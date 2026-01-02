Sokk: az ukrán háborús maffiának még arany vécére is futotta a nyugati segélyekből
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
Tomio Okamura újévi beszédében azt is kijelentette, hogy Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.
Éles hangú kirohanást intézett Ukrajna támogatása ellen újévi beszédében Tomio Okamura, a cseh Képviselőház elnöke. „Értelmetlen háborúnak” nevezte a lassan négy éve tartó konfliktust, és kijelentette: nem szabad a cseh nyugdíjasok pénzét „Zelenszkij juntájára” költeni – idézte a Kárpáthír.
A politikus beszédében azt is hangsúlyozta:
reméli, hogy Prága „leugrik a brüsszeli vonatról”,
amely szerinte az amerikai kormány figyelmeztetései ellenére a harmadik világháború felé robog.
A házelnök arra is kitért, hogy szerinte a nyugati országok hitelből gyártanak fegyvereket, és Csehország olyan „hatástalan” eszközökért fizet, amelyeket az oroszok már a frontra érkezés előtt megsemmisítenek.
Okamura a legkeményebb kritikát ugyanakkor a korrupció kapcsán fogalmazta meg. „A nyugati cégek és kormányok mellett a Zelenszkij-junta körüli ukrán tolvajok is profitálnak az üzletből, akik aranyból építenek vécéket” – idézte fel a 2025 év végén nagy port kavart botrányt, hozzátéve:
lopjanak, de ne a csehektől, és Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban”.
Arany vécé , dollárhegyek és egy rejtélyes szökés – az ukrán közéletet novemberben minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A Die Welt német lap értesülései szerint a botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában.
A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – arany vécé is található a Die Welt szerint.
A botrány központi jelképe így gyorsan megszületett: az aranytrón, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg.
Ezt is ajánljuk a témában
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
A kárpátaljai lap megjegyezte, hogy e retorikaváltás hátterében az őszi parlamenti választások állnak, amelynek nyomán Andrej Babis (ANO) alakított koalíciót a szkeptikus Motoristé sobě tömörüléssel és az Okamura vezette, szélsőjobboldali Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) párttal.
Felidézték, hogy Okamura kinevezése után az egyik első lépése az volt, hogy eltávolíttatta az ukrán zászlót a parlament alsóházának épületéről, amely 2022 februárja óta lógott ott a szolidaritás jeleként. A beszámoló szerint a politikus maga tartotta a létrát, miközben levették a lobogót – írta a Kárpáthír.
Nyitókép: Jim WATSON / AFP