Elképesztő brutalitás és embervadászat Kárpátalján
Verések, felfeszített ajtók és ágyukból kirángatott emberek: 2025 a kényszersorozások leleplezésének éve is volt Ukrajnában.
Ukrajna nem tud, és nem is akar változtatni. Az állam lényegében elveszítette a lakosságot.
A Kárpáthír arról ír, hogy
az ukrán társadalom élesen megkülönbözteti a fronton harcoló katonákat a hátországban szolgálóktól és a toborzótisztektől
– jelentette ki Olekszij Antipovics, a Rating szociológiai csoport vezetője. A szakember az RBC-Ukrajnának adott interjúban elemezte a lakosság bizalmi indexét a mozgósítást végző szervekkel szemben.
Antipovics elmondása szerint a toborzóközpontokba vetett bizalom nagyjából a lakosság egyharmadára (!) jellemző. A szociológus megjegyezte:
ez az arány még mindig magasabb, mint a Legfelső Tanács (parlament) és a bíróságok iránti bizalom
együttvéve. Magyarul:
a kormánynak és a hatalomnak Ukrajnában megszűnt a lakossági háttere!
A felmérés rámutatott a demográfiai különbségekre is: a TCC tevékenységét a férfiak sokkal rosszabbul ítélik meg, mint a nők, és a fiatalabb korosztály is kritikusabb az idősebbeknél.
„Azok értékelik rosszabbul a helyzetet, akikre a TCC tevékenysége közvetlenebb hatással van”
– összegezte a szakember.
Hozzáteszik: a közvélekedést jelentősen befolyásolják a közöségi médiában és Telegram-csatornákon terjedő videók az úgynevezett „buszifikációról”, amikor erőszakkal tuszkolják mikrobuszokba a hadköteleseket.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat
