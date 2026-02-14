Nem bírják ki: a 444-nek megint sikerült egy orbitálisat hazudnia
Hamar cáfolták a lap állítását.
A Muszlim Testvériség fizetett ügynökökön keresztül veri szét a nyugati társadalmakat.
„Mi van, ha azt mondom, létezik egy százéves terv a Nyugat elpusztítására? És pláne mi van, ha azt mondom, ebből ötven már eltelt, és minden a terv szerint halad?
Bizonyára sokan hallottak már a Muszlim Testvériségről. Úgy hangzik, mint valami jótékonysági szervezet? Hát nem az. Körülbelül száz éve indult Egyiptomban, és egy nagyon furcsa, hibrid csoportosulás. Egyszerre alapul A cion bölcseinek jegyzőkönyvén, a XX. század első felében kialakult európai nácizmuson és az iszlám lehető legradikálisabb értelmezésén. Legfőbb küldetésük, létezésük legfőbb célja Izrael és a nyugati demokratikus országok között viszályt teremteni, Izraelt elszigetelni, és elpusztítani a zsidókat mindenütt a világon. És felhasználni az antiszemitizmust a Nyugat meggyengítésére és megosztására.
Először megszabadulni a »kis sátántól«, Izraeltől, majd pedig megszabadulni a »nagy sátántól«, az Egyesült Államoktól. És az összes nagy európai, demokratikus nemzettől. Száz év alatt megdönteni a demokratikus államrendet, és mindenütt iszlám törvényeket bevezetni. És bármennyire is tűnik ez nehezen hihetőnek, de ha megnézzük, a stratégiai céljaikat eddig nagy sikerrel végrehajtották. Mi meg jól elaludtunk itt nyugaton.
És hogyan hajtják végre ezeket a célokat? Főleg egy közel-keleti törpeállamon keresztül. Amelynek kevesebb, mint 350 ezer lakosa van. Mégis több pénzt ad általános oktatásra Nagy-Britanniában, Kanadában, felsőfokú oktatásra az USA-ban, mint bármilyen más ország a világon. Jótékonyságból?
Önzetlenségből? Dehogy. Ez az úgynevezett »soft power«. Amikor egy hatalom nem katonai eszközökkel érvényesíti a világban az érdekeit. Tipikus példa az Egyesült Államok számára a hollywoodi filmek vagy a McDonald’s – ezeken keresztül képesek évtizedek óta befolyásolni az emberek gondolkodását a világ minden pontján. És ugyanezt a soft powert alkalmazza hihetetlen sikerrel ez a törpeállam: Katar.”
