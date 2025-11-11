Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány család generáció ” roma kisebbség Magyarország társadalom program Forgács István segítség

Romaügyi szakértő: A „C-generáció” határozza meg Magyarország jövőjét

2025. november 11. 09:14

Forgács István meggyőződése továbbá, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie. Hangsúlyozta, a roma közösség kulcsfontosságú a magyar társadalom számára.

2025. november 11. 09:14
null

Forgács István romaügyi szakértő, aki immár ásmfél évtizede járja az országot, és roma közösségekkel dolgozik egy terjedelmes interjút adott az Indexnek. A beszélgetés során rámutatott, hogy bár tapasztalatai szerint a rendszerváltás óta eltelt három évtized kisebbségpolitikájában 2010 valódi és kedvező fordulatot hozott, de a legnagyobb kihívás még hátravan. 

Forgács István romaügyi szakértő
Forgács István romaügyi szakértő Fotó: Mandiner/Földházi Árpád

Ugyanis úgy véli,

a mai 8-20 éves, általa „C generációnak” nevezett fiatalok fogják meghatározni, milyen lesz Magyarország a következő évtizedekben.

A lapnak a szakértő úgy fogalmazott, hogy „amíg a cigány felzárkózás kérdésében nem tudunk valóban tisztán és őszintén, de mindenféle bántó szándék és hazug általánosítás nélkül beszélni, addig nehéz lesz onnan továbblépni, ahova eddig eljutottunk”

Forgács szerint 

  • az adatok gyűjtésétől,
  • a problémák nyílt megnevezésétől,
  • vagy éppen a tendenciák felismerésétől és kimondásától sokan félnek, 

mert attól tartanak, hogy rasszizmussal, előítéletek megerősítésével vádolnák meg őket.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez lehet a továbblépés útja a „kollektív áldozatiságból”

Az interjúban elhangzott, hogy Magyarország egyedülálló kisebbségi önkormányzati rendszert működtet Európában. Az 1993-as kisebbségi törvény alapján 1994 óta léteznek ezek a testületek, amelyek helyi, megyei és országos szinten is képviselik a különböző kisebbségi közösségeket.

„A hazai kisebbségek ezzel jogot kaptak arra, hogy saját választott érdekképviselettel rendelkezzenek helyi, megyei és országos szinteken, de 

ezek elsősorban arra alkalmasak, hogy felerősítsék a kisebbségi közösségek hangját, erősítsék a helyi közösségi identitást. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek közül a cigányok a legegyértelműbbek, mert ők vannak a legtöbben, és ebből adódóan tőlük is várja el leginkább a magyar társadalom, hogy tegyenek valamit önmagukért ezekkel az általuk megválasztott képviselőkkel együttesen”.

„Ugyanakkor kevés jogosítványuk és még kevesebb anyagi forrásuk van hozzá. Sajnos ki kell mondani, hogy 1994 óta azt látni, hogy kevés kivételtől eltekintve a helyi kisebbségi önkormányzatoknak nem igazán sikerül segíteniük a helyi felzárkózást, miközben pedig minden kormány megtartotta ezt a jogintézményt, bízva abban, hogy valódi segítség lehet” – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Forgács István a beszélgetés során felidézte, hogy 

2010 előtt a kisebbségpolitika egy helytelen megközelítést követett, amely a segélyezésre és a kisebbségek áldozati szerepére épült, nem pedig a tenni akarásra, és az egyéni felelősségvállalásra.

Ez a megközelítés azonban olyan helyzetet teremtett a szakértő szerint, amelyet „kollektív áldozatiságnak” nevez. Ez azt jelenti, hogy a közösség egésze áldozatnak tekinti magát, és minden problémát a diszkriminációra fog – így elvész az egyéni és családi szintű felelősségvállalás, az emberek elvesztik a képességüket és akaratukat arra, hogy saját életük alakításában aktív szerepet vállaljanak – sorolta.

