Több NB I-es játékos is bekerült a világ legjobb csapatába

„A hazai világbajnokság végére mindenkinek tudnia kell, ki vagyok.”
A Győr és a Ferencváros is adott embert a vasárnap véget érő torna All Star-csapatába. A női kézilabda-vb legjobbjai közé négy Magyarországon játszó klasszis került be.
Amint azt lapunk is megírta, az olimpiai és Európa-bajnok Norvégia kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-vb-t, miután a vasárnapi fináléban 23–20-ra legyőzte a társházigazda Németországot Rotterdamban. A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen nem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad viszont két gólt szerzett, míg utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.
A torna lezárultával a nemzetközi sportági szövetség kihirdethette az All-Star-csapatot, amelyben
négy Magyarországon kézilabdázó klasszis is bekerült.
A női kézilabda-világbajnokság álomcsapata:
További díjazottak:
Mint ismert, az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott hetedikként zárta a világbajnokságot, és a hollandoktól elszenvedett ötgólos vereséggel együtt is az elmúlt húsz év legjobb vb-szereplését produkálta.
1. Norvégia
2. Németország
3. Franciaország
4. Hollandia
5. Dánia
6. Brazília
7. MAGYARORSZÁG (Albek Anna, Bordás Réka, Bukovszky Anna, Csíkos Luca, Falusi-Udvardi Laura, Faragó Lea, Grosch Vivien, Hársfalvi Júlia, Janurik Kinga, Klujber Katrin, Kovács Anett, Kuczora Csenge, Márton Gréta, Papp Nikoletta, Simon Petra, Szemerey Zsófi, Szmolek Apollónia, Tóvizi Petra, Vámos Petra, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir)
8. Montenegró
9. Románia
10. Angola
11. Lengyelország
12. Szerbia
13. Japán
14. Spanyolország
15. Svédország
16. Ausztria
17. Feröer
18. Csehország
19. Svájc
20. Tunézia
21. Izland
22. Argentína
23. Dél-Korea
24. Szenegál
25. Horvátország
26. Kína
27. Paraguay
28. Egyiptom
29. Uruguay
30. Kuba
31. Kazahsztán
32. Irán
