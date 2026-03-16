Orbán Viktor videójától mindenkinek leesett az álla: a magyar válogatott csapatkapitánya is feltűnt a Békemeneten (VIDEÓ)

Rendkívüli siker, veletek vagyunk! – Salvini üzent Orbán Viktornak a Békemenet kapcsán
Teljesen megtelt a Kossuth tér és az Alkotmány utca, Orbán Viktor pedig hatalmas vállalást tett.
Orbán Viktor betekintést engedett a Békemenet kulisszái mögé.
Orbán Viktor Facebook-videóján keresztül engedett betekintést az eddigi legnagyobb Békemenet kulisszái mögé. A felvételhez azt írta: „A legnagyobb Békemenet – a színfalak mögött. Ez óriási volt!”
A felvételen megjelent többek között Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitánya, Demjén Ferenc énekes és Fekete László korábbi erőemelő is.
A rendezvényről a nemzetközi sajtó is beszámolt. A tudósítások többsége a hatalmas tömegre és a miniszterelnök beszédére fókuszált.
Orbán Viktor ünnepi beszédében a résztvevők számára utalva egy látványos hasonlattal érzékeltette a tömeg nagyságát. „Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a Nemzetközi Űrállomásra” – mondta a miniszterelnök.
A demonstrációra külföldi politikusok is reagáltak: többek között Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes is gratulált a magyar kormánynak.
Ezt is ajánljuk a témában
