Romaügyi szakértő: A „C-generáció” határozza meg Magyarország jövőjét

A szakértő arra is kitért, hogy bár sokan úgy vélik, hogy a 2025. október 1-jén hatályba lépett helyi önazonosság védelméről szóló rendelet a társadalom peremére szorult rétegek, különösen a cigányok kirekesztését segíti elő. Forgács István azonban határozottan elutasítja ezt az etnikai értelmezést.

Egyetlen település sem hozott még olyan rendelkezést, ami etnikai alapon zárna ki bárkit, és ilyen biztosan nem is lesz”

– jelentette ki.

A „C-generáció” kezében az ország sorsa

Az interjúból az is kiderült, hogy Forgács saját elemzései alapján megalkotta a „C generáció” fogalmát, amely a jelenlegi 8-20 év közötti, túlnyomórészt cigány fiatalokat jelenti. Ez a korosztály számszerűen sokkal nagyobb részt képvisel a magyar társadalomból, mint azt sokan gondolnák. A romaügyi szakértő becslése szerint

a 10 év alatti gyerekek körülbelül 20 százaléka, az 5 év alatti korosztályban pedig már 23-25 százaléka is lehet cigány származású.

Ez azt jelenti, hogy a jövő Magyarországát ez a generáció fogja meghatározni „ gazdaságilag, kulturálisan, társadalmilag. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a kisebbségpolitika tovább fejlődjön, és a kormány újabb irányokból is megközelítse ezt a kérdést – mutatott rá.

„Ha a kapcsolati erőszak tekintetében, a kábítószer-visszaszorítás kérdésében, a munkaerőpiacra való belépés, az egészségfejlesztés, vagy a családpolitika témakörében gondolkodnom kell arról, hogy mi legyen a következő 15 évben, akkor ennek az úgynevezett »C-generációnak« egy nagyon egyértelmű, és lehet, hogy az általánostól eltérő megközelítéssel kell utat mutatnom.

Ha nem sikerül, akkor félő, hogy egy komplett generációt fogunk elveszíteni, és vele együtt az elmúlt 15 év egyértelmű eredményeit is cigány ügyben”

– figyelmeztetett.

Forgács István meggyőződése továbbá, hogy a valódi változásnak nem felülről kell jönnie, hanem a helyi közösségekben kell megtörténnie. De a romaügyi szakértő azt is különösen fontosnak tartja, hogy a cigánytelepeken működjenek olyan programok, amelyek a tudatos gyermekvállalást, az egyenrangú férfi-női viszonyokat, a kábítószer elutasítását és az oktatás értékét folyamatosan erősítik.

