Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
NATO Mark Rutte ukrajna

Nyolc európai ország fogott össze Zelenszkijékért – gigantikus mennyiségű pénz alakul ukrán fegyverré

2025. november 14. 09:10

Újabb katonai segélycsomag Ukrajnának.

2025. november 14. 09:10
null

Egészen döbbenetes méreteket ölt a háború támogatása: nyolc észak-európai és balti ország közösen 500 millió dolláros, azaz mintegy 195 milliárd forintos katonai segélycsomagot finanszíroz Ukrajna számára, amelyből amerikai fegyvereket vásárolnak. Az északiak, a dán, észt, finn, izlandi, lett, litván, norvég és svéd koalíció a NATO PURL-kezdeményezésén (Procurement of Urgent Requirements for Ukraine) keresztül bonyolítja a beszerzést – írja az Apostrophe.

A konstrukció lényege, hogy a szövetségesek pénzéből közvetlenül az Egyesült Államoktól vásárolnak haditechnikát Kijev számára.

Északi és balti szövetségeseink készek finanszírozni a következő, kritikusan fontos katonai felszereléseket tartalmazó csomagot. Ez a felszerelés rendkívül fontos most, ahogy Ukrajna belép a téli hónapokba”

– fogalmazott a bejelentést követően Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Az európai források elképesztő mennyiségben ömlenek Ukrajnába: Németország 40 millió eurós téli gyorssegélyt, míg az EU 5,9 milliárd eurót biztosított a háborúban álló ország számára.

Ezt is ajánljuk a témában

A támogatások fék nélküli továbbítása különösen érdekes annak fényében, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. A „Midász” fedőnevű művelet legalább 100 millió dollár tisztára mosásával foglalkozott, kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek.

Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.

Az ügy kirobbanása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a botrány megmutatta, mekkora káosz uralkodik Ukrajnában, ezért az EU-nak abba kellene hagynia az ország támogatását.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
papalimapapa
2025. november 14. 09:39
" ... nyolc észak-európai és balti ország közösen 500 millió dolláros, azaz mintegy 195 milliárd forintos katonai segélycsomagot finanszíroz Ukrajna számára, amelyből amerikai fegyvereket vásárolnak." Na meg 24 karátos fürdőszobai kellékeket...
Válasz erre
1
0
Tegnap
2025. november 14. 09:39
Ugyan már, ki hiszi el, hogy ez a lóvé fegyverre kell ? Tömi a zsebeket a korrupt DeepState-Brüsszel pénzmosóda, amig lehet. Mert hamarosan takarodót fújnak rá az oroszok. Egy kicsit sajnálom azokat a népeket, amiket így kifosztanak, de ők választották a kormányaikat. Ahogy Orbán mondta, kinek mit intéz a kormánya.
Válasz erre
0
0
Palinkasji
2025. november 14. 09:38
Így már biztos, hogy az oroszok nem állnak meg a Dnyeper előtt, de legalább néhány "hős" ukrán fotelhuszárnak jut még aranyWC-re, hogy fulladnának bele.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2025. november 14. 09:37
Az arany világpiaci árának növekedését látva azt kell mondani, hogy ezek faszariak. Alig jut belőle minden 'illetékesnek', mire szétosztják. Ebből csupán a kert végén építhetnek egy budit.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!