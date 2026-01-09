Csúcsminiszter rántotta le a leplet a belső mérésekről, és ha kell, Magyar Péternek személyesen is elmondja az észrevételeit

Gulyás Gergely: Brüsszel megbuktatná a mostani magyar kormányt! (VIDEÓ)
Gulyás Gergely Ukrajna 800 milliárd dolláros kéréséről is beszélt.
Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott a miniszter a közmédia podcast műsorában.
A jelenlegi politikai helyzetben Gulyás Gergely szerint nincs nagyobb kockázat annál, mintha a magyar baloldal kerülne kormányra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című, a közmédiában sugárzott podcast legfrissebb adásában beszélt. Úgy fogalmazott: olyan történelmi és politikai korszakban élünk, amikor a baloldal – különösen annak új formája – veszélyesebb, mint korábban bármikor, mivel a kormányzás és az Európai Unióval fennálló viták középpontjában ma már az is áll, hogy Magyarország képes-e kimaradni a háborúból.
Ezt is ajánljuk a témában
Gulyás Gergely Ukrajna 800 milliárd dolláros kéréséről is beszélt.
A miniszter hangsúlyozta: Magyarország alapvető érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen. Ezzel szemben szerinte az Európai Unió az elmúlt három és fél–négy évben éppen a háború támogatására helyezte a hangsúlyt. Gulyás Gergely úgy vélte, a magyar baloldal Brüsszeltől való függése nyilvánvaló, ezért még szándék esetén sem lenne képes önálló, szuverén politikát folytatni. Mint mondta, akik azt szeretnék, hogy a magyar ügyekről Magyarországon szülessenek döntések, azok számára az a cél, hogy polgári-nemzeti kormány maradjon hivatalban.
A közvélemény-kutatásokról szólva a politikus arra figyelmeztetett, nem érdemes azoknak túlzott jelentőséget tulajdonítani. Ugyanakkor megjegyezte: azok a mértékadó intézetek, amelyek korábban pontosan jelezték előre a választási eredményeket, jelenleg is stabil Fidesz-előnyt mérnek. Reális és visszafogott értékelésnek nevezte azt a megállapítást, hogy a Fidesznek jó esélye van magabiztos parlamenti többséget szerezni. Hozzátette: a helyzet kedvezőbb, mint nyáron volt, amikor Orbán Viktor Tusnádfürdőn még arról beszélt, hogy a Fidesz akár a 106 egyéni mandátumból nyolcvanat is megszerezhet.
Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a sajtóban belső mérésként emlegetett közvélemény-kutatások között sem találkozott olyannal, amelyben ne a Fidesz állna az élen.
Szerinte amennyiben az Európai Néppárt frakciójához tartozó Tisza Párt és a magyar baloldal nyerné meg a választásokat, az uniós országjelentésekben megfogalmazott követelések megvalósulnának. Úgy vélte, a kormány hosszú ideje azért küzd, hogy Brüsszel elfogadja: Magyarországon a tiltakozás ellenére is megmarad a 13. havi nyugdíj, sőt bevezetnék a 14. havit is, továbbá fennmaradna az egykulcsos személyi jövedelemadó és az alacsony társasági adó. Véleménye szerint egy baloldali kormány felszámolná a családtámogatási és az otthonteremtési rendszert is.
A miniszter kitért a Fidesz közelgő kongresszusára is, jelezve: nem lesz szükség újabb formális döntésre Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségéről. Elmondása szerint a párton belül az elmúlt években fel sem merült, hogy bárki más nagyobb eséllyel vezetné a Fideszt a választási kampányban, mint a hivatalban lévő kormányfő.
Nyitókép forrása: Facebook