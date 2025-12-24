Kapu Tibornak sikerült, ami már jó ideje senkinek: egyesített egy nemzetet és azt hirdeti, nem létezik lehetetlen

Ezek egyike volt a lágy cella-kísérlet, melyről a Gömböc „atyjával”, Domokos Gábor professzorral beszélgettünk. A professzor elárulta, hogy ez a kísérlet cseppet sem volt veszélytelen, és nem véletlen, hogy a végrehajtásával Kapu Tibor és a parancsnoka, Peggy Whitson is órákat töltött el. Ráadásul korábban senki nem végzett még el hasonló manővert az ISS fedélzetén.

Elhangzott az is, hogy

Tibor mindezért még egy ebédet is kihagyott – ami űrkörülmények között akár életveszélyes is lehet egy asztronauta számára!

A feladat végrehajtása közben ráadásul olyan jelenségek játszódtak le az űrhajósok szemei előtt, amire korábban még nem volt példa. Amikor az űrállomáson szolgáló japán űrhajós meglátta például a folyamatól készült felvételt, így kiáltott fel: