Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gyújtogatás gyilkosság ház tinédzser rendőr

Újévi horror: gyilkolt a tinédzser, felgyújtotta áldozata házát, majd feladta magát

2026. január 02. 12:16

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja.

2026. január 02. 12:16
null

Őrizetbe vettek a rendőrök egy 17 éves szatmárcsekei fiút, aki azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A tájékoztatás szerint a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, azt állítva, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát a településen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedést, és miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották, 

a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak

 – írták.

A fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították, majd emberölés elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették – írták.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitókép:

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. január 02. 14:39
PUZSÉR SZERVEZI MÁR A GYERTYA-GYÚJTÁST A GYEREKÉRT ? POLOSKA SZERVEZI MÁR A TÜNTETÉST SZEGÉNY GYILKOS PATKÁNYÉRT? EZEKET AZONNAL KI KELLENE NYÍRNI, HOGY NE TERHELJÉK TOVÁBB A TÁRSADALMAT A LIBSI - BOLSIKKAL EGYÜTT IDEJE LENNE FELÁLLÍTANI AZ AKASZTÓFÁKAT - ÚJ ÉV - ÚJ REAKCIÓK - ÚJ BÜNTETÉSEK
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. január 02. 13:00
TASZ: ő egy törvénytisztelő fiatalkorú, tudja, hogy tette nem volt helyes ezért jelentkezett a rendőrségen. Büntetése: 120 nap közérdekű munka: rőzsehordás idős személyeknél.
Válasz erre
8
0
Box Hill
2026. január 02. 12:43
A drogozást a legnagyobb eréllyel be kell fejeztetni Magyarországon. (Még a végén nem tudják majd lediktatúrázni az Orbán kormányt Nyugaton.)
Válasz erre
4
0
jump-ing
•••
2026. január 02. 12:33 Szerkesztve
Kommentszám-hamisítás csúcsa hogy 3-at ír amikor 4 lát ciki is.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!