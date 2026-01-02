Nem kertelt a cseh házelnök: nem szabad a cseh nyugdíjasok pénzét „Zelenszkij juntájára” és arany vécékre költeni

Az ukrán korrupció új szimbóluma az arany vécé

Arany vécé , dollárhegyek és egy rejtélyes szökés – az ukrán közéletet novemberben minden korábbinál súlyosabb korrupciós ügy rázta meg. A Die Welt német lap értesülései szerint a botrány középpontjában Timur Mindics áll, aki évekig Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzlettársa volt, és kulcsszerepet játszott az állami és félállami cégek hálózatán keresztül mozgatott, százmillió dollárnyi pénzek útjában.

A történet különösen pikáns részlete, hogy Mindics otthonában – ahol 2021-ben Zelenszkij születésnapját is ünnepelték – arany vécé is található a Die Welt szerint.

A botrány központi jelképe így gyorsan megszületett: az aranytrón, amelyen ülve egyesek a háború árnyékában is fényűző életet éltek, miközben mások a fronton halnak meg.