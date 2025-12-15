Több NB I-es játékos is bekerült a világ legjobb csapatába

Amint azt lapunk is megírta, az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb-t, miután a vasárnapi fináléban 23–20-ra legyőzte a társházigazda Németországot Rotterdamban. A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen nem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad viszont két gólt szerzett, míg utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.

Női kézilabda-vb: a norvégok teljessé tették az éremkollekciójukat vasárnap / Fotó: MTI/AP/Peter Dejong