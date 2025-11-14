Nyolc európai ország fogott össze Zelenszkijékért – gigantikus mennyiségű pénz alakul ukrán fegyverré

Egészen döbbenetes méreteket ölt a háború támogatása: nyolc észak-európai és balti ország közösen 500 millió dolláros, azaz mintegy 195 milliárd forintos katonai segélycsomagot finanszíroz Ukrajna számára, amelyből amerikai fegyvereket vásárolnak. Az északiak, a dán, észt, finn, izlandi, lett, litván, norvég és svéd koalíció a NATO PURL-kezdeményezésén (Procurement of Urgent Requirements for Ukraine) keresztül bonyolítja a beszerzést – írja az Apostrophe.

A konstrukció lényege, hogy a szövetségesek pénzéből közvetlenül az Egyesült Államoktól vásárolnak haditechnikát Kijev számára.

Északi és balti szövetségeseink készek finanszírozni a következő, kritikusan fontos katonai felszereléseket tartalmazó csomagot. Ez a felszerelés rendkívül fontos most, ahogy Ukrajna belép a téli hónapokba”

– fogalmazott a bejelentést követően Mark Rutte, a NATO főtitkára.

Az európai források elképesztő mennyiségben ömlenek Ukrajnába: Németország 40 millió eurós téli gyorssegélyt, míg az EU 5,9 milliárd eurót biztosított a háborúban álló ország számára.