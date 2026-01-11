Ft
kormány románia önkormányzat

Bukarestben úgy táncolnak, ahogy Brüsszel fütyül: brutális adóemelést vezettek be a románok

2026. január 11. 20:50

A román kormány szerint a lépés majdnem 4 milliárdos többletbevételt eredményezhet.

2026. január 11. 20:50
A román kormány szerint mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhet az önkormányzatok számára 2026-ban az ingatlan- és gépjárműadó januártól bevezetett emelése, ez 30 százalékos növekedést jelent 2025-höz képest.

A vasárnap kiadott kormányközlemény szerint 

Románia 300-500 millió euró közötti – a helyreállítási alapban számára elkülönített – uniós támogatástól is elesett volna, ha tovább halogatja a tulajdonadó reformját, amelyre még 2021-22-ben, a nemzeti helyreállítási tervben (PNRR) vállalt kötelezettséget.

A román médiában nagy visszhangot kiváltó, népszerűtlen intézkedés szükségességéről kiadott kormánykommüniké szerint Románia sereghajtó az Európai Unióban ezen a téren, hiszen ingatlan- és gépjárműadóból származó bevételei a GDP alig 0,55 százalékát teszik ki, ami kevesebb mint harmada az 1,85 százalékos uniós átlagnak.

Az is gond, hogy az ingatlanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni – részletezte a bukaresti kormány.

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is.

A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek – a rendkívül magas államháztartási hiány közepette – már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

(MTI)

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

bekeev-2025
•••
2026. január 11. 21:31 Szerkesztve
neszteklipschikbekeev-2025 2026. január 11. 21:22 • Szerkesztve A gigahitelt az uniós birkák veszik fel fedezet nélkül a semmire, hogy utána az ukrán gengszterek aranybudikat csináltassanak belőle. Az uniós birka országok sose kapják ezt vissza és még az unokáik is fizetni fogják, húgyagyúkám! Tehát az olyan uniós birkák, mint a magyarok, akik a kínaiaktól vesznek fel gigakölcsönt, titkosított részletekkel, majd Trump elé járulnak guruló dollárokért kuncsorogva. Jól írod, húgyagyúkám. És a költségvetési hiány csak nő, és nő, és nő,...
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2026. január 11. 21:26
A bezzegrománoknak már van egy hatalomhoz jutott poloska Petijük.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. január 11. 21:17 Szerkesztve
A korrupt elitet etetni kell: Brüsszelben, Bukarestben és a ma még átmenetileg Ukrajnának nevezett területen. A Politico biztosan buksisimit ad az "éltanuló" bezzegrománoknak és ez majd remélhetőleg elfeledteti a lakossággal a padlássöprést és a sarcolást... No de kinek mit intézett a kormánya, ugye. ☺️☺️☺️
Válasz erre
2
1
bekeev-2025
2026. január 11. 21:10
Nem minden ország vesz fel kínai gigahitelt, hogy a választások előtti osztogatáshoz és ígéretekhez használja.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!