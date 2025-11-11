Megdöbbentő információk derültek ki az ukrán korrupciós botrányról: százmillió dollárt moshatott tisztára Zelenszkij barátja

A NABU november 11-i közlése szerint Mindics immár azon hét személy között van, akik ellen vádat emeltek a korrupciós ügyben. A 15 hónapon át tartó nyomozás során több mint ezer órányi lehallgatás és hetven házkutatás zajlott, amelyek feltárták, hogy a vádlottak egy korrupciós hálózatot működtettek kulcsfontosságú állami vállalatok – köztük az Energoatom – körül. A The Kyiv Independent értesülései alapján a Magyar Nemzet arról ír, hogy a csoport kenőpénzeket szedett a vállalkozóktól, az egyes szerződések értékének 10–15 százalékát követelve.

A hatóságok szerint az érintettek mintegy százmillió dollárt moshattak tisztára egy kijevi irodán keresztül.

Az ügyben vádemelés alá helyezett hat további személy közül ötöt őrizetbe vettek, Mindics azonban továbbra is szökésben van. Az ukrán sajtó értesülései szerint a hatóságok házkutatást tartottak a volt energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál is, aki 2021 és 2025 között töltötte be a tisztséget. A nyomozásban olyan személyek neve is előkerült, akik kódnéven („Roket” és „Tenor”) vállalkozók megfélemlítésében vehettek részt – közülük az egyik a miniszter tanácsadója, a másik pedig az Energoatom korábbi biztonsági vezetője volt.