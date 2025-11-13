Orbán Viktor: „Amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség!”

„Ukrajnában kiborult az aranybili. Lelepleztek egy Zelenszkij elnökhöz ezer szálon kötődő ukrán háborús maffiahálózatot. Az energetikai miniszter már lemondott, az elsőrendű vádlott pedig elhagyta Ukrajnát” – írta a miniszterelnök, utalva a napokban kipattant kijevi botrányra.

Orbán Viktor szerint „őrültség”, hogy Brüsszel továbbra is Ukrajnának akarja küldeni az európai polgárok pénzét, miközben az országban „káosz és korrupció uralkodik”. „Ide, ebbe a káoszba akarják a brüsszeliek önteni az európai adófizetők pénzét. Hogy amit nem lőnek el a fronton, azt ellopja a háborús maffia. Őrültség.”