Elesett az ukrán erődváros, Kijev makacsul tagad
A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.
Verések, felfeszített ajtók és ágyukból kirángatott emberek. 2025 a kényszersorozások leleplezésének éve is volt Ukrajnában.
A Mandiner hónapokon át követte nyomon azokat az eseteket, amelyek során a civileket hurcoltak el, bántalmaztak vagy tettek tönkre egy életre az ukrán kényszersorozások alkalmával, általában a rendőrökkel is együttműködésben dolgozó hadkiegészítő parancsnokság (TCK) emberei. Az érintettek között számos magyar is akadt, a legismertebb Sebestyén József története volt, akinek tragédiája végre ráirányította a közfigyelmet az Ukrajnában zajló, brutális embervadászatokra.
Csaknem négy esztendővel ezelőtt, 2022. február 23-án az orosz tankok megindultak Ukrajna ellen, az offenzíva azonban számos okból kifolyólag
– ekkor megbukott.
A kritikus első napok után Kijev elkezdte megszervezni az ellenállást, a toborzóközpontok előtt pedig akkora sorok alakultak ki, hogy alig győzték bezsuppolni és kiképezni a lelkes jelentkezőket. Aztán, mint Demkó Attila jópár nyilatkozatában rámutatott, a lelkes jelentkezők – hazafiak, kalandorok, nacionalisták – elestek, megsebesültek, fogságba estek vagy eltűntek, így jöttek az egyre kevésbé lelkes jelentkezők,
majd emberfogytán megindult a nagyarányú, és egyre erőszakosabb mobilizáció.
S ahogy az orosz erők fokozatosan őrölték fel az ukránokat – legutóbb éppen Pokrovszk városának nagy részét vették be az elkeseredett védekezés ellenére – nőttön nőtt az ukrán hadsereg emberhiánya is.
Ezt is ajánljuk a témában
A kijevi vezetés Pokrovszk kapcsán is egy párhuzamos valóságot akar eladni a nyugati közvéleménynek.
A kényszersorozó-brigádok elsősorban a legvédtelenebbekre csaptak és csapnak ma is le, akik nem tudták magukat a jog eszközeivel vagy éppen pénzzel, korrupcióval megvédeni, és nem tudták elhagyni sem az országot.
Az ukrán hadigépezet havi harmincezer, vagyis napi ezer embert igényelt, ha ezt nem teremtik elő, viszonylag nyíltan közölték parancsnokaik a sorozótisztekkel és rendőrökkel, hogy akkor ők mennek a frontra – így duplán motiváltak, hogy meglegyen a létszám, és egyre brutálisabbak, ahogy már nem csak a kapzsiság, hanem a félelem is mozgatja őket.
Az ukrán hadsereg jelenleg több mint egymillió főt számlál, igaz, ennek csak egy része frontkatona. Más kérdés, mit tudnak kezdeni majd ekkora feleslegessé vált haderővel, egyes spekulációk szerint Európában lenne a helyük.
Ezt is ajánljuk a témában
Kvázi határőrökként alkalmazná az ukránokat az unió védelmi biztosa.
A brutalitás olyannyira jellemző, hogy nem ritka az sem, hogy az emberek végül a toborzótisztek ellen fordulnak; és sorozatosak a hatósági eljárások is a toborzók ellen – de a jelek szerint csak a felszínt kapargatják, a rendszer lényegén nem tudnak vagy nem akarnak változtatni.
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszt ellen vádat emeltek hadiállapot idején elkövetett, súlyos következményekkel járó hatalommal való visszaélés miatt.
A hazai közvélemény számára pedig akkor váltak ismertté a kényszersorozással kapcsolatos, bűncselekménybe hajló gyakorlatok, amikor lapunk először adott hírt a tragikus halált halt beregszászi Sebestyén József történetéről július 9-én.
A 45 éves családapát ekkor rohanta le és hurcolta el a TCK egy városbeli kávézó elől, ekkor került tisztázatlan körülmények között olyan állapotba, hogy a kórházban végül életét vesztette.
Ezt is ajánljuk a témában
A kényszersorozott magyar állampolgárt állítólag vasdoronggal ütötték. Hetekkel később a beregszászi kórházban váratlanul meghalt, noha a hozzátartozóinak azt mondták, minden rendben.
Az ő esete különösen megrázta a magyar olvasókat, másokkal együtt lapunk pedig fokozatosan elkezdte feltárni a kényszersorozási ügyeket, amelyek még az ukrán sajtóban is egyre nagyobb arányban kezdtek megjelenni. Nem véletlen, hogy
2025 volt a kényszersorozások leleplezésének éve is: egyetlen esztendő alatt több panasz érkezett az ukrán parlament emberi jogi biztosához ez ügyben, mint korábban összesen.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egész magyar közösség megdöbbent, miután ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, aki később meghalt – mint kiderült, nem ő volt az egyetlen áldozat, Kárpátalja pedig különösen érintett.
A történtek kapcsán a Mandiner többrészes dokumentumfilmet is készített, amely a forrásvédelem és a forgatási körülmények nehézségei miatt csak augusztusban kezdtünk publikálni.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy darab hús vagy, mégy a darálóba” – helyszíni interjúk, Magyarországra menekülő kárpátaljaiak drámai vallomása, horrorisztikus videók.
Az első részben Sebestyén József ügye mellett foglalkoztunk azzal is, hogy hogyan járják a sorozóbrigádok az egész régiót; kárpátaljai fiatalok számoltak be az általuk tapasztaltakról és hallottakról, illetve egy megcsonkított katona, a Viskről származó Imre is beszélt nekünk arról, hogy
az ukrán kiképzők azt üvöltötték nekik: „te csak egy darab hús vagy, mész a darálóba!”.
Nem sokkal ezután terveztük publikálni a második részt, ahol Imre részletesebben elmondta volna, hogyan kellett amputálni mindkét lábfejéből az ukrán hadsereg hibájából, amely ezt követően totálisan magára hagyta a megcsonkított férfit –
azonban Imre rettegett a retorzióktól, így a biztonsága érdekében értelemszerűen eltekintettünk ettől.
Sajnos nem lett igaza, így és a lába állapota ellenére sem kerülhette el a TCK figyelmét, ismét elkapták, s ahelyett, hogy leszázalékolták volna, november elején kényszermobilizálták. Ekkor kaptunk engedélyt a második rész bemutatására, ahol arról is szó esett: Imrét Rovnóra vitték, amelyet a helyi folklór csak a hírhedt náci lágerekhez szokott hasonlítani.
Ukrajna tragédiája rendkívül sokrétű. Miközben a cenzúra által szorított nyilvánosságban egymást érik a valószínűbb és kevésbé valószínűbb információk, például az elesett katonák szerveivel való kereskedelemről, elszaporodtak az elesett vagy eltűnt ukrán katonák családtagjait kihasználó aljas trükkökből élő csoportok is. Ők például sok pénzért azt ígérik, hogy kihozzák szerettüket a frontról vagy a hadifogságból, de természetesen csak a dollárezreket akarják kiszedni belőlük.
Ezt is ajánljuk a témában
Több tízezer katona tűnt el már a háború során. Ukrajna legaljasabb szélhámosainak pedig semmi sem szent.
Fotó: Michaela STACHE / AFP