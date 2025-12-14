Ők uralják a világot – a németek sem tudták megállítani őket

A második félidő elején megszületettek az első Reistad-gólok, ezekkel és a 45 éves kapus, Katrine Lunde védéseivel együtt a norvég válogatott a mérkőzés addigi legnagyobb különbségét kialakítva 15–12-re eltávolodott. Innen egy találatra (16–15) fel tudott zárkózni a társházigazda, sőt, 17–17-nél egyenlített. A vezetést nem tudta átvenni, ám elérte azt, amit ezen a tornán még egyetlen csapat sem: kiélezett szituációban, mindössze egygólos lemaradással vágott neki az utolsó öt percnek. A hajrában azonban a skandináv válogatott végül a vártnál nehezebben, de érvényesítette a papírformát, így öt ezüst- és négy bronz mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

A 14 védéssel záró Lunde az előzetes tervek alapján ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be.

A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen sem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad két gólt szerzett. Utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.

A magyar válogatott 12 év után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.