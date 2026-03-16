Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

kapu tibor matteo salvini demjén ferenc dzsudzsák balázs válogatott orbán Békemenet

Orbán Viktor videójától mindenkinek leesett az álla: a magyar válogatott csapatkapitánya is feltűnt a Békemeneten (VIDEÓ)

2026. március 16. 12:01

Orbán Viktor betekintést engedett a Békemenet kulisszái mögé.

Orbán Viktor Facebook-videóján keresztül engedett betekintést az eddigi legnagyobb Békemenet kulisszái mögé. A felvételhez azt írta: „A legnagyobb Békemenet – a színfalak mögött. Ez óriási volt!”

A felvételen megjelent többek között Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, Demjén Ferenc énekes és Fekete László korábbi erőemelő is.

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

A rendezvényről a nemzetközi sajtó is beszámolt. A tudósítások többsége a hatalmas tömegre és a miniszterelnök beszédére fókuszált.

Orbán Viktor ünnepi beszédében a résztvevők számára utalva egy látványos hasonlattal érzékeltette a tömeg nagyságát. „Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra” – mondta a miniszterelnök.

A demonstrációra külföldi politikusok is reagáltak: többek között Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes is gratulált a magyar kormánynak.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pugacsov-0
2026. március 16. 12:58
Nagyon bízom benne hogy nyerünk !!!!! Csak a a Fidesz !
yalaelnok
2026. március 16. 12:51
"mlotta 2026. március 16. 12:04 Volodimir Zelenszkij soha nem fogja helyreállítani az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül, amely az orosz olaj Szlovákiába és Magyarországra történő szállításának legfontosabb artériájaként szolgál – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök." zselét jóval hamarabb emésztik el a kukacok a magyarországi olajhiánynál
Ekrü123
2026. március 16. 12:14
mlotta 2026. március 16. 12:04 "Volodimir Zelenszkij soha nem fogja helyreállítani az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül, amely az orosz olaj Szlovákiába és Magyarországra történő szállításának legfontosabb artériájaként szolgál – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök."- Ukrajna SOHA nem lesz az EU tagja mondta Szijjártó Péter tegnap a Békemeneten.... Fico pedig jobban tette volna, ha nem csinál segget a szájából és velünk együtt megvétózza azt a bizonyos 90 milliárdot...
mlotta
2026. március 16. 12:04
Volodimir Zelenszkij soha nem fogja helyreállítani az olajszállítást a Barátság-vezetéken keresztül, amely az orosz olaj Szlovákiába és Magyarországra történő szállításának legfontosabb artériájaként szolgál – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.