A romaügyi szakértő arra is kitért, hogy „ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok a cigány emberek, akik maguk mögött tudták hagyni ezt a tanult tehetetlenséget, és nekiveselkedtek, hogy ők is felelősséget vállaljanak a saját sorsuk alakulásában, ők általában képesek is voltak változást elérni. És ehhez az elmúlt 15 év kormányzása rengeteget segített. Sőt a többségi társadalom is értékeli ezt” – hozzátéve, hogy utóbbi elfogadóbbá is vált az évek során.

Forgács az Indexnek éles kritikát fogalmazott meg azokkal a cigány vezetőkkel szemben is, akik még mindig ugyanebből az áldozati szerepből kommunikálnak. „Érdekes, hogy cigány vezetők nagy része és a jogvédők mindig kikérik maguknak, amikor általánosít a társadalom a cigányokkal szemben. Hogy a cigány lop, lusta, erőszakos. És abban igazuk is van, hogy nem szabad általánosítani. De közben sok cigány vezető ugyanilyen általánosítással beszél arról, hogy a magyar társadalom általában véve cigányellenes. (...)

Holott ezeket az általánosításokat ugyanúgy vissza kellene utasítani”

– szögezte le.

Ezt is ajánljuk a témában

Kulcsfontosságú szerepet kap a roma közösség

A szakértő beszélt arról is, hogy a 2010 után hivatalba lépett polgári kormányzat megközelítése alapvetően más volt, és új lehetőségeket kínált. 

A kormány nem külön „cigányprogramokat” indított, hanem olyan univerzális intézkedéseket hozott, amelyek mindenkit segítettek, de a hátrányos helyzetűeknek – köztük sok cigány családnak – jelentették a legnagyobb előrelépést. 

„A kormány nem azért vezette be a 3 éves kortól kötelező óvodáztatást, mert csak a cigánygyerekek szorultak rá a korai fejlesztésre, de végső soron leginkább az ő szocializációjukat és alapkészségeik fejlesztését mozdította elő. Nem azért indította el az iskolai ingyenes és kedvezményes étkeztetési programot, mert csak a cigánygyerekek voltak éhesek, de nekik segített a legtöbbet. 

Nem azért hozta a 25 év alattiak adómentességét, mert ezzel csak a cigány fiatalokat akarta mindenáron a munkaerőpiacra juttatni, ellenben a munkát vállaló cigány fiatalok lettek az intézkedés első számú nyertesei. 

És ebben volt egyedülálló a polgári kormányzat 2010 óta” – húzta alá Forgács. 

A cigányok kulcsfontosságúak a magyar gazdaság számára

Az interjúban a szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a kormány jól érti: a cigány közösség tagjai kulcsfontosságúak a magyar gazdaság számára.

 Ezért van szükség a gazdasági alapú társadalmi felzárkózásra, amely a szakmaszerzést helyezi középpontba, majd ezt követi a munkaerőpiaci elhelyezkedés támogatása, miközben az adókedvezmények és lakhatási programok már eddig is több tízezer cigány családnak nyújtottak valódi segítséget – emlékeztetett.

A szakértő arra is kitért, hogy bár sokan úgy vélik, hogy a 2025. október 1-jén hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló rendelet a társadalom peremére szorult rétegek, különösen a cigányok kirekesztését segíti elő. Forgács István azonban határozottan elutasítja ezt az etnikai értelmezést.

Egyetlen település sem hozott még olyan rendelkezést, ami etnikai alapon zárna ki bárkit, és ilyen biztosan nem is lesz”

– jelentette ki.

A „C-generáció” kezében az ország sorsa

Az interjúból az is kiderült, hogy Forgács saját elemzései alapján megalkotta a „C generáció” fogalmát, amely a jelenlegi 8-20 év közötti, túlnyomórészt cigány fiatalokat jelenti. Ez a korosztály számszerűen sokkal nagyobb részt képvisel a magyar társadalomból, mint azt sokan gondolnák. A romaügyi szakértő becslése szerint 

a 10 év alatti gyerekek körülbelül 20 százaléka, az 5 év alatti korosztályban pedig már 23-25 százaléka is lehet cigány származású.

