Ft
Ft
-4°C
-12°C
Ft
Ft
-4°C
-12°C
01. 11.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 11.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fagy téli olimpia 2026 haláleset Olaszország

Dermesztő: fagyhalál árnyékolja be a téli olimpia előkészületeit Olaszországban

2026. január 11. 21:14

Egy 55 éves férfi halt meg éjszakai szolgálat közben egy észak-olaszországi építkezésen. Az őr a téli olimpia egyik helyszínéhez közeli területen dolgozott, fagyos időjárási körülmények között.

2026. január 11. 21:14
null

Egy őr meghalt a téli olimpia egyik helyszínéhez közeli építkezésen, miután éjszaka, fagyos időjárási körülmények között dolgozott Cortina d’Ampezzóban – számolt be róla a The Guardian. Az eset egy olyan munkaterületen történt, amely egy jégcsarnok közelében található.

A beszámoló szerint a haláleset csütörtökön következett be, amikor az érintett férfi szolgálatban volt. Az olasz sajtó közlése alapján azon az éjszakán a hőmérséklet mínusz 12 Celsius-fokig süllyedt. Az 55 éves munkás halálának körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Tovább a cikkhezchevron

Matteo Salvini teljes körű kivizsgálást sürgetett az ügyben. 

A helyszín nem tartozik a Simico felügyelete alá, amely a téli olimpiai infrastruktúráért felelős állami cég, ugyanakkor a vállalat részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

Fagyos körülmények az olimpiai előkészületek idején

Cortina városvezetése közölte, hogy mélyen elszomorította és megrázta az eset. A tragédia árnyékot vet a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiai játékok előkészületeire, 

amelyet február 6. és 22. között rendeznek meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Cortina d’Ampezzo ad majd otthont a curling-, a csúszósport- és a női alpesisí-versenyeknek, míg az események egy része Milánóban zajlik. A nyitóünnepséget a San Siro stadionban tartják, ahol fellép többek között Andrea Bocelli és Mariah Carey is. A ceremónián megemlékeznek a tavaly elhunyt Giorgio Armaniról is.

Nyitókép: Stefano RELLANDINI / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. január 11. 21:20
Leült 2 percre egy kicsit pihenni, aztán elaludt. Könnyed halála volt de túl korai. Isten nyugosztalja.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!