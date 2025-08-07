Egyetlen egyszerű kérdést kapott Magyar Péter – hatalmas böszmeség volt a válasz (VIDEÓ)
Néha lehetne őszinte is.
Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a „merénylő” nem járt sikerrel, nem célzott elég jól, így Magyar Péter épségben, élve megúszta!
„Nem szép dolog sörös dobozzal megdobni bárkit, ne tegyen ilyet senki!
Az azonban talán túlzás, hogy egy arra tévedő, alighanem apolitikus hobó »akciója« kapcsán The Man egyenesen a Tisza István elleni sikertelen, ám mégis csak fegyverrel végrehajtott merényletet hozza fel. Árad az aránytévesztés!
Mindazonáltal adjunk hálát a Jóistennek, hogy a »merénylő« nem járt sikerrel, nem célzott elég jól, így Magyar Péter épségben, élve megúszta! Kész csoda ez, valljuk be…”
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala