Dermesztő: fagyhalál árnyékolja be a téli olimpia előkészületeit Olaszországban

Egy őr meghalt a téli olimpia egyik helyszínéhez közeli építkezésen, miután éjszaka, fagyos időjárási körülmények között dolgozott Cortina d’Ampezzóban – számolt be róla a The Guardian. Az eset egy olyan munkaterületen történt, amely egy jégcsarnok közelében található.

A beszámoló szerint a haláleset csütörtökön következett be, amikor az érintett férfi szolgálatban volt. Az olasz sajtó közlése alapján azon az éjszakán a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt. Az 55 éves munkás halálának körülményeit a hatóságok vizsgálják.