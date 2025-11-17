Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Andrius Kubilius ukrán hadsereg Ukrajna orosz-ukrán háború határvédelem Európai Unió

A háború után eláraszthatja az ukrán hadsereg Európát, és még engedélyt is kapna rá

2025. november 17. 15:54

Az unió védelmi biztosa szerint a háború lezárulta után új biztonsági rendszerre lenne szükség Európában. A tervekben Ukrajna is központi szerepet kaphat, mivel Andrius Kubilius „harcedzett” ukrán egységeket küldene az EU keleti határára, akár több tagállam területére is.

2025. november 17. 15:54
null

A Politico szerint Andrius Kubilius uniós védelmi biztos szerint a háború után Ukrajna haderejét is bevonnák az EU keleti határainak védelmébe, mintegy új védvonalként.  A litván politikus arról beszélt Vilniusban, hogy a „harcedzett ukrán hadsereg” a békekötést követően akár a balti államokban, köztük Litvániában is állomásozhatna, a német és az amerikai egységek mellett.

Ukrajna hadereje a háború után európai határvédelemben kaphat szerepet. A terv az EU keleti frontjának megerősítését célozza.
Ukrajna hadereje a háború után európai határvédelemben kaphat szerepet. A terv az EU keleti frontjának megerősítését célozza.
Forrás: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukrajna haderejét vetnék be az EU határainál

Kubilius a Politico által idézett kijelentéseivel nem kertelt: szerinte 

jó lenne, ha egy harcedzett ukrán hadsereg […] kész lenne jelen lenni a mi határvidéki országainkban.

A volt litván miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy a felvetés nem helyettesítené sem a német páncélos brigád litvániai telepítését, sem a térségben rotáló amerikai csapatokat, és nem érintené a NATO kollektív védelmi garanciáit sem.

Az Euronews tudósítása szerint Kubilius abból indul ki, hogy Európának többféle biztonsági garanciára van szüksége, és nem elég kizárólag a NATO-ra támaszkodni. 

Mi, litvánok megtanultuk a történelmünkből, hogy jobb több garanciát szerezni a biztonságunkra

– mondta, majd hozzátette: a NATO 5. cikkelyét európai uniós garanciákkal és egy működőképes mechanizmussal kellene kiegészíteni. A biztos szerint a fenyegetés valós, mivel több európai hírszerzés is úgy véli, Oroszország még az évtized vége előtt tesztelheti a NATO 5. cikkelyét. A Euronews kiemeli: az EU ugyan rendelkezik saját, 42.7-es kölcsönös védelmi klauzulával, de azt mindeddig jóval gyengébbnek tartották, mint az észak-atlanti szövetségét.

Ezt is ajánljuk a témában

Kubilius ezért egyszerre sürgeti a brüsszeli védelmi mechanizmusok megerősítését és az ukrajnai haderő bevonását. 

Úgy fogalmazott, hogy a „harcedzett ukrán hadsereg” más európai országokban is állomásozhatna, és ez újabb biztosítékot jelentene a keleti tagállamoknak. A javaslat hátterében az amerikai katonai jelenlét változása is ott húzódik: 

Washington a közelmúltban úgy döntött, nem küld újabb csapatokat Romániába a jelenlegi rotációja után.

A biztos szerdán további uniós védelmi csomagokat is ismertet, amelyek között szerepel a mesterséges intelligencia és a kvantumtechnológia honvédelmi alkalmazása, valamint az európai katonai mobilitás gyorsítása. Kubilius szerint mindez csak úgy lehet teljes, ha a békekötés után Ukrajna hadereje is része lesz az európai biztonsági struktúrának.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2025. november 17. 17:30
Mert a besorozott taták marhára vágynak őrkutyáknak lenni valahol észekon. Már ha túlélik a háborút. Bassza meg, mondja már meg valaki ezeknek az idiótáknak, hogy a valóság nem a trónok harca
Válasz erre
0
0
kiss.istvan770
2025. november 17. 17:29
Anyátokat! A litvánokhoz mehet a fegyveres rablóbanda, ha azt képzelik, hogy jobbak, mint az oroszok, de ide nem!
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. november 17. 17:21
Ismerős ez a kérdés, az uniós állampolgár sehová, az ukránok meg bárhová....
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. november 17. 17:01
Az egyetlen esélyünk Putyin elnök, aki képes demilitarizálni Ukrajnát. Az agyaggalamb Trump faszkalapra nem számíthatunk, aki inkább eszkalálja a konfliktust.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!