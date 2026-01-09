Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány magyar péter gulyás gergely brüsszel fidesz európai unió magyarország orbán viktor baloldal

Csúcsminiszter rántotta le a leplet a belső mérésekről, és ha kell, Magyar Péternek személyesen is elmondja az észrevételeit

2026. január 09. 09:57

Minden másnál veszélyesebb, ha a magyar baloldal kerül kormányra – fogalmazott a miniszter a közmédia podcast műsorában.

2026. január 09. 09:57
null

A jelenlegi politikai helyzetben Gulyás Gergely szerint nincs nagyobb kockázat annál, mintha a magyar baloldal kerülne kormányra. A Miniszterelnökséget vezető miniszter erről a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című, a közmédiában sugárzott podcast legfrissebb adásában beszélt. Úgy fogalmazott: olyan történelmi és politikai korszakban élünk, amikor a baloldal – különösen annak új formája – veszélyesebb, mint korábban bármikor, mivel a kormányzás és az Európai Unióval fennálló viták középpontjában ma már az is áll, hogy Magyarország képes-e kimaradni a háborúból.

Ezt is ajánljuk a témában

Exkluzív kormányinfó Csuhaj Ildikónak

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország alapvető érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen. Ezzel szemben szerinte az Európai Unió az elmúlt három és fél–négy évben éppen a háború támogatására helyezte a hangsúlyt. Gulyás Gergely úgy vélte, a magyar baloldal Brüsszeltől való függése nyilvánvaló, ezért még szándék esetén sem lenne képes önálló, szuverén politikát folytatni. Mint mondta, akik azt szeretnék, hogy a magyar ügyekről Magyarországon szülessenek döntések, azok számára az a cél, hogy polgári-nemzeti kormány maradjon hivatalban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Stabil Fidesz-előnyt mutatnak a kutatások

A közvélemény-kutatásokról szólva a politikus arra figyelmeztetett, nem érdemes azoknak túlzott jelentőséget tulajdonítani. Ugyanakkor megjegyezte: azok a mértékadó intézetek, amelyek korábban pontosan jelezték előre a választási eredményeket, jelenleg is stabil Fidesz-előnyt mérnek. Reális és visszafogott értékelésnek nevezte azt a megállapítást, hogy a Fidesznek jó esélye van magabiztos parlamenti többséget szerezni. Hozzátette: a helyzet kedvezőbb, mint nyáron volt, amikor Orbán Viktor Tusnádfürdőn még arról beszélt, hogy a Fidesz akár a 106 egyéni mandátumból nyolcvanat is megszerezhet.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a sajtóban belső mérésként emlegetett közvélemény-kutatások között sem találkozott olyannal, amelyben ne a Fidesz állna az élen.

Szerinte amennyiben az Európai Néppárt frakciójához tartozó Tisza Párt és a magyar baloldal nyerné meg a választásokat, az uniós országjelentésekben megfogalmazott követelések megvalósulnának. Úgy vélte, a kormány hosszú ideje azért küzd, hogy Brüsszel elfogadja: Magyarországon a tiltakozás ellenére is megmarad a 13. havi nyugdíj, sőt bevezetnék a 14. havit is, továbbá fennmaradna az egykulcsos személyi jövedelemadó és az alacsony társasági adó. Véleménye szerint egy baloldali kormány felszámolná a családtámogatási és az otthonteremtési rendszert is.

Orbán Viktornak nincs riválisa a Fideszben

A miniszter kitért a Fidesz közelgő kongresszusára is, jelezve: nem lesz szükség újabb formális döntésre Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségéről. Elmondása szerint a párton belül az elmúlt években fel sem merült, hogy bárki más nagyobb eséllyel vezetné a Fideszt a választási kampányban, mint a hivatalban lévő kormányfő.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ergo07-2
2026. január 09. 11:13
Én Ildikót képtelen vagyok hallgatni, hidegrázást kapok már a hangjától is, a stílusáról már nem is beszélve. Miért kell az ellenségeinket még fizetni is?
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. január 09. 11:04
Agyhalott tiszaszarok, készültök már a tavaszi buktasütésre? Mert megint az lesz korcsok!
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 09. 11:03
Csuhaj mit keres a közszolgálati TV-nél?!
Válasz erre
1
0
kalmanok
2026. január 09. 10:53
Mernének mást mérni.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!