Ez azt jelenti, hogy a jövő Magyarországát ez a generáció fogja meghatározni „ gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a kisebbségpolitika tovább fejlődjön, és a kormány újabb irányokból is megközelítse ezt a kérdést – mutatott rá.

„Ha a kapcsolati erőszak tekintetében, a kábítószer-visszaszorítás kérdésében, a munkaerőpiacra való belépés, az egészségfejlesztés, vagy a családpolitika témakörében gondolkodnom kell arról, hogy mi legyen a következő 15 évben, akkor ennek az úgynevezett »C-generációnak« egy nagyon egyértelmű, és lehet, hogy az általánostól eltérő megközelítéssel kell utat mutatnom. 

Ha nem sikerül, akkor félő, hogy egy komplett generációt fogunk elveszíteni, és vele együtt az elmúlt 15 év egyértelmű eredményeit is cigány ügyben”

 – figyelmeztetett. 

Forgács István meggyőződése továbbá, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie. De a romaügyi szakértő azt is különösen fontosnak tartja, hogy a cigánytelepeken működjenek olyan programok, amelyek a tudatos gyermekvállalást, az egyenrangú férfi-női viszonyokat, a kábítószer elutasítását és az oktatás értékét folyamatosan erősítik.

A teljes összeállítást ITT olvashatja.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép illusztráció. Fotó: Hölvényi Kristóf

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lesmiserables
2025. november 11. 11:19
Ja, meg a kábítószer. Amivel tele az ország
Válasz erre
0
0
satrafa-2
2025. november 11. 11:13
Azt mondja az AI, hogy India munkaképes korú lakosságának fele dolgozik. Ez a magyarországi cigányság körében is így van. Sokszor eszembe jut, hogy talán haza is mehetnének innen... Bááár, ott nem tartaná el őket senki.
Válasz erre
1
2
faramuci
2025. november 11. 11:10
Az én gyerekkoromban még a kisebb cigány közösségeket a vajda terelgette,tanácsot adott,nagy szava volt,hallgattak rá a (fiatalok is). Manapság ez kiveszőben van. Én magam nem vagyok cigány származású,de sok gyerekkori roma barátom van. A meglátásunk az, hogy azok a cigány családok akiknél mindkét családtag dolgozott világ életében,szakmát, diplomát szerzett ott a gyerek előtt a tanulás,és a munka volt a példa és azt követték is kb 80-90%.os arányban. A szűlő általi példa a minta,amit lát a gyerek (minden családban). Ha azt látja hogy csibészségből,segélyből élnek a szúlei ,akkor iskolát kerül,majd "átveszi" a tanult mintát.....ENNYI!
Válasz erre
4
1
namégmitnem
•••
2025. november 11. 11:01 Szerkesztve
Forgács István mindmáig az egyetlen cigány értelmiségi, aki egyenesen,nyiltan, tökéletes tárgyismerettel beszél a népével kapcsolatos kérdéskörről. Felmérhetetlen jelentőségű munkát végez azzal, hogy fáradhatatlanul járja a közösségeket, nem "katedráról" szól hozzájuk. Már rég népes, értelmiségi (cigány!) fiatalokból álló csapatnak kéne segitenie az általa végzett, pótolhatatlan terepmunkát, de sajnos nem ezt látjuk:( A helyzetértkelése abszolút reális. A cigányság számára minden lehetőség adott, csak élni kellene vele: a közoktatás minden szintje, a közmunka-program, ami a tanulatlanok, másképp használhatatlanok számára is biztositja a megélhetést, de ehhez egy évezredes "dálit-mentalitáson" kéne változtatni, ami néptanitó- szerepet vállaló fiatalok nélkül nem megy. Szintén az ő feladatuk volna az "egyenrangú férfi-nő viszony" érdekében"edukálni" a közösségeket, főként azért, hogy a cigány nők élhessenek a fogamzásgátlással. Az ő szabadságuk a felzárkózás kulcsa: Forgács is érzi ezt.
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!