Kész, vége: megkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások – hamarosan letehetik a fegyvert a több száz kilométeres frontvonalon

2025. december 24. 20:40

Ismét sikert aratott Donald Trump.

2025. december 24. 20:40
null

Kambodzsa és Thaiföld megkezdte szerdán a négynaposra tervezett tárgyalásokat a két ország közötti véres összecsapások lezárásáról – közölték a kambodzsai hatóságok.

A találkozót a thaiföldi Csanthaburi tartomány egyik határállomásán tartják.

A tárgyalások célja „az ellenségeskedések beszüntetésének a biztosítása, a stabilitás helyreállítása és a rendes kerékvágáshoz való gyors visszatérés elősegítése” – közölte a kambodzsai kormány.

A thaiföldi védelmi minisztérium szóvivője, Szuraszant Kongsziri újságírók előtt Bangkokban kijelentette: nagyon reméli, hogy a találkozó kedvező eredményekkel zárul. Hozzátette azonban, hogy a siker Kambodzsa őszinteségétől függ, „szavakban éppúgy, mint tettekben”. Bangkok korábban azt követelte, hogy Phnompen előbb jelentse be a tűzszünetet és működjön közre a határ aknamentesítésében.

A határ két oldalán vívott tűzpárbajok ellenére a kambodzsai belügyminisztérium a héten optimizmusát hangoztatta Thaiföldnek a tűzszünet megvalósításában várható őszintesége kapcsán.

A két ország 800 kilométeres közös határán régóta tart a konfliktus.

Idén kiújultak a határvillongások, júliusban öt napon át tartó összecsapások során negyvenhárman haltak meg és 300 ezren menekültek el otthonukból, amíg ki nem hirdették a fegyverszünetet.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást felfüggesztették, amikor thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben.

December 7. óta újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, huszonhat thaiföldi és huszonegy kambodzsai, a határ két oldalán összesen 900 ezer embert kellett evakuálni. A harci cselekmények kárt okoztak az idegenforgalomban is.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

