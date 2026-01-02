Ft
01. 02.
péntek
Akták

01. 02.
péntek
Magyar Péter Budapest Karácsony Gergely

Karácsony Gergely kiütötte Magyar Pétert, hatalmas segítséget nyújtott Orbán Viktornak

2026. január 02. 06:34

Gonoszkodni akart, de balul sült el.

2026. január 02. 06:34
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Karácsony Gergely év végi videójával hatalmas károkat okozott a baloldalon. A főpolgármester önfényező szöveggel bizonygatta, hogy Budapest milyen remek állapotban van gazdaságilag, és a kormány hiába akarja kivéreztetni a fővárost, ez nem fog neki sikerülni. Majd a maga szerencsétlen módján, bárgyú arckifejezéssel a középső ujját felemelve bemutatott a kormánynak.

Karácsony ezzel a viccesnek szánt, de fölöttébb alpári és suttyó jelenetsorral nagyon komoly segítséget nyújtott Orbán Viktornak és a Fidesznek. Ugyanis a felmérések szerint Budapesten hátrányban van a kormánypárt, van mit ledolgoznia. Azonban a főpolgármester vérlázító, lenéző, fölényeskedő stílusa és faragatlan mutogatása azt fogja eredményezni, hogy minden kormánypárti szavazó aktivizálja magát és elmegy szavazni. Így a baloldali ellenzék hazai pályája könnyen rémálommá válhat és jelentős szavazatokat veszíthet.”

Nyitókép: Képernyőfotó/Karácsony Gergely Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
istvanpeter
2026. január 02. 07:55
Pedig egy szinten vannak, a bárgyú szellemi fogyatékosság szintjén.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. január 02. 07:51
CsakNE aktiválják maukat! Hogy sokadszorra eljátszhassa a kornisi 5000 azt, hogy a felhizlalt értékből még a szöget is kilopja, had hízlalja lophatóra újra a gazdanemzet?? Rohadjon minden! Nem is kéne választásokat tartani ott!
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2026. január 02. 07:43
Nos, ha annyira jól áll a Főváros, akkor biztos csak viccből minősítették le a bóvli kategóriába s nem is kell neki az ország pénze …
Válasz erre
1
0
states-2
2026. január 02. 07:13
Éppen tegnap voltam a szemtanúja a 4-6-oson a főváros kiváló állapotának, az utazó közönség kábé egyharmada hajléktalan volt, éppen melegedtek. Volt egy olyan ígéret egy-két éve, hogy rendszeresen járőrözik majd a BKV a szerelvényeken, hogy kiszűrje a nem odavaló utasokat. Na látott már bárki is ilyen járőrt, mert én nem.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!