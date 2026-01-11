Bukarestben úgy táncolnak, ahogy Brüsszel fütyül: brutális adóemelést vezettek be a románok

Az is gond, hogy az ingatlanadók nem követték az inflációt, nem tükrözték az ingatlan piaci értékét, és az egyes települések közti hatalmas eltérések igazságtalan helyzetet teremtettek, a kevésbé hatékony települések kiadásait ugyanis rendre az állami költségvetésből kellett fedezni – részletezte a bukaresti kormány.

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekszik az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően emelik a gépjárműadót is.

A kormány a közleményben kiemeli: ezek a bevételek mindenütt a helyi önkormányzatoknál maradnak, amelyek – a rendkívül magas államháztartási hiány közepette – már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.