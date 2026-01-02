Újévi horror: gyilkolt a tinédzser, felgyújtotta áldozata házát, majd feladta magát

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Őrizetbe vettek a rendőrök egy 17 éves szatmárcsekei fiút, aki azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.
A tájékoztatás szerint a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést egy szatmárcsekei fiú január 1-jén hajnalban, azt állítva, hogy megölt egy nőt, majd rágyújtotta a házát a településen.
A rendőrök megkezdték a helyszíni intézkedést, és miután a katasztrófavédelem munkatársai a tüzet eloltották,
a kiégett lakóházban egy nőt holtan találtak
– írták.
A fiút a rendőrök a helyszínen elfogták, előállították, majd emberölés elkövetésének gyanújával kihallgatták, és őrizetbe vették – írták.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a büntetőeljárást igazságügyi szakértők bevonásával folytatja – áll a közleményben.
(MTI)
