Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
sörösdoboz merénylet Magyar Péter

Árad az aránytévesztés!

2025. augusztus 07. 08:36

Adjunk hálát a Jóistennek, hogy a „merénylő” nem járt sikerrel, nem célzott elég jól, így Magyar Péter épségben, élve megúszta!

2025. augusztus 07. 08:36
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Nem szép dolog sörös dobozzal megdobni bárkit, ne tegyen ilyet senki!

Az azonban talán túlzás, hogy egy arra tévedő, alighanem apolitikus hobó »akciója« kapcsán The Man egyenesen a Tisza István elleni sikertelen, ám mégis csak fegyverrel végrehajtott merényletet hozza fel. Árad az aránytévesztés!

Mindazonáltal adjunk hálát a Jóistennek, hogy a »merénylő« nem járt sikerrel, nem célzott elég jól, így Magyar Péter épségben, élve megúszta! Kész csoda ez, valljuk be…”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Boruss Demeter
2025. augusztus 07. 10:59
Nem is dobták a sörösdobozt, csak "ejtették". És az különben is "party-kellék".
Válasz erre
0
0
krisz09
2025. augusztus 07. 10:41
24.hu "Őrizetbe vettek egy férfit, aki azt tervezte, hogy megöleti Orbán Viktor miniszterelnököt. A Központi Nyomozó Főügyészség lapunknak küldött közleménye szerint a férfi regisztrált egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapra azért, hogy pénzért találjon egy személyt, aki vállalkozna arra, hogy megölje Magyarország miniszterelnökét."
Válasz erre
0
0
hilduska
•••
2025. augusztus 07. 10:24 Szerkesztve
Dani,annyira szánalmas vagy,nem veszed észre?!🙄
Válasz erre
1
3
londonbaby
2025. augusztus 07. 09:49
gondolom legközelebb már téglával basszák fejbe ... . De szerintem ez is elég volt hogy összeszarja bokáig a slimfit gatyáját, és rájöjjön hogy innentől már semmi jót nem várhat, és az ideje már leáldozóban van !!! szóval már késő elkezdeni a fideszesek seggnyalását mikor a kormányt dicsérte !!!! a Magyar nép nem felejt hogy mit tett ellene ez a HAZAÁRULÓ MOCSKOS TAKONY . !!!!! . sörösdoboz.. végül is kezdetnek nem rossz
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!