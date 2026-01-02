Romaügyi szakértő: A „C-generáció” határozza meg Magyarország jövőjét
Forgács István meggyőződése, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie.
Nekik nem plüssmackók kellenek. Nem a Bódis Kriszta-kínálta gender-elméletek, Csipkejózsika könyvek, és nem is a Magyar Péter féle dupla családi pótlék.
„Szatmárcsekén a 17 éves fiú ölt.
Utána felgyújtotta a házat. Aztán feladta magát.
Újra és újra le fogom írni:
A C-generáció az életünkkel, a jövőnkkel játszik. De tényleg.
Meg nyilván a sajátjával, de a többségük azt leszarja, mert egyszerre van örökélet tudata, és mondott le arról, hogy jusson valamire az életben.
És nekik nem plüssmackók kellenek. Nem a Bódis Kriszta-kínálta gender-elméletek, Csipkejózsika könyvek, és nem is a Magyar Péter féle dupla családi pótlék, amiből sok családnál a szülők egy fillért sem fordítanak majd arra, hogy elkerülhető legyen Kemecse, Szentmártonkáta, Porcsalma, Füzesabony, Karcag, vagy éppen most Szatmárcseke.”
