Nyolc európai ország fogott össze Zelenszkijékért – gigantikus mennyiségű pénz alakul ukrán fegyverré

Orbán Viktor: „Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!”
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
Újabb katonai segélycsomag Ukrajnának.
Egészen döbbenetes méreteket ölt a háború támogatása: nyolc észak-európai és balti ország közösen 500 millió dolláros, azaz mintegy 195 milliárd forintos katonai segélycsomagot finanszíroz Ukrajna számára, amelyből amerikai fegyvereket vásárolnak. Az északiak, a dán, észt, finn, izlandi, lett, litván, norvég és svéd koalíció a NATO PURL-kezdeményezésén (Procurement of Urgent Requirements for Ukraine) keresztül bonyolítja a beszerzést – írja az Apostrophe.
A konstrukció lényege, hogy a szövetségesek pénzéből közvetlenül az Egyesült Államoktól vásárolnak haditechnikát Kijev számára.
Északi és balti szövetségeseink készek finanszírozni a következő, kritikusan fontos katonai felszereléseket tartalmazó csomagot. Ez a felszerelés rendkívül fontos most, ahogy Ukrajna belép a téli hónapokba”
– fogalmazott a bejelentést követően Mark Rutte, a NATO főtitkára.
Az európai források elképesztő mennyiségben ömlenek Ukrajnába: Németország 40 millió eurós téli gyorssegélyt, míg az EU 5,9 milliárd eurót biztosított a háborúban álló ország számára.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
A támogatások fék nélküli továbbítása különösen érdekes annak fényében, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. A „Midász” fedőnevű művelet legalább 100 millió dollár tisztára mosásával foglalkozott, kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek.
Az ügy egyik fő gyanúsítottja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyik legrégebbi barátja és legszorosabb szövetségese Timur Mindics, aki a hírek szerint Izraelbe menekült a hatóságok elől.
Az ügy kirobbanása után Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy a botrány megmutatta, mekkora káosz uralkodik Ukrajnában, ezért az EU-nak abba kellene hagynia az ország támogatását.
Ezt is ajánljuk a témában
Könyörtelen volt az orosz külügyminisztérium.
Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko