mond. Erre nagyon is rímel az angol drámaíró, Sarah Kane gondolata, miszerint 

„Nincs olyan drog a világon, ami értelmet adhatna az életnek.” 

Pojáca bizonyítja is az állítást, mert a szeretetország, amit építeni akar, nagyon is híján van az értelemnek, hazugságokkal viszont túlzsúfolt. Így, ha az ember kimondja, hogy szeretetország, azonnal Peti jut az eszébe, aki ezzel a kifejezéssel akar jóemberkedni. Miközben nyomban röhögőgörcsöt kapunk tőle. 

Másfél éve igyekszik, de még nem sikerült elhitetnie a magyarokkal, hogy köze van a jósághoz, a szeretethez.

Fredrik Backman svéd író azt mondja: „A drog olyan, mint az alkonyat, hiába él bennünk az illúzió, hogy mi döntjük el, mikor oltunk lámpát, ez a hatalom sohasem volt a miénk; a sötétség az sötétség, és akkor nyel el minket, amikor kedve támad.” Nem biztos, hogy ezt Puzsér olvasta, de normális ember magától is tudja, hogy az alkony, a lámpaoltás és a drog szoros kapcsolatban vannak egymással. A tüntetés a kormány szigorodó drogpolitikája és a közelmúltbeli rendőrségi razziák ellen szerveződött – ami valójában annyit jelent, hogy a drogozás mellett, a kormány ellen. Az üvöltöző, agresszív drogosokról természetesen soha nem esik szó, de Puzsér felszólalásában újra megjelenhetett a gyűlölködés Oroszországgal szemben, amikor az oroszokhoz hasonlíthatta Magyarországot, mivel a kormány nem tűri a drogozást. Hozzátette:

 Nincs az első egymillió feladata között, hogy kokainozó popsztárokat vagy füvező fiatalokat vegzáljon.”

Jó kis kábszerreklám, nem igaz? 

Azt nem tudom, hogy Batka Zoltán népszavás propagandista melyik kategóriába tartozik, de azt tudom, hogy szilveszteri bulijukkal kapcsolatban büszkén verte a mellét, ugyanis, mint fogalmazott: 

„szétszívták az agyukat”. 

Talán maradt még benne némi alkony a Hol élünk? podcast felvételére is, ezért gúnyolta a köztársasági elnököt újévi köszöntőbeszéde miatt, 

és nevezte Sulyok Tamást gusztustalanul a „Lenin hullája hasonmásverseny közönségdíjasának”.

A szöveg pontosan így hangzott el: „Azt hiszem, elég keményen, legalább is ugye egy házibulin voltam, ahol egyrészt nem jöttek ki kivételesen igazoltatni a rendőrök, pedig szétszívtuk az agyunkat." (Itt arra utalhatott, hogy Puzsér karácsonyi összejövetele után a rendőrség igazoltatta a résztvevőket. Gondolom, nem zörög a haraszt jeligére. A kapás viszont elmaradt.) Továbbá: „Azt viszont lényegesebb, hogy bekapcsolva hagytuk a himnuszt és utána megjelent Sulyok Tamás. Ami hát így hirtelenjében azt hittem, hogy az a nem tudom én, a Lenin hullája hasonmásverseny közönségdíjasa volt. (sic!)”

Eltorzult fejjel, gúnyolódva utánozta a köztársasági elnök beszédét. Ez a stílus a jelek szerint nagyon menő lehet a Népszavában,

mert a podcast két főszerkesztő-helyettes (Varga Dóra és Horváth Gábor) részvételével zajlott, akik nem találtak kivetnivalót sem a „szétszívási programban”, ami szimplán bűncselekmény, sem pedig a köztársasági elnök Lenin hullájához való gusztustalan hasonlítgatásában.  

Hát, így működik Pojáca szeretetországa. 

És még kész sincs, csak épül... Így akarják megteremteni az egymás iránti tiszteletet, betemetni az árkokat, gyakorolni a tárgyilagos újságírást, az elfogultságmentességet és a tiszta tudatállapotot. A Népszava, tudjuk jól, az ellenzék vezető lapja, ami tematizálja a baloldali közvéleményt. Rétvári Bence az Igazság órájában úgy kommentálta mindezt: 

„Felháborító, hogy ezek az emberek ezzel így kérkednek és ők a vélemény meghatározói, példaképek a baloldalon.”

Képzeljék el, milyen lenne a működő szeretetország? Nyugodtan kijelentem, semmilyen, mert nem lesz. Pont. Kell még valamit mondanom, Ildikó?  

***

(Fotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA)

