Ez fájni fog a Szilícium-völgyben: Kaliforniában milliárdosokat célzó adót vezethetnek be

Egy kaliforniai egészségügyi szakszervezet népszavazási kezdeményezése egyszeri, 5%-os adót vetne ki az államban élő, 1 milliárd dollár feletti nettó vagyonnal rendelkezők vagyonára. Az adó olyan eszközökre vonatkozna, mint a részvények, a műalkotások és a szellemi tulajdonjogok, nem pedig a jövedelemre, és a milliárdosoknak öt évük lenne a fizetésre – írja a Wall Street Journal.

Neves tech-befektetők bírálták a kaliforniai ultragazdagokra kivetett javasolt adót.

Chamath Palihapitiya kaliforniai befektető az X-en azt közölte, hogy ismer olyan embereket, akiknek „kollektív nettó vagyonuk” 500 milliárd dollár, és akik „végleg elhagyták Kaliforniát” 2025 vége előtt. „Nem vállaltak kockázatot a javasolt vagyonlefoglalási adó miatt – amelyet milliárdos adóként vezettek be” – írta. „Ezen emberek nélkül a kaliforniai költségvetési hiány csak nagyobb lesz.” Palihapitiya nem nevezett meg senkit, és nem is szolgáltatott bizonyítékot állítására.