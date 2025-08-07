„Nem szép dolog sörös dobozzal megdobni bárkit, ne tegyen ilyet senki!

Az azonban talán túlzás, hogy egy arra tévedő, alighanem apolitikus hobó »akciója« kapcsán The Man egyenesen a Tisza István elleni sikertelen, ám mégis csak fegyverrel végrehajtott merényletet hozza fel. Árad az aránytévesztés!

Mindazonáltal adjunk hálát a Jóistennek, hogy a »merénylő« nem járt sikerrel, nem célzott elég jól, így Magyar Péter épségben, élve megúszta! Kész csoda ez, valljuk be…”