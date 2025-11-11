Romaügyi szakértő: A „C-generáció” határozza meg Magyarország jövőjét

„Ez nettó nemzetpusztítás” – Forgács István a Mandinernek
Terhes tinilányok és cigányság – véget kell vetni a szőnyeg alá söprésnek, a gyáva szociológusok és a polkorrekt, woke diktatúrának, különben nagyon nagy baj lesz.
Forgács István meggyőződése továbbá, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie. Hangsúlyozta, a roma közösség kulcsfontosságú a magyar társadalom számára.
Forgács István romaügyi szakértő, aki immár ásmfél évtizede járja az országot, és roma közösségekkel dolgozik egy terjedelmes interjút adott az Indexnek. A beszélgetés során rámutatott, hogy bár tapasztalatai szerint a rendszerváltás óta eltelt három évtized kisebbségpolitikájában 2010 valódi és kedvező fordulatot hozott, de a legnagyobb kihívás még hátravan.
Ugyanis úgy véli,
a mai 8-20 éves, általa „C generációnak” nevezett fiatalok fogják meghatározni, milyen lesz Magyarország a következő évtizedekben.
A lapnak a szakértő úgy fogalmazott, hogy „amíg a cigány felzárkózás kérdésében nem tudunk valóban tisztán és őszintén, de mindenféle bántó szándék és hazug általánosítás nélkül beszélni, addig nehéz lesz onnan továbblépni, ahova eddig eljutottunk”.
Forgács szerint
mert attól tartanak, hogy rasszizmussal, előítéletek megerősítésével vádolnák meg őket.
Terhes tinilányok és cigányság – véget kell vetni a szőnyeg alá söprésnek, a gyáva szociológusok és a polkorrekt, woke diktatúrának, különben nagyon nagy baj lesz.
Az interjúban elhangzott, hogy Magyarország egyedülálló kisebbségi önkormányzati rendszert működtet Európában. Az 1993-as kisebbségi törvény alapján 1994 óta léteznek ezek a testületek, amelyek helyi, megyei és országos szinten is képviselik a különböző kisebbségi közösségeket.
„A hazai kisebbségek ezzel jogot kaptak arra, hogy saját választott érdekképviselettel rendelkezzenek helyi, megyei és országos szinteken, de
ezek elsősorban arra alkalmasak, hogy felerősítsék a kisebbségi közösségek hangját, erősítsék a helyi közösségi identitást.
A nemzeti és etnikai kisebbségek közül a cigányok a legegyértelműbbek, mert ők vannak a legtöbben, és ebből adódóan tőlük is várja el leginkább a magyar társadalom, hogy tegyenek valamit önmagukért ezekkel az általuk megválasztott képviselőkkel együttesen”.
„Ugyanakkor kevés jogosítványuk és még kevesebb anyagi forrásuk van hozzá. Sajnos ki kell mondani, hogy 1994 óta azt látni, hogy kevés kivételtől eltekintve a helyi kisebbségi önkormányzatoknak nem igazán sikerül segíteniük a helyi felzárkózást, miközben pedig minden kormány megtartotta ezt a jogintézményt, bízva abban, hogy valódi segítség lehet” – hívta fel a figyelmet a szakértő.
Forgács István a beszélgetés során felidézte, hogy
2010 előtt a kisebbségpolitika egy helytelen megközelítést követett, amely a segélyezésre és a kisebbségek áldozati szerepére épült, nem pedig a tenni akarásra, és az egyéni felelősségvállalásra.
Ez a megközelítés azonban olyan helyzetet teremtett a szakértő szerint, amelyet „kollektív áldozatiságnak” nevez. Ez azt jelenti, hogy a közösség egésze áldozatnak tekinti magát, és minden problémát a diszkriminációra fog – így elvész az egyéni és családi szintű felelősségvállalás, az emberek elvesztik a képességüket és akaratukat arra, hogy saját életük alakításában aktív szerepet vállaljanak – sorolta.
A romaügyi szakértő arra is kitért, hogy „ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok a cigány emberek, akik maguk mögött tudták hagyni ezt a tanult tehetetlenséget, és nekiveselkedtek, hogy ők is felelősséget vállaljanak a saját sorsuk alakulásában, ők általában képesek is voltak változást elérni. És ehhez az elmúlt 15 év kormányzása rengeteget segített. Sőt a többségi társadalom is értékeli ezt” – hozzátéve, hogy utóbbi elfogadóbbá is vált az évek során.
