„Hogy valami karácsonyit is mondjak.

Azért rühellem a világot, a társadalmat, az akármicsodát megváltani akarókat, mert azon már túl vagyunk. A megváltó megszületett több mint kétezer éve, és amikor ezt még komolyan vettük, akkor volt a civilizációnk a csúcson. Nem kell senkit és semmit megváltani már. És nem, nem értem meg azt a forradalmi hevületet, amelyik mindig a jelenidőben akarja újrakezdeni a történelmet. Ez a dolog már eldőlt, a mi dolgunk az lenne, hogy tovább díszítsük, tovább tökéletesítsük. Erre elbasszuk az egészet.”