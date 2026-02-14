„Mi van, ha azt mondom, létezik egy százéves terv a Nyugat elpusztítására? És pláne mi van, ha azt mondom, ebből ötven már eltelt, és minden a terv szerint halad?

Bizonyára sokan hallottak már a Muszlim Testvériségről. Úgy hangzik, mint valami jótékonysági szervezet? Hát nem az. Körülbelül száz éve indult Egyiptomban, és egy nagyon furcsa, hibrid csoportosulás. Egyszerre alapul A cion bölcseinek jegyzőkönyvén, a XX. század első felében kialakult európai nácizmuson és az iszlám lehető legradikálisabb értelmezésén. Legfőbb küldetésük, létezésük legfőbb célja Izrael és a nyugati demokratikus országok között viszályt teremteni, Izraelt elszigetelni, és elpusztítani a zsidókat mindenütt a világon. És felhasználni az antiszemitizmust a Nyugat meggyengítésére és megosztására.