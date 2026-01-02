New York új, muszlim polgármestere azonnal visszavonta az Izrael-párti rendeleteket

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Mamdani többször is megtagadta Izrael zsidó államként való létezéshez való jogának elismerését.
Zohran Mamdani, New York új polgármestere visszavonta a város antiszemitizmus-definíciójának végrehajtását, amely magában foglalja az Izrael-kritika bizonyos formáit, ezzel elsöprő mértékben elutasítva elődje végrehajtási rendeleteit. A végrehajtási rendeletek tömeges visszavonása az Eric Adams korábbi polgármester által hozott egyéb Izrael-párti intézkedéseket is hatályon kívül helyezte – írja a New York Times.
A szélsőbaloldali, anticionista Mamdani az új év kezdetével lépett hivatalba, Adams határozottan Izrael-párti vezetését váltva.
Mamdani Adams antiszemitizmusról szóló definíciójának végrehajtását vonta vissza, amely kimondja, hogy az Izrael-kritika bizonyos formái antiszemitizmusnak minősülnek. A definíciót világszerte számos nemzeti és helyi kormányzat, valamint más intézmények is átvették. Ellenzést váltott ki ugyanakkor azokból, akik szerint az Izrael-kritika bizonyos formáinak belefoglalása megbénítja a legitim politikai beszédet.
A most hivatalba lépő Mamdani többször is megtagadta Izrael zsidó államként való létezéshez való jogának elismerését. Az új polgármester rendelete hatályon kívül helyezte azt a rendeletet is, amely ellenezte az Izrael bojkottálására irányuló kampányt. Mamdani régóta támogatja az Izraelt célzó Bojkott, Vagyonelvonás és Szankciók (BDS) mozgalmat.
Egy másik, visszavont rendelet utasította az NYPD-t, hogy vizsgálja felül, miként kezeli az imaházak előtti tüntetéseket. Adams ezt a lépést egy zsinagóga előtti gyűlölködő tüntetés után tette meg, bár Mamdani későbbi végrehajtási rendelete hasonló utasításokat tartalmazott a rendőrség számára.
A múlt héten a Rágalmazásellenes Liga (ADL) közölte:
Mamdani polgármester egyik kinevezettje azt mondta, hogy a cionisták rosszabbak, mint a nácik.
A jelentésre reagálva Mamdani azt mondta: „Különbséget kell tennünk az antiszemitizmus és az izraeli kormány kritikája között, az ADL jelentése pedig gyakran figyelmen kívül hagyja ezt a különbségtételt, ezzel elterelve a figyelmet az antiszemitizmus nagyon is valós válságáról.”
Fotó: Angelina Katsanis / AFP