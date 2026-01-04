Világra szóló botrány: Trump egykori legnagyobb támogatója és jóbarátja olyan kijelentést tett, amire senki nem számított

Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter szombaton nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot, amely megállapítja, hogy Maduro „egy olyan korrupt és illegitim kormányzatot irányít, amely évtizedeken keresztül a kormányzati hatalmat arra használta fel, hogy törvénytelen cselekedeteket védelmezzen és segítsen elő, ide értve a kábítószer-kereskedelmet”. A vádirat Maduro mellett 5 további vádlottat említ, köztük az elnök feleségét, fiát, valamint Hector Rusthenford Guerrero Florest, a Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet vezetőjét és két korábbi minisztert.

Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük „kábítószer-terrorizmust” és további kábítószer-bűncselekményeket.

