bódis kriszta magyar péter csipkejózsika generáció gyilkosság roma élet

A C-generáció az életünkkel, a jövőnkkel játszik

2026. január 02. 12:15

Nekik nem plüssmackók kellenek. Nem a Bódis Kriszta-kínálta gender-elméletek, Csipkejózsika könyvek, és nem is a Magyar Péter féle dupla családi pótlék.

2026. január 02. 12:15
null
Forgács István
Forgács István
„Szatmárcsekén a 17 éves fiú ölt.
Utána felgyújtotta a házat. Aztán feladta magát. 

Újra és újra le fogom írni: 
A C-generáció az életünkkel, a jövőnkkel játszik. De tényleg.

Meg nyilván a sajátjával, de a többségük azt leszarja, mert egyszerre van örökélet tudata, és mondott le arról, hogy jusson valamire az életben.
És nekik nem plüssmackók kellenek. Nem a Bódis Kriszta-kínálta gender-elméletek, Csipkejózsika könyvek, és nem is a Magyar Péter féle dupla családi pótlék, amiből sok családnál a szülők egy fillért sem fordítanak majd arra, hogy elkerülhető legyen Kemecse, Szentmártonkáta, Porcsalma, Füzesabony, Karcag, vagy éppen most Szatmárcseke.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

Pandaka pygmaea
2026. január 02. 14:02
Olvassatok sok Forgács Istvánt és ajánljátok ezt a kallódó cigányságnak is.
Toma78
•••
2026. január 02. 13:26 Szerkesztve
Sajnos ebben sok igazság van, de nem lehet pálcát törni egy népcsoport felett. Én számos olyan cigány származású embert ismerek aki normálisan dolgozik, normálisan neveli a családját és nem is egy olyat aki munkájával többet tett értünk mint nagy többségünk! Ők is pontosan így viszonyulnak ezekhez a véglényekhez mint mi, de attól még ezekkel a megnyilvánulásokkal őket is megbélyegzik. Imádom amikor ide járnak fröcsögni a Tiszás férgek migráns meg cigány ügyben miközben a nagy vezérük pont ezeket támogatja a migráns pártiságával meg a Szőlő utcai kamu botrányaival! Nem igazán tudom ezt a kettőséget hová tenni és már nem is akarom. Kinőtt egy újabb faj akit én a cigányságnál jobban gyűlölök már és csak annyit tudok nekik mondani inkább lakom egy környezetben normális cigány emberekkel (a cikkben említett lényeket egyébként sem tűrtem meg soha körülöttem) mint mocskos Tiszás férgekkel.🖕😁🖕
engeddmeg
•••
2026. január 02. 13:04 Szerkesztve
bakafant-28 "A szerzőt általában méltányolom.Igyekezetét is.... Kétségkívül van javulás...." A szerző legtöbb cikkében nagyon bölcs meglátásokról és nagyon jól írt, valóban képviselve a kissebbséget. Ezt a cikkét nem tudom hova tenni, elkeseredés, hirtelen felindulás szülhette, netán személyes érintettség. Ne általánosítsunk és maradjunk annyiban, hogy " kétségkívül van javulás". Érezhető , szemmel látható. Ne rántsuk vissza a ' start mezőre' azokat is , akik küzdöttek és változtattak a saját és gyerekeik életén.
bakafant-28
2026. január 02. 12:37
A szerzőt általában méltányolom.Igyekezetét is.Azonban,egy ország erőforrásait nem nehet a végtelenségig egy feneketlen gödörbe lapátolni.Emberöltők óta "zabálja fel" a cigányság a közösen összerakott megtakarításokat.Kétségkívül van javulás,de ez nem mehet így ezek után is. Ezt kéne tudatosítani az érintettekben..Aki eddig nem élt a lehetőségekkel,az magára vessen!
