Robbant az átigazolási bomba: világbajnok játékos érkezik Győrbe

Világbajnok francia beálló szerződik Magyarországra. A 23 esztendős Sarah Bouktit a Metztől érkezik a Győri ETO-hoz.
Sarah Bouktit személyében világbajnok, olimpiai ezüstérmes beállót igazol nyáron a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves játékos életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki. Szerződése kettő plusz egy évre szól.
Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.
Sarah a kézilabda világának egyik legnagyobb tehetsége, aki már ilyen fiatalon letette a névjegyét a BL-ben és a nagy nemzetközi tornákon is. Fizikai erejét, bátorságát és játékintelligenciáját olyan kivételes módon ötvözi, ami a legmagasabb szinten is klasszis játékossá teszi
– mondta Per Johansson győri vezetőedző.
Az 54-szeres válogatott játékos a tavalyi világbajnokságon a bronzérmes francia válogatott legeredményesebb tagja volt 44 találattal, 2023-ban pedig vb-aranyat szerzett a nemzeti csapattal.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP