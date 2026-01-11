Abaúj Kassája, Kassa Máraija

Ide érkezett a felvidéki szász tisztviselő nemesember, a pénzügyi tanácsos Grosschmid Károly az 1800-as évek derekán feleségével, a rozsnyói Radványi Klementinával. Középső fiuk, Grosschmid Géza már tősgyökeres kassai polgár volt; ügyvédként, közjegyzőként, később csehszlovákiai szenátorként tevékenykedett. A legidősebb fiú, Grosschmid Béni a magyar jogtörténet nagy személyisége, a magánjog professzora, a történelmi jelentőségű 1894. évi polgári házassági törvény, illetve az első polgári törvénykönyv egyik atyja volt.

Grosschmid Géza a szülővárosban nevet szerző polgárként házasodott össze Ratkovszky Margittal. Előbb egy elegáns bérlakásban éltek, majd mire az 1900-ban született fiuk, a leendő író Sándor tizenéves lett, eljutottak a családi házig, szinte városi palotáig. 1913 karácsonyáról írta visszaemlékezésében Márai Sándor: „Ezt a karácsonyt már az új, a »saját házban« ünnepeljük. Apám arrivált. Az új ház pompás, nagyúri, talán nincs is abban a pillanatban párja a városban; de én már csak napokra, rövid, udvariassági látogatásra járok le ide. […] Több, mint tucat boltíves szoba tárul itt, s oly szokatlan, előkelő volt minden; a kertben sziklákkal övezett, vadregényes szökőkút csobogott; a folyosó rácsáról futóvirág hullott le az udvarra; s a kapu fölött szürke terméskőbe vésve ott díszlett a család címere.”

De ahogy az megannyi családban történt, különösen a 20. században: a megálmodott és megvalósított, nagyszabású otthon nem maradt nemzedékeken át a família kezén. Sőt, maga az idős Grosschmid Géza adta el 1934-ben, miután egyik fia sem maradt az időközben Csehszlovákiához csatolt városban, mely új országnak ő szenátora lett a távoli Prágában. Talán nem tört meg emiatt, talán addigra már rég megbékélt az élettel. Hiszen már 1900-ban, amikor megszületett első gyermeke, Sándor, ezt írta egyik ismerősének: „Nem kutatom többé az élet célját, kicsi fiamban s feleségemben megtaláltam.”