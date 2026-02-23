Megölt egy francia eladót, de megússza a börtönt a migráns

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Négy és fél évvel a tragédia után döntött a francia bíróság a 18 éves Théo meggyilkolásának ügyében. A szenegáli migráns, aki 93,62 eurós telefonszámla miatt késelte halálra az eladót, nem kerül börtönbe, mert a bíróság szerint büntetőjogilag nem felelős. A család szerint az ítélet elfogadhatatlan.
A migráns Ousmane Diallo 2021. július 10-én ölte meg a 18 éves Théo Muxagatát egy Bouygues-üzletben, a Seine-et-Marne megyei Claye-Souilly bevásárlóközpontjában. A CNews beszámolója szerint a férfi egy 93,62 eurós, külföldi – Szenegálba irányuló – hívások miatti számlavita miatt támadt a mobiltelefon-üzlet fiatal alkalmazottjára.
A történtek hátterében egy elhúzódó reklamáció állt. A Le Figaro szerint Diallo napokon át sérelmezte, hogy szerinte túlszámlázták, és bosszút forralt. A gyilkosság előtti napon az üzletben fenyegetőzött, azt mondta:
Visszajövök, ha nem kapom vissza a pénzem.
A bűncselekmény napján ellenőrizte a bankszámláját, hogy megtörtént-e a jóváírás, majd felkereste a rendőrséget is, hogy megtudja, milyen lépéseket tehet a szolgáltatóval szemben. Ezt követően kést vett magához, amelyet elrejtett, majd visszatért az üzletbe. A beszámolók szerint a támadás előtt öt percen át beszélgetett az egyik eladóval. Végül Théo ellen fordult, akit halálosan megszúrt.
Az ügyben három pszichiátriai szakértői testület vizsgálta a vádlott elmeállapotát. Két szakértői csoport arra a következtetésre jutott, hogy a férfi a tett elkövetésekor beszámítási képességének teljes hiányában szenvedett, paranoid típusú téveszmés pszichózist állapítva meg. Egy harmadik szakértő viszont úgy vélte, nem mentális betegségről, hanem paranoid személyiségzavarról van szó, és a beszámítási képesség csak korlátozott volt.
A Seine-et-Marne-i esküdtszék végül a beszámítási képesség teljes hiányát fogadta el.
Ennek következtében Ousmane Diallo büntetőjogilag nem felelős a gyilkosságért. A bíróság kényszergyógykezelést rendelt el számára egy speciális, nehéz eseteket kezelő pszichiátriai osztályon. A döntés értelmében nem szabtak ki börtönbüntetést, a férfi elhelyezésének időtartama pedig nem előre meghatározott, hanem az orvosi döntésektől függ.
Théo édesanyja a Le Figarónak adott interjúban élesen bírálta az ítéletet. Úgy fogalmazott:
Nehéz ezt hallani, és lehetetlen elfogadni.
Hozzátette:
Azt mondják nekünk, hogy Diallo úr bűnös, de nem felelős. Akkor ki a hibás?
Az asszony szerint a per során ismertetett bizonyítékok arra utaltak, hogy a támadás tudatos és előre megfontolt volt. Felidézte, hogy a férfi már a gyilkosság előtti napon fenyegetőzött, a bűncselekmény napján utánajárt lehetőségeinek, kést vitt magával, és elrejtette azt. Mint mondta, szerinte mindez nem egy kontrollját vesztett állapot jele. Az ítélet kihirdetése után így fogalmazott:
Ez az ítélet romba döntött bennünket. Nehéz megemészteni, ez egy hatalmas csapás.
Úgy érzi, igazságtalanság történt, és haragot érez nemcsak a tettes, hanem a rendszer iránt is. Szavai szerint:
Lehet ölni Franciaországban anélkül, hogy bármi történne.
Az édesanya attól is tart, hogy a kényszergyógykezelés nem jelent végleges megoldást. Míg egy börtönbüntetés esetén ismert az időtartam, a pszichiátriai elhelyezésnél nincs előre meghatározott határidő.
Lehet, hogy azt mondják, soha nem jön ki, de én ebben nem vagyok biztos
– mondta, hozzátéve, hogy a szabadulás időpontja az orvosok kezében van, és az áldozat családja erről nem kap majd tájékoztatást. A per lezárult, de a család szerint a történet nem ér véget. Az anya kijelentette, továbbra is beszélni fognak az ügyről, hogy hallassák a hangjukat, és ne merüljön feledésbe fiuk halála.
