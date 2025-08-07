Egyetlen egyszerű kérdést kapott Magyar Péter – hatalmas böszmeség volt a válasz (VIDEÓ)

Hiába kapott meghívást egy vitára Tarr Zoltán Tusványosra, míg Kulja András az MCC Fesztre, egyiket sem fogadták el a tiszás politikusok. Erről kérdezték Magyar Pétert, aki némileg másképp emlékszik, mint mondta, ők bizony járnak vitázni, ő is több alkalommal tett eleget ilyen meghívásnak.

Nagyon úgy tűnik, ismét a szokásos a forgatókönyv: a Tisza-elnök tagadja a nyilvánvalót és sajátságosan ferdíti a tényeket.