Kész, vége: megkezdődtek a tűzszüneti tárgyalások – hamarosan letehetik a fegyvert a több száz kilométeres frontvonalon

A határ két oldalán vívott tűzpárbajok ellenére a kambodzsai belügyminisztérium a héten optimizmusát hangoztatta Thaiföldnek a tűzszünet megvalósításában várható őszintesége kapcsán.

A két ország 800 kilométeres közös határán régóta tart a konfliktus.

Idén kiújultak a határvillongások, júliusban öt napon át tartó összecsapások során negyvenhárman haltak meg és 300 ezren menekültek el otthonukból, amíg ki nem hirdették a fegyverszünetet.

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével októberben aláírt tűzszüneti megállapodást felfüggesztették, amikor thaiföldi katonák aknára lépve megsebesültek, amelyről Bangkok azt mondta, hogy a kambodzsaiak rakták le nemrégiben.

December 7. óta újabb harcokban legkevesebb negyvennégy ember halt meg, huszonhat thaiföldi és huszonegy kambodzsai, a határ két oldalán összesen 900 ezer embert kellett evakuálni. A harci cselekmények kárt okoztak az idegenforgalomban is.