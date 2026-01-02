New York új, muszlim polgármestere azonnal visszavonta az Izrael-párti rendeleteket

Zohran Mamdani, New York új polgármestere visszavonta a város antiszemitizmus-definíciójának végrehajtását, amely magában foglalja az Izrael-kritika bizonyos formáit, ezzel elsöprő mértékben elutasítva elődje végrehajtási rendeleteit. A végrehajtási rendeletek tömeges visszavonása az Eric Adams korábbi polgármester által hozott egyéb Izrael-párti intézkedéseket is hatályon kívül helyezte – írja a New York Times.

A szélsőbaloldali, anticionista Mamdani az új év kezdetével lépett hivatalba, Adams határozottan Izrael-párti vezetését váltva.

Mamdani Adams antiszemitizmusról szóló definíciójának végrehajtását vonta vissza, amely kimondja, hogy az Izrael-kritika bizonyos formái antiszemitizmusnak minősülnek. A definíciót világszerte számos nemzeti és helyi kormányzat, valamint más intézmények is átvették. Ellenzést váltott ki ugyanakkor azokból, akik szerint az Izrael-kritika bizonyos formáinak belefoglalása megbénítja a legitim politikai beszédet.