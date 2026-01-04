Ft
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
elon musk venezuela starlink

Világra szóló botrány: Trump egykori legnagyobb támogatója és jóbarátja olyan kijelentést tett, amire senki nem számított

2026. január 04. 18:44

Elon Musk ingyenes starlink-hozzáférést ajánlott fel Venezuela számára – pár nappal azután, hogy az országból Donald Trump emberei eltávolították annak elnökét.

2026. január 04. 18:44
null

Elon Musk ingyenes műholdas internethozzáférést ajánlott fel Venezuela számára a Starlink rendszerén keresztül vasárnap, miután a dél-amerikai országból eltávolították Nicolás Maduro elnököt.

A milliárdos vállalkozó a tulajdonában lévő X közösségi oldalon jelentette be, hogy február 3-ig a 

Starlink ingyenes szélessávú szolgáltatást biztosít Venezuela polgárai számára, hogy lehetővé tegye a kapcsolattartást”

Egy másik bejegyzésben hozzátette, hogy a venezuelai embereket kívánja támogatni.

Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erők emberei fogták el egy caracasi lakókomplexumban, az akciót az amerikai hadsereg átfogó katonai művelete támogatta Venezuela több pontján légicsapásokkal. Az Egyesült Államokban 2020 óta vád alatt álló dél-amerikai államfőt szombaton vízi- és légiúton szállították New Yorkba, ahol nyilvántartásba vették.

Pam Bondi amerikai igazságügy-miniszter szombaton nyilvánosságra hozta a részletes vádiratot, amely megállapítja, hogy Maduro „egy olyan korrupt és illegitim kormányzatot irányít, amely évtizedeken keresztül a kormányzati hatalmat arra használta fel, hogy törvénytelen cselekedeteket védelmezzen és segítsen elő, ide értve a kábítószer-kereskedelmet”. A vádirat Maduro mellett 5 további vádlottat említ, köztük az elnök feleségét, fiát, valamint Hector Rusthenford Guerrero Florest, a Tren de Aragua venezuelai bűnszervezet vezetőjét és két korábbi minisztert.

Maduro a tervek szerint már hétfőn megjelenhet a New York-i bíróság előtt, ahol ismertetik a vele szemben már 2020-ban megfogalmazott részletes vádakat, köztük „kábítószer-terrorizmust” és további kábítószer-bűncselekményeket.

(MTI)

Nyitókép: Patrick T. Fallon / AFP

