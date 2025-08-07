Egyetlen egyszerű kérdést kapott Magyar Péter – hatalmas böszmeség volt a válasz (VIDEÓ)

Plüssnyuszi foglalta el Kulja András helyét Takács Péterrel szemben az MCC Feszt színpadán
A Tisza szakpolitikusa megfutamodott.
Néha lehetne őszinte is.
Hiába kapott meghívást egy vitára Tarr Zoltán Tusványosra, míg Kulja András az MCC Fesztre, egyiket sem fogadták el a tiszás politikusok. Erről kérdezték Magyar Pétert, aki némileg másképp emlékszik, mint mondta, ők bizony járnak vitázni, ő is több alkalommal tett eleget ilyen meghívásnak.
Nagyon úgy tűnik, ismét a szokásos a forgatókönyv: a Tisza-elnök tagadja a nyilvánvalót és sajátságosan ferdíti a tényeket.
Mint az alábbi videó rámutat, egyetlen alkalommal vett részt vitában egy tiszás képviselő, de azt is megbánták. Kulja András látványosan alulmaradt Takács Péterrel szemben az ATV stúdiójában.
Az ATV Egyenes beszéd című műsorában a vitázó felek három, előre egyeztetett témakörben ütköztették érveiket. Míg az államtitkár tényekkel szembesítette a tiszás politikust, az főként csak a nézők érzelmeire igyekezett hatni. Az is elhangzott, hogy míg Takács Péter minden szakmai konferencián részt vett, addig Kuljával egyen sem találkozott.
Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala