Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
korrupciós hálózat Mindics Zelenszkij Ukrajna botrány

Megdöbbentő információk derültek ki az ukrán korrupciós botrányról: százmillió dollárt moshatott tisztára Zelenszkij barátja

2025. november 11. 19:30

Timur Mindics tovább menekül.

2025. november 11. 19:30
null

A Mandiner korábban beszámolt róla, hogy az ukrán korrupcióellenes hatóságok nagyszabású műveletet indítottak az ország energetikai szektorában működő korrupciós hálózat feltárására. A vizsgálat középpontjában az állami atomenergia-vállalat, az Energoatom állt, amely körül a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) szerint egy kiterjedt befolyási rendszer épült ki. A házkutatások során Volodimir Zelenszkij elnök közeli szövetségese, Timur Mindics neve is felmerült, ám az üzletember még a razziák előtt elhagyta Ukrajnát.

Ezt is ajánljuk a témában

A NABU november 11-i közlése szerint Mindics immár azon hét személy között van, akik ellen vádat emeltek a korrupciós ügyben. A 15 hónapon át tartó nyomozás során több mint ezer órányi lehallgatás és hetven házkutatás zajlott, amelyek feltárták, hogy a vádlottak egy korrupciós hálózatot működtettek kulcsfontosságú állami vállalatok – köztük az Energoatom – körül. A The Kyiv Independent értesülései alapján a Magyar Nemzet arról ír, hogy a csoport kenőpénzeket szedett a vállalkozóktól, az egyes szerződések értékének 10–15 százalékát követelve. 

A hatóságok szerint az érintettek mintegy százmillió dollárt moshattak tisztára egy kijevi irodán keresztül.

Az ügyben vádemelés alá helyezett hat további személy közül ötöt őrizetbe vettek, Mindics azonban továbbra is szökésben van. Az ukrán sajtó értesülései szerint a hatóságok házkutatást tartottak a volt energiaügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál is, aki 2021 és 2025 között töltötte be a tisztséget. A nyomozásban olyan személyek neve is előkerült, akik kódnéven („Roket” és „Tenor”) vállalkozók megfélemlítésében vehettek részt – közülük az egyik a miniszter tanácsadója, a másik pedig az Energoatom korábbi biztonsági vezetője volt.

Volodimir Zelenszkij elnök a botrányra reagálva kijelentette: 

Nagy szükség van a korrupció elleni hatékony fellépésre. A büntetés elkerülhetetlen és szükséges.”

A fejlemények újabb csapást mérhetnek az ukrán kormány hitelességére, különösen az uniós csatlakozási törekvések fényében, amelyeket elemzők szerint egyre inkább a kiterjedt korrupciós ügyek és az állami befolyásgyakorlás kérdései árnyékolnak be.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

 

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. november 11. 20:02
Ursula is megdöbbent? Nem akarja a ripacsot valagbarúgni,ahelyett,hogy piedesztálra emeli?
Válasz erre
3
0
Zsolt75
2025. november 11. 20:02
A jéghegy csúcsa...
Válasz erre
2
0
csulak
2025. november 11. 19:55
igaiz demokratikus jogallam ez a korrupt ukrajna , gyorsan be kell fogadni a korrupt EU-ba, ugye ?
Válasz erre
4
0
obakapimaki
•••
2025. november 11. 19:54 Szerkesztve
Az ork-rain, terrorista népirtó állatok lopnak, csalnak, hazudnak?? Mint a brüsszeli szekta? Ugyanúgy mint a pedomoSSlék ork-rain felszopó tagozata? Nahát! Ki gondolta volna?? 😂😂🤡🤡💩💩🇺🇦💩💩💩
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!