02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva pokolgépes merénylet szavjolovszkij pályaudvar pokolgép rendőr

Pokolgéppel gyilkoltak meg egy rendőrt Moszkva belvárosában

2026. február 24. 08:19

Az elkövető is meghalt.

2026. február 24. 08:19
null

Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában, 

egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is 

– közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.

A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.

Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után 

egy járókelő „ismeretlen eszközt robbantott” fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén 

egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov

