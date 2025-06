Orbán Viktor: A Voks 2025 több mint kétmillió szavazatával megakadályoztuk Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát – videó

Nem lehet fizikai erőszakot alkalmazni

Orbán Viktor a budapesti Pride ügyével kapcsolatban azt mondta, Ursula von der Leyen azt gondolja, hogy a magyarok az ő alárendeltjei és csakúgy üzengethet, „mint Brezsnyev”. A kormányfő kifejtette a jogszabályok indoklásából ki lehet olvasni az eljárási szabályokat. Aki nem tartja be ezt az eljárási szabályt, akkor olyan rendezvényen vesz részt, ami be van tiltva. Mindenki tartsa be a jogszabályokat, és ha nem tartja be valaki, akkor számolni kell a következményekkel.