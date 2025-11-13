Orbán Viktor: „Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!”

Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
„Ukrajnában kiborult az aranybili – nem küldjük a magyarok pénzét a háborús maffiának” – fogalmazott a miniszterelnök.
Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookon, miután Ukrajnában korrupciós botrány robbant ki az energetikai minisztérium körül. A kormányfő szerint a történtek ismét bebizonyították, hogy hiba lenne az uniós adófizetők pénzét „egy háborús maffiahálózatnak” utalni.
„Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát” – írta a miniszterelnök, utalva a napokban kipattant kijevi botrányra.
Orbán Viktor szerint „őrültség”, hogy Brüsszel továbbra is Ukrajnának akarja küldeni az európai polgárok pénzét, miközben az országban „káosz és korrupció uralkodik”. „Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség.”
A kormányfő bejegyzésében leszögezte: Magyarország nem fog pénzt küldeni Ukrajnába, és a magyar emberek befizetéseinek „jobb helye van itthon”. Példaként említette, hogy a kormány megduplázta a nevelőszülők juttatásait, valamint döntött a 14. havi nyugdíjról.
„És ezek után főleg nem kérünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseiből és zsarolásaiból. Ideje lenne, hogy Brüsszelben is végre megértsék, mire megy el a pénzük” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook
