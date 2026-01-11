Dermesztő: fagyhalál árnyékolja be a téli olimpia előkészületeit Olaszországban

Téli olimpia: nincsenek oroszok, nincs egymilliárd dollár
Hatalmas sztárok maradnak le Milánóról.
Egy 55 éves férfi halt meg éjszakai szolgálat közben egy észak-olaszországi építkezésen. Az őr a téli olimpia egyik helyszínéhez közeli területen dolgozott, fagyos időjárási körülmények között.
Egy őr meghalt a téli olimpia egyik helyszínéhez közeli építkezésen, miután éjszaka, fagyos időjárási körülmények között dolgozott Cortina d’Ampezzóban – számolt be róla a The Guardian. Az eset egy olyan munkaterületen történt, amely egy jégcsarnok közelében található.
A beszámoló szerint a haláleset csütörtökön következett be, amikor az érintett férfi szolgálatban volt. Az olasz sajtó közlése alapján azon az éjszakán a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt. Az 55 éves munkás halálának körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Matteo Salvini teljes körű kivizsgálást sürgetett az ügyben.
A helyszín nem tartozik a Simico felügyelete alá, amely a téli olimpiai infrastruktúráért felelős állami cég, ugyanakkor a vállalat részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.
Cortina városvezetése közölte, hogy mélyen elszomorította és megrázta az eset. A tragédia árnyékot vet a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok előkészületeire,
amelyet február 6. és 22. között rendeznek meg.
Cortina d’Ampezzo ad majd otthont a curling-, a csúszósport- és a női alpesisí-versenyeknek, míg az események egy része Milánóban zajlik. A nyitóünnepséget a San Siro stadionban tartják, ahol fellép többek között Andrea Bocelli és Mariah Carey is. A ceremónián megemlékeznek a tavaly elhunyt Giorgio Armaniról is.
