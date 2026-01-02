Ft
Metz HB női kézilabda Győr Győri Audi ETO KC kézilabda

Robbant az átigazolási bomba: világbajnok játékos érkezik Győrbe

2026. január 02. 13:34

Világbajnok francia beálló szerződik Magyarországra. A 23 esztendős Sarah Bouktit a Metztől érkezik a Győri ETO-hoz.

2026. január 02. 13:34
Sarah Bouktit személyében világbajnok, olimpiai ezüstérmes beállót igazol nyáron a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves játékos életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki. Szerződése kettő plusz egy évre szól.

Győri ETO, Sarah Bouktit, kézilabda, Thale Rushfeldt Deila
Thale Rushfeldt Deila (a labdával) és Sarah Bouktit a következő idénytől már csapattársak lesznek a Győri ETO-nál (Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP)

Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.

Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon letette a névjegyét a BL-ben és a nagy nemzetközi tornákon is. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi

– mondta Per Johansson győri vezetőedző.

 

Az 54-szeres válogatott játékos a tavalyi világbajnokságon a bronzérmes francia válogatott legeredményesebb tagja volt 44 találattal, 2023-ban pedig vb-aranyat szerzett a nemzeti csapattal.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

