Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Zohran Mamdani New York Egyesült Államok

New York új, muszlim polgármestere azonnal visszavonta az Izrael-párti rendeleteket

2026. január 02. 10:27

Mamdani többször is megtagadta Izrael zsidó államként való létezéshez való jogának elismerését.

2026. január 02. 10:27
null

Zohran Mamdani, New York új polgármestere visszavonta a város antiszemitizmus-definíciójának végrehajtását, amely magában foglalja az Izrael-kritika bizonyos formáit, ezzel elsöprő mértékben elutasítva elődje végrehajtási rendeleteit. A végrehajtási rendeletek tömeges visszavonása az Eric Adams korábbi polgármester által hozott egyéb Izrael-párti intézkedéseket is hatályon kívül helyezte – írja a New York Times.

A szélsőbaloldali, anticionista Mamdani az új év kezdetével lépett hivatalba, Adams határozottan Izrael-párti vezetését váltva.

Mamdani Adams antiszemitizmusról szóló definíciójának végrehajtását vonta vissza, amely kimondja, hogy az Izrael-kritika bizonyos formái antiszemitizmusnak minősülnek. A definíciót világszerte számos nemzeti és helyi kormányzat, valamint más intézmények is átvették. Ellenzést váltott ki ugyanakkor azokból, akik szerint az Izrael-kritika bizonyos formáinak belefoglalása megbénítja a legitim politikai beszédet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

A most hivatalba lépő Mamdani többször is megtagadta Izrael zsidó államként való létezéshez való jogának elismerését. Az új polgármester rendelete hatályon kívül helyezte azt a rendeletet is, amely ellenezte az Izrael bojkottálására irányuló kampányt. Mamdani régóta támogatja az Izraelt célzó Bojkott, Vagyonelvonás és Szankciók (BDS) mozgalmat.

Egy másik, visszavont rendelet utasította az NYPD-t, hogy vizsgálja felül, miként kezeli az imaházak előtti tüntetéseket. Adams ezt a lépést egy zsinagóga előtti gyűlölködő tüntetés után tette meg, bár Mamdani későbbi végrehajtási rendelete hasonló utasításokat tartalmazott a rendőrség számára.

A múlt héten a Rágalmazásellenes Liga (ADL) közölte: 

Mamdani polgármester egyik kinevezettje azt mondta, hogy a cionisták rosszabbak, mint a nácik.

A jelentésre reagálva Mamdani azt mondta: „Különbséget kell tennünk az antiszemitizmus és az izraeli kormány kritikája között, az ADL jelentése pedig gyakran figyelmen kívül hagyja ezt a különbségtételt, ezzel elterelve a figyelmet az antiszemitizmus nagyon is valós válságáról.”

 

Fotó: Angelina Katsanis / AFP

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Infidel
2026. január 02. 11:33
Mintha nem is olyan régen lett volna az emlékezetes 9/11 és nézd csak mi történik NY-ba. Abban az időben biztos 8 évet kapott volna az is aki 25 év múlva hithű muszlim polgármestert jövendölt volna New York-nak.
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. január 02. 11:29
NY jól példázza mivé teszi az embert a drogok nyakló nélküli fogyasztása. Kínát is ezzel akarták legyőzni a britek. Amikor megpróbálta Kína betiltani a mértéktelenül beáramló és emberek százezreit elpusztító ópiumot, 1840-ben háborút indítottak a britek ellene. A következmények évszázados elnyomást eredményeztek. Az USA a saját polgárait mérgezi, hogy jó alattvalóként csak 4 évente egyszer bökjenek egy ikszet, különben meg csak fogyasszanak és melózzanak. Mióta némi öntudat jeleit mutatták, megpróbálták felhígítani a társadalmat hispánokkal, ázsiaiakkal, arabokkal. A baj az arabokkal lett! Azok bigottabbak, vallási alapon szerveződnek, és szépen eluralják a politikát is, ellentétben a fekákkal, hispánokkal, ázsiaiakkal. Most még csak a nagy városok, de hamarosan az elnöki szék is sorra kerül.
Válasz erre
0
0
zrx8
2026. január 02. 11:22
"jó a buli, csak sok a .."
Válasz erre
1
0
Öreg Palóc
2026. január 02. 11:18
" A védett állat lelegeli a védett növényt. "
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!