08. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Tarr Zoltán Magyar Péter Kulja András

Egyetlen egyszerű kérdést kapott Magyar Péter – hatalmas böszmeség volt a válasz (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 07:54

Néha lehetne őszinte is.

2025. augusztus 07. 07:54
Magyar Péter a fűben

Hiába kapott meghívást egy vitára Tarr Zoltán Tusványosra, míg Kulja András az MCC Fesztre, egyiket sem fogadták el a tiszás politikusok. Erről kérdezték Magyar Pétert, aki némileg másképp emlékszik, mint mondta, ők bizony járnak vitázni, ő is több alkalommal tett eleget ilyen meghívásnak.

Nagyon úgy tűnik, ismét a szokásos a forgatókönyv: a Tisza-elnök tagadja a nyilvánvalót és sajátságosan ferdíti a tényeket.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint az alábbi videó rámutat, egyetlen alkalommal vett részt vitában egy tiszás képviselő, de azt is megbánták. Kulja András látványosan alulmaradt Takács Péterrel szemben az ATV stúdiójában.

Ezt is ajánljuk a témában

„Azonosítjuk a problémákat, és terv szerint haladunk azok megoldásában” – Takács Péter államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás Kulja Andrást (VIDEÓ)

Videó

Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Szerintem
2025. augusztus 07. 10:50
Na ide is ideszart a tiszafoslék ügyeletes értelmiségije. Elég gusztustalan, kerülgetni, de végülis jó szolgálatot tesznek az ilyen hasznos idióták, a következő 2/3 érdekében.
namégmitnem
2025. augusztus 07. 10:50
Napraforgó Napra forog Papramorgó papra morog peti elnyúlik a gazban Gáz van! - tudja már, hogy az van Ingyom-bingyom tálibe Peti, figyelj már ide bendőd helyett agyad korgó KIÜTÖTT EGY NAPRAFORGÓ!! húzz el, amig szépen vagy, mig a gazban épen hagy nem rúg seggbe, nem köp szemen a felhergelt Történelem Tillárom, haj! :P
Cogito ergo sum
2025. augusztus 07. 10:06
Peti a susnyásban 2025. Analógia Tamási Áron trilógiájával :), Peti az Országban 2026, Peti Amerikában (Buxelesben)2026??????
5m007h 0p3ra70r
2025. augusztus 07. 10:05
A fejében egy egészen másfajta valóság játszódik le nap mint nap, mint ami körülveszi.
