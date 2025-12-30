Ft
olekszij antipovics orosz-ukrán háború toborzás kényszersorozás ukrajna

Itt az ukránok ítélete a toborzóközpontokról: katasztrofális a kényszersorozások hatása

2025. december 30. 07:29

Ukrajna nem tud, és nem is akar változtatni. Az állam lényegében elveszítette a lakosságot.

2025. december 30. 07:29
null

A Kárpáthír arról ír, hogy 

az ukrán társadalom élesen megkülönbözteti a fronton harcoló katonákat a hátországban szolgálóktól és a toborzótisztektől 

– jelentette ki Olekszij Antipovics, a Rating szociológiai csoport vezetője. A szakember az RBC-Ukrajnának adott interjúban elemezte a lakosság bizalmi indexét a mozgósítást végző szervekkel szemben.

Antipovics elmondása szerint a toborzóközpontokba vetett bizalom nagyjából a lakosság egyharmadára (!) jellemző. A szociológus megjegyezte: 

ez az arány még mindig magasabb, mint a Legfelső Tanács (parlament) és a bíróságok iránti bizalom

 együttvéve. Magyarul: 

a kormánynak és a hatalomnak Ukrajnában megszűnt a lakossági háttere!

A felmérés rámutatott a demográfiai különbségekre is: a TCC tevékenységét a férfiak sokkal rosszabbul ítélik meg, mint a nők, és a fiatalabb korosztály is kritikusabb az idősebbeknél. 

„Azok értékelik rosszabbul a helyzetet, akikre a TCC tevékenysége közvetlenebb hatással van”

 – összegezte a szakember.

Hozzáteszik: a közvélekedést jelentősen befolyásolják a közöségi médiában és Telegram-csatornákon terjedő videók az úgynevezett „buszifikációról”, amikor erőszakkal tuszkolják mikrobuszokba a hadköteleseket.

Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat 

 

