Itt az ukránok ítélete a toborzóközpontokról: katasztrofális a kényszersorozások hatása
Ukrajna nem tud, és nem is akar változtatni. Az állam lényegében elveszítette a lakosságot.
A brit lap arra lett figyelmes, hogy a béketárgyalások megkezdése óta jelentősen megnőtt az orosz gyászjelentések száma.
A BBC elemzése szerint az elmúlt 10 hónapban az orosz veszteségek az Ukrajnával folytatott háborúban gyorsabban nőttek, mint bármikor a 2022-es invázió kezdete óta.
Ahogy 2025-ben Donald Trump amerikai elnök kormánya nyomására fokozódtak a békéért tett erőfeszítések, az orosz forrásokban 40 százalékkal több katona haláleseti híre jelent meg, mint az előző évben.
Összességében a BBC közel 160 ezer olyan személy nevét erősítette meg, akik Oroszország oldalán harcolva haltak meg Ukrajnában.
A lap szerint a valós halálesetek száma valószínűleg ennél jóval magasabb, és a megkérdezett katonai szakértők szerint a temetők, háborús emlékművek és gyászhírek alapján végzett elemzés a teljes szám 45-65 százalékát tükrözi.
Ez azt jelenti, hogy az orosz halálesetek száma 243 000 és 352 000 között lehet.
2025 januárjában viszonylag kevés nekrológ jelent meg, összehasonlítva az előző hónapokkal. Ezután februárban emelkedett a szám, amikor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök először tárgyaltak közvetlenül az ukrajnai háború befejezéséről. A következő csúcs augusztusban egybeesett a két elnök alaszkai találkozójával. Októberben, amikor a tervezett második orosz–amerikai csúcstalálkozót végül elhalasztották, majd novemberben, amikor az Egyesült Államok 28 pontos békejavaslatot terjesztett elő, naponta átlagosan 322 nekrológ jelent meg – ez kétszerese a 2024-es átlagnak.
A BBC szerint idén a halottak egyharmada önkéntes volt.
A brit lap szerint gyakori, hogy börtönbüntetést váltanak ki a bevonulással. Példaként említettek egy Murat Mukashev nevű ellenzéki aktivistát, akit droghasználat miatt tartóztattak le, és korábbi aktivizmusa ellenére a bevonulást választotta, mert abban bízott, hogy hamarosan véget ér a háború. Mukashev a nyáron esett el a fronton.
Októberi adatok szerint 336 ezer ember jelentkezett az idén az orosz hadseregbe”
– mondta Dmitrij Medvegyev, a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes vezetője – ez havonta jóval több mint 30 ezer fő.
Mark Rutte, a NATO főtitkára azóta kijelentette, hogy havonta 25 ezer orosz katona hal meg. Ha mindkettőjüknek igaza van, akkor Oroszország még mindig több katonát toboroz, mint amennyit elveszít.
Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP
