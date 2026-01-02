Lengyelországban már mindenki tudja: Magyarország ezt soha nem fogja hagyni
Egyéniben miért szavazna mindenki egy ismeretlen, helyben sosem látott tiszás jelöltre, csak azért, mert Magyar Péter ajánlotta?
„Azt remélte az ember, hogy legalább az ünnep csendesebb napjaiban mérséklődik kicsit a DK elleni támadás. De nem. Bruck András újra megérkezett, talán még a szilveszter mámorából.
Végül is, egy szavunk sem lehet, hiszen csak áttételesen szólított fel minket kollektív öngyilkosságra a Diákhitel Központ túlárazott szerződésekkel bűncselekményeket elkövető korábbi vezérigazgatója érdekében. Pár hete Rónai Egonnak konkrétan azt javasolta, lője főbe magát. Liberális (?), értelmiség (?).
Bruck posztjának egy másik érdekessége, hogy nem hisz a Medián, vagy a 21 intézetnek, amelyek szerint már csak az a kérdés, hogy a Tisza Pártnak kétharmada lesz-e, esetleg kilenckettede. 10-15 százalékos az előny, állítólag. Bruck azt írja, nem aggódik-e a DK, hogy esetleg miatta marad el a győzelem?
Ha a Tisza valóban ennyivel vezet, akkor teljesen mindegy, ki indul még. De ha Bruck szerint is hazudnak, akkor sem értem.
Szerintem Orbán leváltásához minden ellenzéki szavazatra szükség van. A DK szavazóira is, márpedig ők – ha a DK nem indulna, de indul – otthon maradnának. Például én is. Mert nem szavazok sem a Fideszre, sem a Tiszára, sem a Mi Hazánkra. A DK-n kívül pedig ennyi a választék. Jelezte indulási szándékát a Kutyapárt, az MSZP és a Jobbik is. Nekik miért nem üzen Bruck? Ezek szerint csak a DK tényező?
Ha meg a lehetséges választék Orbán Viktor, Magyar Péter, Toroczkai László és Dobrev Klára, akkor is százezrek fognak Dobrev Klárára szavazni. És ennek rengeteg oka van. Például a tisztesség, az alkalmasság és a hazaszeretet.
Egyéniben meg miért szavazna mindenki egy ismeretlen, helyben sosem látott tiszás jelöltre, csak azért, mert Magyar Péter ajánlotta? Vagy Bruckot Tordai Bence, Szabó Szabolcs, Hiller István nem zavarja, csak Varju László, Arató Gergely, Kocsis-Cake Olivio, vagy Szabó Zsolt dunaújvárosi alpolgármester indulása? Bruck miért nem szólítja fel Magyar Pétert, hogy legalább azokat tartsa tiszteletben, akik már legyőzték a Fideszt – annak ellenére, hogy ő nem ezt akarta. Legalább rájuk ne indítana senkit.”
