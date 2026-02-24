Pokolgéppel gyilkoltak meg egy rendőrt Moszkva belvárosában

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Az elkövető is meghalt.
Pokolgép robbant egy rendőrségi járőrautó közelében az éjjel Moszkva belvárosában,
egy rendőr életét vesztette, két másik megsebesült, és a helyszínen meghalt az elkövető is
– közölte kedden az orosz belügyminisztérium sajtószolgálata.
A két sebesült rendőrt kórházba szállították. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) büntetőeljárást indított a merénylet és a robbanószerkezet illegális birtoklása miatt.
Az első jelentések szerint kedden pár perccel éjfél után
egy járókelő „ismeretlen eszközt robbantott” fel a Szavjolovszkij pályaudvar környékén
egy közlekedési rendőrségi szolgálati jármű közelében. A rendőrség kezdetben azt közölte, hogy a tettes elmenekült a helyszínről.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov