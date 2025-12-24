A történelem értelme és közepe az, hogy az Isten ma belép a világba
Az ateisták is istenes, keresztény gyökerű hasonlatokkal, kiszólásokkal, utalásokkal kommunikálnak, mert azt értik a híveik is. (Lám, nekik is híveik vannak.) Ungváry Zsolt írása.
Ez a dolog már eldőlt, a mi dolgunk az lenne, hogy tovább díszítsük, tovább tökéletesítsük. Erre elb***uk az egészet.
„Hogy valami karácsonyit is mondjak.
Azért rühellem a világot, a társadalmat, az akármicsodát megváltani akarókat, mert azon már túl vagyunk. A megváltó megszületett több mint kétezer éve, és amikor ezt még komolyan vettük, akkor volt a civilizációnk a csúcson. Nem kell senkit és semmit megváltani már. És nem, nem értem meg azt a forradalmi hevületet, amelyik mindig a jelenidőben akarja újrakezdeni a történelmet. Ez a dolog már eldőlt, a mi dolgunk az lenne, hogy tovább díszítsük, tovább tökéletesítsük. Erre elbasszuk az egészet.”
