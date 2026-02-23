Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
gyilkosság késelés Franciaország migráns telefonszámla

Megölt egy francia eladót, de megússza a börtönt a migráns

2026. február 23. 13:54

Négy és fél évvel a tragédia után döntött a francia bíróság a 18 éves Théo meggyilkolásának ügyében. A szenegáli migráns, aki 93,62 eurós telefonszámla miatt késelte halálra az eladót, nem kerül börtönbe, mert a bíróság szerint büntetőjogilag nem felelős. A család szerint az ítélet elfogadhatatlan.

2026. február 23. 13:54
null

A migráns Ousmane Diallo 2021. július 10-én ölte meg a 18 éves Théo Muxagatát egy Bouygues-üzletben, a Seine-et-Marne megyei Claye-Souilly bevásárlóközpontjában. A CNews beszámolója szerint a férfi egy 93,62 eurós, külföldi – Szenegálba irányuló – hívások miatti számlavita miatt támadt a mobiltelefon-üzlet fiatal alkalmazottjára.

A történtek hátterében egy elhúzódó reklamáció állt. A Le Figaro szerint Diallo napokon át sérelmezte, hogy szerinte túlszámlázták, és bosszút forralt. A gyilkosság előtti napon az üzletben fenyegetőzött, azt mondta: 

Visszajövök, ha nem kapom vissza a pénzem.

A bűncselekmény napján ellenőrizte a bankszámláját, hogy megtörtént-e a jóváírás, majd felkereste a rendőrséget is, hogy megtudja, milyen lépéseket tehet a szolgáltatóval szemben. Ezt követően kést vett magához, amelyet elrejtett, majd visszatért az üzletbe. A beszámolók szerint a támadás előtt öt percen át beszélgetett az egyik eladóval. Végül Théo ellen fordult, akit halálosan megszúrt.

A migráns beszámíthatatlanságát állapították meg

Az ügyben három pszichiátriai szakértői testület vizsgálta a vádlott elmeállapotát. Két szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy a férfi a tett elkövetésekor beszámítási képességének teljes hiányában szenvedett, paranoid típusú téveszmés pszichózist állapítva meg. Egy harmadik szakértő viszont úgy vélte, nem mentális betegségről, hanem paranoid személyiségzavarról van szó, és a beszámítási képesség csak korlátozott volt.

A Seine-et-Marne-i esküdtszék végül a beszámítási képesség teljes hiányát fogadta el. 

Ennek következtében Ousmane Diallo büntetőjogilag nem felelős a gyilkosságért. A bíróság kényszergyógykezelést rendelt el számára egy speciális, nehéz eseteket kezelő pszichiátriai osztályon. A döntés értelmében nem szabtak ki börtönbüntetést, a férfi elhelyezésének időtartama pedig nem előre meghatározott, hanem az orvosi döntésektől függ.

Théo édesanyja a Le Figarónak adott interjúban élesen bírálta az ítéletet. Úgy fogalmazott:

 Nehéz ezt hallani, és lehetetlen elfogadni.

Hozzátette: 

Azt mondják nekünk, hogy Diallo úr bűnös, de nem felelős. Akkor ki a hibás?

Az asszony szerint a per során ismertetett bizonyítékok arra utaltak, hogy a támadás tudatos és előre megfontolt volt. Felidézte, hogy a férfi már a gyilkosság előtti napon fenyegetőzött, a bűncselekmény napján utánajárt lehetőségeinek, kést vitt magával, és elrejtette azt. Mint mondta, szerinte mindez nem egy kontrollját vesztett állapot jele. Az ítélet kihirdetése után így fogalmazott: 

Ez az ítélet romba döntött bennünket. Nehéz megemészteni, ez egy hatalmas csapás.

Úgy érzi, igazságtalanság történt, és haragot érez nemcsak a tettes, hanem a rendszer iránt is. Szavai szerint: 

Lehet ölni Franciaországban anélkül, hogy bármi történne.

Az édesanya attól is tart, hogy a kényszergyógykezelés nem jelent végleges megoldást. Míg egy börtönbüntetés esetén ismert az időtartam, a pszichiátriai elhelyezésnél nincs előre meghatározott határidő. 

Lehet, hogy azt mondják, soha nem jön ki, de én ebben nem vagyok biztos

– mondta, hozzátéve, hogy a szabadulás időpontja az orvosok kezében van, és az áldozat családja erről nem kap majd tájékoztatást. A per lezárult, de a család szerint a történet nem ér véget. Az anya kijelentette, továbbra is beszélni fognak az ügyről, hogy hallassák a hangjukat, és ne merüljön feledésbe fiuk halála.

Nyitókép: X / Visegrád 24

 

NovaTerra
2026. február 23. 14:53
Ha ez nem előre megfontolt támadás volt, akkor mi az? Miért vitte magával a kést, almát hámozni?
salátás
2026. február 23. 14:50
ezeket a bírókat sortűzzel, nyilvánosan kell kivégezni kurva érdekes, hogy az összes migránsszart ezzel mossák ki: nem beszámítható, elmebeteg. undorítóak. mindig valami kibaszott kiskapu
you-brought-2-too-many
2026. február 23. 14:40
Az ilyen történetek dokumentum formátumú taglalàsát kell nyomni a tèvèben, youtubeon, tiktokon stb. Csak a szikár tènyek, semmi èrzelmi túltengès , pátosz. ”Anno a Reagan èra alatti ”bear” politikai kampány pont ezzel az eszközzel hatott. Hideg, pontos, ütős.” most is ez kell.
romanes-eunt-domus
2026. február 23. 14:32
Az ítélet szerintem rendben lehet. A migránsok között is vannak diliházba valók. A lényegi kérdés az, hogy KI ÉS MIÉRT ENGEDTE BE EURÓPÁBA EZT AZ EMBERT?
