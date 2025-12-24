Ft
12. 24.
szerda
űrhajós kapu tibor farkas bertalan hunor kutató gyerek inspiráció nemzetközi űrállomás kísérlet orbán viktor

Kapu Tibornak sikerült, ami már jó ideje senkinek: egyesített egy nemzetet és azt hirdeti, nem létezik lehetetlen

2025. december 24. 18:40

Van, hogy az út a Nyírségből a csillagok közé vezet. Erre Magyarországon két példa is van: Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajósok. Utóbbi 45 év után, 2025 nyarán 20 napot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Hazatérése óta pedig tartalékosával járja az országot, és azt az üzenetet közvetíti, hogy lehetetlen nem létezik!

2025. december 24. 18:40
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Történelmi pillanatok szemtanúi lehettünk az idén. Június 25-én, szerdán magyar idő szerint 8 óra 31 perckor, 45 év után ismét magyar űrhajós indult el a világűrbe Kapu Tibor személyében. 

Kapu Tibor magyar kutató űrhajós Nichole Ayers amerikai asztronautával a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén
Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós Nichole Ayers amerikai asztronautával a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Fotó: Kapu Tibor Facebook-oldala

A mindössze 34 éves fiatalember nemcsak a saját álmát, hanem egy kis nemzetét is valóra váltotta azzal, hogy az Axiom-4 küldetés legénységének a tagja lett.

A HUNOR-program űrhajósának első űrből küldött üzenetét pedig jó ideig biztos, hogy emlegetni fogjuk. Kapu a Nemzetközi Űrállomásra tartva a következőképp fogalmazott: „15 millió magyar ember emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. 

A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció”.

Majd jó pár órával később, a dokkolást követően arról beszélt, „szeretném megmutatni, hogy még egy ilyen kis nemzetnek is sikerülhet egy ekkora, hatalmas dolgot végrehajtania. Én vallom azt, hogy a kis nemzetek tudnak a legnagyobbat álmodni” – hangsúlyozta Kapu. 

Második kutatóűrhajósunk felbocsátása után pár nappal Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádiós interjújában azt mondta, Kapu Tibor 15 millió magyart képviselt az űrben, és 

okot adott arra, hogy büszkék legyünk arra, hogy magyarok vagyunk.

 Magyarországnak az űriparban vannak komoly képességei – tette hozzá a kormányfő. 

„Hazai magáncégek komoly tudással rendelkeznek, és több űrmisszióhoz adnak technikát és tudást, ez egy olyan terület, amely folyamatosan növekszik. A magyarokkal ezen a területen is számolni kell” – jelentette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök azon kijelentését, hogy  Magyarországnak az űriparban komoly képességei vannak igazolta az a 25 kísérlet is, melyeket Kapu Tibor heroikus erővel és hatalmas lelkesedéssel végzett el mintegy 20 napos küldetése során az Űrállomás fedélzetén. 

Ezek egyike volt a lágy cella-kísérlet, melyről a Gömböc „atyjával”, Domokos Gábor professzorral beszélgettünk. A professzor elárulta, hogy ez a kísérlet cseppet sem volt veszélytelen, és nem véletlen, hogy a végrehajtásával Kapu Tibor és a parancsnoka, Peggy Whitson is órákat töltött el. Ráadásul korábban senki nem végzett még el hasonló manővert az ISS fedélzetén.

Elhangzott az is, hogy

Tibor mindezért még egy ebédet is kihagyott – ami űrkörülmények között akár életveszélyes is lehet egy asztronauta számára!

A feladat végrehajtása közben ráadásul olyan jelenségek játszódtak le az űrhajósok szemei előtt, amire korábban még nem volt példa. Amikor az űrállomáson szolgáló japán űrhajós meglátta például a folyamatól készült felvételt, így kiáltott fel:

Ez a tudomány művészete!”

Mint kiderült, a Budapesti Műszaki Egyetemet az a szerencse érte, hogy Kapu Tibor és parancsnoka kijárták azt, hogy azokat a lágy cellákat, amelyek megjárták az Űrállomást, Tibor hazahozhassa – nem égették el őket, mint más kísérleti eszközöket. „Bevallom, meghatódtam, amikor ezt a csomagot az egyetemi előadóban a kezembe nyomta. Azóta is mutogatom a hallgatóknak az előadásaimon” – árulta el a Mandinernek a professzor.

