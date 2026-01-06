Olyan történt a Népszava műsorában, amire alig találunk szavakat – tényleg épül „szeretetország”!

„Nincs olyan drog a világon, ami értelmet adhatna az életnek.”

Pojáca bizonyítja is az állítást, mert a szeretetország, amit építeni akar, nagyon is híján van az értelemnek, hazugságokkal viszont túlzsúfolt. Így, ha az ember kimondja, hogy szeretetország, azonnal Peti jut az eszébe, aki ezzel a kifejezéssel akar jóemberkedni. Miközben nyomban röhögőgörcsöt kapunk tőle.

Másfél éve igyekszik, de még nem sikerült elhitetnie a magyarokkal, hogy köze van a jósághoz, a szeretethez.

Fredrik Backman svéd író azt mondja: „A drog olyan, mint az alkonyat, hiába él bennünk az illúzió, hogy mi döntjük el, mikor oltunk lámpát, ez a hatalom sohasem volt a miénk; a sötétség az sötétség, és akkor nyel el minket, amikor kedve támad.” Nem biztos, hogy ezt Puzsér olvasta, de normális ember magától is tudja, hogy az alkony, a lámpaoltás és a drog szoros kapcsolatban vannak egymással. A tüntetés a kormány szigorodó drogpolitikája és a közelmúltbeli rendőrségi razziák ellen szerveződött – ami valójában annyit jelent, hogy a drogozás mellett, a kormány ellen. Az üvöltöző, agresszív drogosokról természetesen soha nem esik szó, de Puzsér felszólalásában újra megjelenhetett a gyűlölködés Oroszországgal szemben, amikor az oroszokhoz hasonlíthatta Magyarországot, mivel a kormány nem tűri a drogozást. Hozzátette: