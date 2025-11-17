Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Andrius Kubilius NATO Oroszország veszély EU Európai Bizottság

Pár éven belül bekövetkezhet Európa rémálma: a NATO védelmi biztosa a legrosszabbtól tart

2025. november 17. 13:59

Európa országainak, különösen a Baltikumnak fel kell készülnie a legrosszabbra.

2025. november 17. 13:59
null

Oroszország a következő két–négy évben akár NATO-tagállamok ellen is katonai akciót indíthat, a legnagyobb veszélynek pedig a balti államok vannak kitéve – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa a litván fővárosban, Vilniusban tartott konferencián.

Kubilius szerint Vlagyimir Putyin a következő pár évben parancsot adhatna egy ilyen támadásra, ami komoly fenyegetést jelentene az európai biztonságra.

„A legfontosabb kérdések az Európai Unió és a NATO számára az, hogyan védjük a Balti-államokat, és mit tanulhatunk Ukrajnából. A hírszerzés, többek között Németország, Dánia, Finnország, Hollandia és a balti régió jelentései szerint Putyin a következő két–négy évben tesztelheti az 5. cikkelyt” – mondta Kubilius. Hozzátette, hogy egy esetleges orosz támadás a balti országok ellen a teljes szövetség és az EU elleni agressziónak minősülne.

Ezt is ajánljuk a témában

Kubilius szavai nyomatékosan jelzik, hogy az európai országoknak sürgősen fel kell készülniük a Kreml esetleges új agressziójára, különösen a Baltikumban, ahol a stratégiai előkészületek elmaradása súlyos következményekkel járhat.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nurmi26
2025. november 17. 14:41
Ne ijesztgessétek a csontosseggüt mert a balti csivavákat is elkezdi pénzel tömni
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. november 17. 14:39
Ha nem akarsz békét, készülj a háborúra. A NATO háborúja Oroszországgal a következő években, esetleg már 2026-ban megkezdődik. Boris Pistorius német védelmi miniszter ezt a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak adott interjújában nyilatkozta. „Mindig is azt mondtuk, hogy 2029-ben megtörténhet. Most azonban vannak olyanok is, akik szerint már 2028-ban is megtörténhet, sőt egyes hadtörténészek úgy vélik, hogy ez volt az utolsó békés nyarunk.” Ennek eléréséhez Pistorius szerint a NATO-országok fegyveres erőinek a lehető legjobban fel kell készülniük. Van még kérdés Ildikó?
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 17. 14:38
Még Ukrajnát se győzte le. Erre megtámadja a NATOt ?
Válasz erre
0
0
hexahelicene
•••
2025. november 17. 14:07 Szerkesztve
Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa megkapta a parancsot a DeepState-től: tovább kell fokozni a háborús hisztéria keltés, és a nem létező orosz fenyegetéssel tovább kell terrorizálni a lakosságot, mert a - most még - békepárti európaiak nincsenek áthangolva kellőképpen a háborús üzemmódra. Így pedig még nem lehet megtámadni Oroszországot - a DeepState nagy bánatára.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!