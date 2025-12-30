2025 januárjában viszonylag kevés nekrológ jelent meg, összehasonlítva az előző hónapokkal. Ezután februárban emelkedett a szám, amikor Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök először tárgyaltak közvetlenül az ukrajnai háború befejezéséről. A következő csúcs augusztusban egybeesett a két elnök alaszkai találkozójával. Októberben, amikor a tervezett második orosz–amerikai csúcstalálkozót végül elhalasztották, majd novemberben, amikor az Egyesült Államok 28 pontos békejavaslatot terjesztett elő, naponta átlagosan 322 nekrológ jelent meg – ez kétszerese a 2024-es átlagnak.

A BBC szerint idén a halottak egyharmada önkéntes volt.

A brit lap szerint gyakori, hogy börtönbüntetést váltanak ki a bevonulással. Példaként említettek egy Murat Mukashev nevű ellenzéki aktivistát, akit droghasználat miatt tartóztattak le, és korábbi aktivizmusa ellenére a bevonulást választotta, mert abban bízott, hogy hamarosan véget ér a háború. Mukashev a nyáron esett el a fronton.

Októberi adatok szerint 336 ezer ember jelentkezett az idén az orosz hadseregbe”

– mondta Dmitrij Medvegyev, a Nemzetbiztonsági Tanács helyettes vezetője – ez havonta jóval több mint 30 ezer fő.