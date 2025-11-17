Pár éven belül bekövetkezhet Európa rémálma: a NATO védelmi biztosa a legrosszabbtól tart

Nyolc európai ország fogott össze Zelenszkijékért – gigantikus mennyiségű pénz alakul ukrán fegyverré
Európa országainak, különösen a Baltikumnak fel kell készülnie a legrosszabbra.
Oroszország a következő két–négy évben akár NATO-tagállamok ellen is katonai akciót indíthat, a legnagyobb veszélynek pedig a balti államok vannak kitéve – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa a litván fővárosban, Vilniusban tartott konferencián.
Kubilius szerint Vlagyimir Putyin a következő pár évben parancsot adhatna egy ilyen támadásra, ami komoly fenyegetést jelentene az európai biztonságra.
„A legfontosabb kérdések az Európai Unió és a NATO számára az, hogyan védjük a Balti-államokat, és mit tanulhatunk Ukrajnából. A hírszerzés, többek között Németország, Dánia, Finnország, Hollandia és a balti régió jelentései szerint Putyin a következő két–négy évben tesztelheti az 5. cikkelyt” – mondta Kubilius. Hozzátette, hogy egy esetleges orosz támadás a balti országok ellen a teljes szövetség és az EU elleni agressziónak minősülne.
Újabb katonai segélycsomag Ukrajnának.
Kubilius szavai nyomatékosan jelzik, hogy az európai országoknak sürgősen fel kell készülniük a Kreml esetleges új agressziójára, különösen a Baltikumban, ahol a stratégiai előkészületek elmaradása súlyos következményekkel járhat.
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP
