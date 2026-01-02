Újévi horror: gyilkolt a tinédzser, felgyújtotta áldozata házát, majd feladta magát

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 17 éves szatmárcsekei fiút, aki azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, azt állítva, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát a településen.