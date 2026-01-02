„Lépjen bele a vízbe, professzor” – Marsai Viktor a világ egyik legveszélyesebb konfliktuszónájából jelentkezik

„Lépjen bele a vízbe, professzor, nagyon kellemes” – biztat Hasan barátom. Valóban, a többórás autó­zás, a 35 fok és a 100 százalékos páratartalom mellett még a 26 fok körüli tengervíz is hűsítőnek tűnik. Az kevésbé kellemes, hogy az áramlatok mindenféle nehezen meghatározható növényi törmeléket és szemetet sodornak a lábunk elé.

A kép mégis már-már idilli a világ egyik konfliktusokkal leginkább sújtott régiójában. Ahogy az Ádeni-öböl langyos hullámai nyaldossák a tengerpartot, nehéz elképzelni, hogy a föld egyik legforgalmasabb tengeri útvonala húzódik előttem, elnyúlva egészen a jemeni partokig – fegyveres konfliktusoktól körülvéve. Pedig a 410 ezer négyzet­-kilométernyi, átlagosan 400 kilométer széles vízi folyóson több mint 20 ezer nagyobb hajó halad át évente. Ezek bonyolítják le az Európa és Ázsia közti kereskedelem 40 százalékát és a globális konténerkereskedelem 20 százalékát.