Forgács az Indexnek éles kritikát fogalmazott meg azokkal a cigány vezetőkkel szemben is, akik még mindig ugyanebből az áldozati szerepből kommunikálnak. „Érdekes, hogy cigány vezetők nagy része és a jogvédők mindig kikérik maguknak, amikor általánosít a társadalom a cigányokkal szemben. Hogy a cigány lop, lusta, erőszakos. És abban igazuk is van, hogy nem szabad általánosítani. De közben sok cigány vezető ugyanilyen általánosítással beszél arról, hogy a magyar társadalom általában véve cigányellenes. (...)
Holott ezeket az általánosításokat ugyanúgy vissza kellene utasítani”
– szögezte le.
Míg 2016-ban a romák 32 százalékának volt legalább középfokú iskolai végzettsége, ma már ez az arány 43 százalék.
A szakértő beszélt arról is, hogy a 2010 után hivatalba lépett polgári kormányzat megközelítése alapvetően más volt, és új lehetőségeket kínált.
A kormány nem külön „cigányprogramokat” indított, hanem olyan univerzális intézkedéseket hozott, amelyek mindenkit segítettek, de a hátrányos helyzetűeknek – köztük sok cigány családnak – jelentették a legnagyobb előrelépést.
„A kormány nem azért vezette be a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást, mert csak a cigánygyerekek szorultak rá a korai fejlesztésre, de végső soron leginkább az ő szocializációjukat és alapkészségeik fejlesztését mozdította elő. Nem azért indította el az iskolai ingyenes és kedvezményes étkeztetési programot, mert csak a cigánygyerekek voltak éhesek, de nekik segített a legtöbbet.
Nem azért hozta a 25 év alattiak adómentességét, mert ezzel csak a cigány fiatalokat akarta mindenáron a munkaerőpiacra juttatni, ellenben a munkát vállaló cigány fiatalok lettek az intézkedés első számú nyertesei.
És ebben volt egyedülálló a polgári kormányzat 2010 óta” – húzta alá Forgács.
Az interjúban a szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a kormány jól érti: a cigány közösség tagjai kulcsfontosságúak a magyar gazdaság számára.
Ezért van szükség a gazdasági alapú társadalmi felzárkózásra, amely a szakmaszerzést helyezi középpontba, majd ezt követi a munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatása, miközben az adókedvezmények és lakhatási programok már eddig is több tízezer cigány családnak nyújtottak valódi segítséget – emlékeztetett.
A szakértő arra is kitért, hogy bár sokan úgy vélik, hogy a 2025. október 1-jén hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló rendelet a társadalom peremére szorult rétegek, különösen a cigányok kirekesztését segíti elő. Forgács István azonban határozottan elutasítja ezt az etnikai értelmezést.
Egyetlen település sem hozott még olyan rendelkezést, ami etnikai alapon zárna ki bárkit, és ilyen biztosan nem is lesz”
– jelentette ki.
Az interjúból az is kiderült, hogy Forgács saját elemzései alapján megalkotta a „C generáció” fogalmát, amely a jelenlegi 8-20 év közötti, túlnyomórészt cigány fiatalokat jelenti. Ez a korosztály számszerűen sokkal nagyobb részt képvisel a magyar társadalomból, mint azt sokan gondolnák. A romaügyi szakértő becslése szerint
a 10 év alatti gyerekek körülbelül 20 százaléka, az 5 év alatti korosztályban pedig már 23-25 százaléka is lehet cigány származású.
Ez azt jelenti, hogy a jövő Magyarországát ez a generáció fogja meghatározni „ gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a kisebbségpolitika tovább fejlődjön, és a kormány újabb irányokból is megközelítse ezt a kérdést – mutatott rá.
„Ha a kapcsolati erőszak tekintetében, a kábítószer-visszaszorítás kérdésében, a munkaerőpiacra való belépés, az egészségfejlesztés, vagy a családpolitika témakörében gondolkodnom kell arról, hogy mi legyen a következő 15 évben, akkor ennek az úgynevezett »C-generációnak« egy nagyon egyértelmű, és lehet, hogy az általánostól eltérő megközelítéssel kell utat mutatnom.
Ha nem sikerül, akkor félő, hogy egy komplett generációt fogunk elveszíteni, és vele együtt az elmúlt 15 év egyértelmű eredményeit is cigány ügyben”
– figyelmeztetett.
Forgács István meggyőződése továbbá, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie. De a romaügyi szakértő azt is különösen fontosnak tartja, hogy a cigánytelepeken működjenek olyan programok, amelyek a tudatos gyermekvállalást, az egyenrangú férfi-női viszonyokat, a kábítószer elutasítását és az oktatás értékét folyamatosan erősítik.
A teljes összeállítást ITT olvashatja.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Hölvényi Kristóf