Megölt egy francia eladót, de megússza a börtönt a migráns

A migráns beszámíthatatlanságát állapították meg

Az ügyben három pszichiátriai szakértői testület vizsgálta a vádlott elmeállapotát. Két szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy a férfi a tett elkövetésekor beszámítási képességének teljes hiányában szenvedett, paranoid típusú téveszmés pszichózist állapítva meg. Egy harmadik szakértő viszont úgy vélte, nem mentális betegségről, hanem paranoid személyiségzavarról van szó, és a beszámítási képesség csak korlátozott volt.

A Seine-et-Marne-i esküdtszék végül a beszámítási képesség teljes hiányát fogadta el.

Ennek következtében Ousmane Diallo büntetőjogilag nem felelős a gyilkosságért. A bíróság kényszergyógykezelést rendelt el számára egy speciális, nehéz eseteket kezelő pszichiátriai osztályon. A döntés értelmében nem szabtak ki börtönbüntetést, a férfi elhelyezésének időtartama pedig nem előre meghatározott, hanem az orvosi döntésektől függ.

Théo édesanyja a Le Figarónak adott interjúban élesen bírálta az ítéletet. Úgy fogalmazott: