Németország női kézilabda kézilabda-vb kézilabda Norvégia

Ők uralják a világot – a németek sem tudták megállítani őket

2025. december 14. 19:23

A vártnál sokkal nehezebben, de a norvégok megnyerték a világbajnokság döntőjét. A németeknek az ezüstérem jutott.

2025. december 14. 19:23
null

Az olimpiai és Európa-bajnok norvég válogatott kollekcióját teljessé téve megnyerte a holland-német közös rendezésű női kézilabda-világbajnokságot, ugyanis a vasárnapi fináléban 23–20-ra legyőzte a társházigazda német csapatot Rotterdamban – írja a Magyar Távirati Iroda.

A norvégok az elsők, a németek a másodikak
A norvégok az elsők, a németek a másodikak (Fotó: John Thys/AFP)

Norvég arany-, német ezüstérem

Magas tempóban indult a találkozó, gyors támadások és sok gól jellemezte a finálé elejét. A németek 32 év után szerepeltek újra döntőben és hét perc után 6–4-re vezettek. A folytatásban inkább a hatékony védelmek uralták a meccs képét, az eredmény pedig végig szoros volt, egyik fél sem tudott ellépni riválisától. Pihenőre döntetlennel vonultak a csapatok, a német védelem teljesítményét jól jellemezte, hogy a góllövőlista második helyén álló Henny Reistad az első játékrészben nem volt eredményes, a norvég együttes pedig saját magához képest pontatlanabb volt támadásban.

A második félidő elején megszületettek az első Reistad-gólok, ezekkel és a 45 éves kapus, Katrine Lunde védéseivel együtt a norvég válogatott a mérkőzés addigi legnagyobb különbségét kialakítva 15–12-re eltávolodott. Innen egy találatra (16–15) fel tudott zárkózni a társházigazda, sőt, 17–17-nél egyenlített. A vezetést nem tudta átvenni, ám elérte azt, amit ezen a tornán még egyetlen csapat sem: kiélezett szituációban, mindössze egygólos lemaradással vágott neki az utolsó öt percnek. A hajrában azonban a skandináv válogatott végül a vártnál nehezebben, de érvényesítette a papírformát, így öt ezüst- és négy bronz mellett ötödször ünnepelhetett vb-aranyat.

A 14 védéssel záró Lunde az előzetes tervek alapján ezzel a találkozóval búcsúzott el a norvég csapattól, a sportági legenda három ötkarikás és hét Európa-bajnoki elsőség mellé harmadik vb-sikerét zsebelte be.

A norvégok győri játékosai közül Kristine Breistöl, Emilie Hovden és Veronica Kristiansen sem talált be, a ferencvárosi Vilde Ingstad két gólt szerzett. Utóbbi német klubtársa, Emily Vogel négyszer volt eredményes.

A magyar válogatott 12 év után jutott ismét a legjobb nyolc közé, hetedikként zárta a tornát, ezzel az elmúlt húsz év legjobb vb-eredményét érte el.

Női kézilabda-világbajnokság
Döntő
Norvégia–Németország 23–20 (11–11)
korábban
Bronzmérkőzés
Franciaország–Hollandia 33–31 (12–11, 26–26, 29–27) – hosszabbítás után

Fotó: John Thys/AFP

 

