Ez valami új rekord lehet: a belpesti gőg már-már fullasztó koncentrációban árad Puzsér Róbert új elgondolásából

Egyidejűleg egy amerikai kutatás szerint a kannabiszfogyasztók körében háromszor-négyszer gyakoribbak az urológiai daganatok – azt már korábban megállapították, hogy a nemzőképességre is negatívan hathat a dolog. A nők esetében egy friss tanulmány a meddőség és a magzat genetikai rendellenességeinek nagyobb valószínűségére utal, miközben azt is vizsgálják, miért is korrelál olyan gyanúsan a fűhasználat terjedése a fiatalkori mellrák gyakoribbá válásával – de nem sorolom tovább a tényeket,

biztos csak „politikai szédelgésből” festik ezek a szakemberek sötét színűre azt a vidám kis füvet, nemdebár.

Mindenesetre, ha jól értem, az elvárás az lenne, hogy a budapesti diákok és diplomások hadd lazuljanak már egy kis kannabisszal, „senkinek nem ártanak” vele, ellenben lesz szíves a rendőrség minden hátrányos helyzetű vidékit elvágni a herbáltól, mert az viszont mérgez. Az vitán felül áll, hogy a herbál, a kristály és társaik ellen szigorúan és intenzíven fel kell lépni (a prevenciós munka mellett március óta közel 9000 büntetőeljárás indult és több mint másfél tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról, sejthető tehát, hogy bőven történnek itt dolgok ByeAlex „vegzálásán” kívül; legutóbb például Karancslapujtőn volt sikeres rajtaütés az ottani dílereknél), az viszont kérdés, hogy amennyiben a jó családból származó, impozáns házikönyvtár mellett nevelkedő, a különböző megküzdési stratégiákról tájékozódni képes értelmiségitől, illetve értelmiségijelölttől nem várható el, hogy szerhasználat nélkül bulizzon és fű nélkül oldja a stresszt,

akkor hogyan képzeljük el az esetleg többgenerációs alkoholista családba született, lehúzóbb környezetben élő társaik herbálmentesítését?

Mi Puzsér Róbert ajánlata és példája számukra? Ne herbálozzatok, hanem füvezzetek, finanszírozzuk az árkülönbözetet? Vagy tán töltsék szabadidejüket Puzsér Róbert Metafizika című opuszának átelmélkedésével, miközben a művelt influenszer méltánytalan elvárásnak tartja, hogy tanult emberek tetrahidrokannabinol nélkül éljenek meg eufóriát?