Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mandiner sebestyén józsef ukrajna

Elképesztő brutalitás és embervadászat Kárpátalján

2025. december 30. 05:28

Verések, felfeszített ajtók és ágyukból kirángatott emberek. 2025 a kényszersorozások leleplezésének éve is volt Ukrajnában.

2025. december 30. 05:28
null
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

A Mandiner hónapokon át követte nyomon azokat az eseteket, amelyek során a civileket hurcoltak el, bántalmaztak vagy tettek tönkre egy életre az ukrán kényszersorozások alkalmával, általában a rendőrökkel is együttműködésben dolgozó hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei. Az érintettek között számos magyar is akadt, a legismertebb Sebestyén József története volt, akinek tragédiája végre ráirányította a közfigyelmet az Ukrajnában zajló, brutális embervadászatokra.

Kényszersorozás Ukrajnában: a legismertebb áldozat. Sebestyén József sírja Beregszászott
Kényszersorozás Ukrajnában: a legismertebb áldozat. Sebestyén József sírja Beregszászott
Forrás:   Facebook

Csaknem négy esztendővel ezelőtt, 2022. február 23-án az orosz tankok megindultak Ukrajna ellen, az offenzíva azonban számos okból kifolyólag

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • az ukránok váratlan ellenállása,
  • a támadó erők alulkalibrálása,
  • vagy éppen a rettenetesen rossz úthálózat

– ekkor megbukott.

A kritikus első napok után Kijev elkezdte megszervezni az ellenállást, a toborzóközpontok előtt pedig akkora sorok alakultak ki, hogy alig győzték bezsuppolni és kiképezni a lelkes jelentkezőket. Aztán, mint Demkó Attila jópár nyilatkozatában rámutatott, a lelkes jelentkezők – hazafiak, kalandorok, nacionalisták – elestek, megsebesültek, fogságba estek vagy eltűntek, így jöttek az egyre kevésbé lelkes jelentkezők, 

majd emberfogytán megindult a nagyarányú, és egyre erőszakosabb mobilizáció.

S ahogy az orosz erők fokozatosan őrölték fel az ukránokat – legutóbb éppen Pokrovszk városának nagy részét vették be az elkeseredett védekezés ellenére – nőttön nőtt az ukrán hadsereg emberhiánya is.

Ezt is ajánljuk a témában

A kényszersorozó-brigádok elsősorban a legvédtelenebbekre csaptak és csapnak ma is le, akik nem tudták magukat a jog eszközeivel vagy éppen pénzzel, korrupcióval megvédeni, és nem tudták elhagyni sem az országot.

Kényszersorozás: a megoldás a veszteségekre

Az ukrán hadigépezet havi harmincezer, vagyis napi ezer embert igényelt, ha ezt nem teremtik elő, viszonylag nyíltan közölték parancsnokaik a sorozótisztekkel és rendőrökkel, hogy akkor ők mennek a frontra – így duplán motiváltak, hogy meglegyen a létszám, és egyre brutálisabbak, ahogy már nem csak a kapzsiság, hanem a félelem is mozgatja őket.

Az ukrán hadsereg jelenleg több mint egymillió főt számlál, igaz, ennek csak egy része frontkatona. Más kérdés, mit tudnak kezdeni majd ekkora feleslegessé vált haderővel, egyes spekulációk szerint Európában lenne a helyük.

Ezt is ajánljuk a témában

A brutalitás olyannyira jellemző, hogy nem ritka az sem, hogy az emberek végül a toborzótisztek ellen fordulnak; és sorozatosak a hatósági eljárások is a toborzók ellen – de a jelek szerint csak a felszínt kapargatják, a rendszer lényegén nem tudnak vagy nem akarnak változtatni.

Ezt is ajánljuk a témában

A hazai közvélemény számára pedig akkor váltak ismertté a kényszersorozással kapcsolatos, bűncselekménybe hajló gyakorlatok, amikor lapunk először adott hírt a tragikus halált halt beregszászi Sebestyén József történetéről július 9-én. 

A 45 éves családapát ekkor rohanta le és hurcolta el a TCK egy városbeli kávézó elől, ekkor került tisztázatlan körülmények között olyan állapotba, hogy a kórházban végül életét vesztette.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ő esete különösen megrázta a magyar olvasókat, másokkal együtt lapunk pedig fokozatosan elkezdte feltárni a kényszersorozási ügyeket, amelyek még az ukrán sajtóban is egyre nagyobb arányban kezdtek megjelenni. Nem véletlen, hogy

2025 volt a kényszersorozások leleplezésének éve is: egyetlen esztendő alatt több panasz érkezett az ukrán parlament emberi jogi biztosához ez ügyben, mint korábban összesen.

Ezt is ajánljuk a témában

„Te csak egy darab hús vagy”

A történtek kapcsán a Mandiner többrészes dokumentumfilmet is készített, amely a forrásvédelem és a forgatási körülmények nehézségei miatt csak augusztusban kezdtünk publikálni.

Ezt is ajánljuk a témában

Az első részben Sebestyén József ügye mellett foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan járják a sorozóbrigádok az egész régiót; kárpátaljai fiatalok számoltak be az általuk tapasztaltakról és hallottakról, illetve egy megcsonkított katona, a Viskről származó Imre is beszélt nekünk arról, hogy

az ukrán kiképzők azt üvöltötték nekik: „te csak egy darab hús vagy, mész a darálóba!”.

Nem sokkal ezután terveztük publikálni a második részt, ahol Imre részletesebben elmondta volna, hogyan kellett amputálni mindkét lábfejéből az ukrán hadsereg hibájából, amely ezt követően totálisan magára hagyta a megcsonkított férfit – 

azonban Imre rettegett a retorzióktól, így a biztonsága érdekében értelemszerűen eltekintettünk ettől.

Sajnos nem lett igaza, így és a lába állapota ellenére sem kerülhette el a TCK figyelmét, ismét elkapták, s ahelyett, hogy leszázalékolták volna, november elején kényszermobilizálták. Ekkor kaptunk engedélyt a második rész bemutatására, ahol arról is szó esett: Imrét Rovnóra vitték, amelyet a helyi folklór csak a hírhedt náci lágerekhez szokott hasonlítani.

Ukrajna tragédiája rendkívül sokrétű. Miközben a cenzúra által szorított nyilvánosságban egymást érik a valószínűbb és kevésbé valószínűbb információk, például az elesett katonák szerveivel való kereskedelemről, elszaporodtak az elesett vagy eltűnt ukrán katonák családtagjait kihasználó aljas trükkökből élő csoportok is. Ők például sok pénzért azt ígérik, hogy kihozzák szerettüket a frontról vagy a hadifogságból, de természetesen csak a dollárezreket akarják kiszedni belőlük.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Michaela STACHE / AFP

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 30. 07:11
az ukránok egy gyilkos ócska fajzat
Válasz erre
0
0
Cs72
2025. december 30. 06:53
Ha a dagadt cimbije nem támadta volna meg Ukrajnát, akkor nem történnének ilyen esetek
Válasz erre
0
4
neszteklipschik
2025. december 30. 06:21
Rémuralom. Halálkufárok. A lippsik pedig ezeket támogatják, nekik tapsikolnak. "Hányinger." 😟🤢🤮🤮🤮
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2025. december 30. 06:20
800ezres hadsereg a háború után. Ugye ez csak vicc vagy a háború fenntartásának az eszköze? honnan lesz ennyi katonája, ha a hadrafogható ukrán férfiak elestek vagy elmenekültek? ennek a népnek vége. Vagy feloldódnak a környező országokban, vagy feltöltik őket sivatagi kecskebaszókkal.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!