Pár éven belül bekövetkezhet Európa rémálma: a NATO védelmi biztosa a legrosszabbtól tart

Oroszország a következő két–négy évben akár NATO-tagállamok ellen is katonai akciót indíthat, a legnagyobb veszélynek pedig a balti államok vannak kitéve – figyelmeztetett Andrius Kubilius, az Európai Bizottság védelmi biztosa a litván fővárosban, Vilniusban tartott konferencián.

Kubilius szerint Vlagyimir Putyin a következő pár évben parancsot adhatna egy ilyen támadásra, ami komoly fenyegetést jelentene az európai biztonságra.

„A legfontosabb kérdések az Európai Unió és a NATO számára az, hogyan védjük a Balti-államokat, és mit tanulhatunk Ukrajnából. A hírszerzés, többek között Németország, Dánia, Finnország, Hollandia és a balti régió jelentései szerint Putyin a következő két–négy évben tesztelheti az 5. cikkelyt” – mondta Kubilius. Hozzátette, hogy egy esetleges orosz támadás a balti országok ellen a teljes szövetség és az EU elleni agressziónak minősülne.