Trump nem viccel: Amerika berendezkedik Grönlandon

Az Egyesült Államok Nuukban, Grönland fővárosában működő konzulátusa fizetés nélküli gyakornokokat keres kommunikációs csatornáinak kiszolgálására, így a helyi hatóságoknak kell fizetniük a kérelmezők anyagi támogatásáért, miközben az Egyesült Államok fokozza az annektálási fenyegetéseket – írja az Euractiv.

A múlt héten Donald Trump amerikai elnök különmegbízottat nevezett ki Grönlandra – egy félig autonóm területre, amely Dánia része –, ami ellenállást váltott ki a grönlandi, dán és európai hatóságokból.