Karácsony Gergely kiütötte Magyar Pétert, hatalmas segítséget nyújtott Orbán Viktornak

„Karácsony Gergely év végi videójával hatalmas károkat okozott a baloldalon. A főpolgármester önfényező szöveggel bizonygatta, hogy Budapest milyen remek állapotban van gazdaságilag, és a kormány hiába akarja kivéreztetni a fővárost, ez nem fog neki sikerülni. Majd a maga szerencsétlen módján, bárgyú arckifejezéssel a középső ujját felemelve bemutatott a kormánynak.

Karácsony ezzel a viccesnek szánt, de fölöttébb alpári és suttyó jelenetsorral nagyon komoly segítséget nyújtott Orbán Viktornak és a Fidesznek. Ugyanis a felmérések szerint Budapesten hátrányban van a kormánypárt, van mit ledolgoznia. Azonban a főpolgármester vérlázító, lenéző, fölényeskedő stílusa és faragatlan mutogatása azt fogja eredményezni, hogy minden kormánypárti szavazó aktivizálja magát és elmegy szavazni. Így a baloldali ellenzék hazai pályája könnyen rémálommá válhat és jelentős szavazatokat veszíthet.”