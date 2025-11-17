A háború után eláraszthatja az ukrán hadsereg Európát, és még engedélyt is kapna rá

A volt litván miniszterelnök azt is hangsúlyozta, hogy a felvetés nem helyettesítené sem a német páncélos brigád litvániai telepítését, sem a térségben rotáló amerikai csapatokat, és nem érintené a NATO kollektív védelmi garanciáit sem.

Az Euronews tudósítása szerint Kubilius abból indul ki, hogy Európának többféle biztonsági garanciára van szüksége, és nem elég kizárólag a NATO-ra támaszkodni.

Mi, litvánok megtanultuk a történelmünkből, hogy jobb több garanciát szerezni a biztonságunkra

– mondta, majd hozzátette: a NATO 5. cikkelyét európai uniós garanciákkal és egy működőképes mechanizmussal kellene kiegészíteni. A biztos szerint a fenyegetés valós, mivel több európai hírszerzés is úgy véli, Oroszország még az évtized vége előtt tesztelheti a NATO 5. cikkelyét. A Euronews kiemeli: az EU ugyan rendelkezik saját, 42.7-es kölcsönös védelmi klauzulával, de azt mindeddig jóval gyengébbnek tartották, mint az észak-atlanti szövetségét.