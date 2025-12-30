Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Moszkva orosz-ukrán háború Oroszország

A BBC leleplezte a sokkoló számokat: kiderült, mekkora lehet valójában az oroszok vesztesége

2025. december 30. 08:24

A brit lap arra lett figyelmes, hogy a béketárgyalások megkezdése óta jelentősen megnőtt az orosz gyászjelentések száma.

2025. december 30. 08:24
null

A BBC elemzése szerint az elmúlt 10 hónapban az orosz veszteségek az Ukrajnával folytatott háborúban gyorsabban nőttek, mint bármikor a 2022-es invázió kezdete óta.

Ahogy 2025-ben Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomására fokozódtak a békéért tett erőfeszítések, az orosz forrásokban 40 százalékkal több katona haláleseti híre jelent meg, mint az előző évben.

Összességében a BBC közel 160 ezer olyan személy nevét erősítette meg, akik Oroszország oldalán harcolva haltak meg Ukrajnában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A lap szerint a valós halálesetek száma valószínűleg ennél jóval magasabb, és a megkérdezett katonai szakértők szerint a temetők, háborús emlékművek és gyászhírek alapján végzett elemzés a teljes szám 45-65 százalékát tükrözi.

Ez azt jelenti, hogy az orosz halálesetek száma 243 000 és 352 000 között lehet.

2025 januárjában viszonylag kevés nekrológ jelent meg, összehasonlítva az előző hónapokkal. Ezután februárban emelkedett a szám, amikor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök először tárgyaltak közvetlenül az ukrajnai háború befejezéséről. A következő csúcs augusztusban egybeesett a két elnök alaszkai találkozójával. Októberben, amikor a tervezett második orosz–amerikai csúcstalálkozót végül elhalasztották, majd novemberben, amikor az Egyesült Államok 28 pontos békejavaslatot terjesztett elő, naponta átlagosan 322 nekrológ jelent meg – ez kétszerese a 2024-es átlagnak.

A BBC szerint idén a halottak egyharmada önkéntes volt.

A brit lap szerint gyakori, hogy börtönbüntetést váltanak ki a bevonulással. Példaként említettek egy Murat Mukashev nevű ellenzéki aktivistát, akit droghasználat miatt tartóztattak le, és korábbi aktivizmusa ellenére a bevonulást választotta, mert abban bízott, hogy hamarosan véget ér a háború. Mukashev a nyáron esett el a fronton.

Októberi adatok szerint 336 ezer ember jelentkezett az idén az orosz hadseregbe”

– mondta Dmitrij Medvegyev, a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes vezetője – ez havonta jóval több mint 30 ezer fő.

Mark Rutte, a NATO főtitkára azóta kijelentette, hogy havonta 25 ezer orosz katona hal meg. Ha mindkettőjüknek igaza van, akkor Oroszország még mindig több katonát toboroz, mint amennyit elveszít.

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2025. december 30. 09:57
BBC Régóta hitelét vesztett zsidrák szócső
Válasz erre
1
0
vamonos
2025. december 30. 09:48
A BBC meg az ő nagy "leleplezéseik". Senki nem hisz már nekik.
Válasz erre
0
0
massivement5
2025. december 30. 09:43
Normális fehér ember nem akar a Kreml uralma alatt élni, főleg szlávként. A fideszmagyarkák szeretnék csak, mint fiatal korukban.
Válasz erre
0
6
etosha11
•••
2025. december 30. 09:38 Szerkesztve
BBC.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!