Kapu Tibor hazatérése óta tartalékosával, Cserényi Gyulával járja az országot, és arra törekszik, hogy minél többekhez eljuttassa azt az üzenetet, lehetetlen nem létezik! Épp ezért nem meglepő, hogy sorra nyeri el a különböző díjakat. Augusztus 20-án Farkas Bertalan együtt megkapta a Magyar Szent István Rend kitüntetést, Magyarország legmagasabb állami elismerését, az űrkutatásban elért kiváló teljesítményük elismeréseként.

De az idén már kilencedik alkalommal átadott Gránit Oroszlán Példakép Díjat is neki ítélték a közéleti kategóriában Korda György énekes, előadóművész és Süveges Gergő újságíró, riporter mellett. A rangos elismerést azok a férfiak vehetik át, akik életükkel, hivatásukkal és közösségi felelősségvállalásukkal követendő mintát mutatnak. A díj mára társadalmi és erkölcsi mércévé vált, amely a férfierényeket – 

  • erőt,
  • tartást,
  • hűséget,
  • felelősséget 

– ünnepli a november 19-i férfiak világnapja alkalmából.

Bár Kapu Tibor betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen, de édesapja – aki egyben a kutatóűrhajós példaképe is – lapunknak elárulta, a büszkeség az öröm érzései kavarogtak benne a díjátadón.

De arról is beszélt, hogy „az, hogy Tibi 25 kísérletet hajtott végre a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, inspirálóan hat a kutatókra és az egyetemekre egyaránt, akárcsak azokra a cégekre, amelyek az űrkutatással foglalkoznak. S bízom benne, hogy az Axiom–4 küldetés tartalékos magyar űrhajósa, Cserényi Gyula minél hamarabb folytatni tudja a megkezdett munkát, és az itthon maradt kísérleteket el tudja majd végezni”

„Az pedig, hogy a legkisebbeket, a gyerekeket mennyire foglalkoztatja ez a téma és Tibi személye, számunkra is meglepő volt.

De öröm látni, hogy mennyire inspirálja őket, és mekkora örömmel fogadják a fiamat” 

– húzta alá idősebb Kapu Tibor.

S ha már inspiráció: immáron a legkisebbek is átélhetik Kapu Tibor rendkívüli útját. Az „Űrhajós leszek – Kapu Tibor, az én hősöm” címmel nemrég ugyanis mesekönyv jelent meg, mely egyfajta híd a gyerekek világa és a csillagok között. 

A kötetből az olvasó megtudhatja hogyan válik egy nyírségi kisfiúból olyan példakép, akire egy ország büszkén néz fel. A mű egyszerre tisztelgés a magyar űrkutatás új fejezete előtt és meghívó minden gyerek számára, hogy merjen nagyot álmodni – mert 

az űr nincs is olyan messze, mint gondolnánk

 – írta az Index.

Kapu Tibor azonban nemcsak férfi példakép lett novemberben, hanem Mandiner-díjat is átvehetett. Az olvasók őt választották a 2025-ös év közéleti személyiségévé. 

A gála estjén pedig egy olyan megtisztelő feladatot is kapott, hogy interjút készíthetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. Kutatóűrhajósunk többek között arról kérdezte a magyar kormányfőt, – akit egy különleges ajándékkal is meglepett – mi lesz a HUNOR Magyar Űrhajós Program jövője. Erre Orbán Viktor azt felelte,

„nekünk ebből a vesztes mentalitású nemzetből győztes nemzetet kell csinálnunk!”.

Kissé előre tekintve Orbán hozzátette, hogy a történelmi viszontagságok ellenére győztes mentalitásúvá kell tenni a magyar nemzetet. A miniszterelnök elmondta, az űrutazás, a földön túli világ megismerésén keresztül a magyarok sikeresnek érezhetik magukat, és az ilyen területeket támogatni kell.

De a rendhagyó interjú során az is kiderült, mit vinne fel a miniszterelnök a világűrbe magával.

Attól függ, hogy menekülünk vagy utazunk”

– jegyezte meg, majd némileg komolyabbra fordítva a szót, elhangzott, hogy az unokái fényképét, futball labdát és bicskát vinne magával.

Nyitókép: HUNOR-program Facebook-oldala

