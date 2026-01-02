Robbant az átigazolási bomba: világbajnok játékos érkezik Győrbe

Sarah Bouktit személyében világbajnok, olimpiai ezüstérmes beállót igazol nyáron a Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata. A magyar klub honlapjának pénteki beszámolója úgy fogalmaz: a 23 éves játékos életkorát meghazudtoló rutinnal, dinamizmussal és gólerős játékkal hívta fel magára a figyelmet a nemzetközi porondon, ezért a szakmai stáb hosszú távon is fontos szerepet szán neki. Szerződése kettő plusz egy évre szól.

Thale Rushfeldt Deila (a labdával) és Sarah Bouktit a következő idénytől már csapattársak lesznek a Győri ETO-nál (Fotó: KISBENEDEK ATTILA / AFP)

Bouktit meghatározó támadójátékkal segíti a Vámos Petrát és Albek Annát is foglalkoztató Metz HB csapatát, amelyben eddig 379 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában.