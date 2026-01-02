Bruck posztjának egy másik érdekessége, hogy nem hisz a Medián, vagy a 21 intézetnek, amelyek szerint már csak az a kérdés, hogy a Tisza Pártnak kétharmada lesz-e, esetleg kilenckettede. 10-15 százalékos az előny, állítólag. Bruck azt írja, nem aggódik-e a DK, hogy esetleg miatta marad el a győzelem?

Ha a Tisza valóban ennyivel vezet, akkor teljesen mindegy, ki indul még. De ha Bruck szerint is hazudnak, akkor sem értem.

Szerintem Orbán leváltásához minden ellenzéki szavazatra szükség van. A DK szavazóira is, márpedig ők – ha a DK nem indulna, de indul – otthon maradnának. Például én is. Mert nem szavazok sem a Fideszre, sem a Tiszára, sem a Mi Hazánkra. A DK-n kívül pedig ennyi a választék. Jelezte indulási szándékát a Kutyapárt, az MSZP és a Jobbik is. Nekik miért nem üzen Bruck? Ezek szerint csak a DK tényező?

Ha meg a lehetséges választék Orbán Viktor, Magyar Péter, Toroczkai László és Dobrev Klára, akkor is százezrek fognak Dobrev Klárára szavazni. És ennek rengeteg oka van. Például a tisztesség, az alkalmasság és a hazaszeretet.