Csúcsminiszter rántotta le a leplet a belső mérésekről, és ha kell, Magyar Péternek személyesen is elmondja az észrevételeit

Stabil Fidesz-előnyt mutatnak a kutatások

A közvélemény-kutatásokról szólva a politikus arra figyelmeztetett, nem érdemes azoknak túlzott jelentőséget tulajdonítani. Ugyanakkor megjegyezte: azok a mértékadó intézetek, amelyek korábban pontosan jelezték előre a választási eredményeket, jelenleg is stabil Fidesz-előnyt mérnek. Reális és visszafogott értékelésnek nevezte azt a megállapítást, hogy a Fidesznek jó esélye van magabiztos parlamenti többséget szerezni. Hozzátette: a helyzet kedvezőbb, mint nyáron volt, amikor Orbán Viktor Tusnádfürdőn még arról beszélt, hogy a Fidesz akár a 106 egyéni mandátumból nyolcvanat is megszerezhet.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a sajtóban belső mérésként emlegetett közvélemény-kutatások között sem találkozott olyannal, amelyben ne a Fidesz állna az élen.

Szerinte amennyiben az Európai Néppárt frakciójához tartozó Tisza Párt és a magyar baloldal nyerné meg a választásokat, az uniós országjelentésekben megfogalmazott követelések megvalósulnának. Úgy vélte, a kormány hosszú ideje azért küzd, hogy Brüsszel elfogadja: Magyarországon a tiltakozás ellenére is megmarad a 13. havi nyugdíj, sőt bevezetnék a 14. havit is, továbbá fennmaradna az egykulcsos személyi jövedelemadó és az alacsony társasági adó. Véleménye szerint egy baloldali kormány felszámolná a családtámogatási és az otthonteremtési rendszert is.

Orbán Viktornak nincs riválisa a Fideszben