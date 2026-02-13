Venezuela elindult a normalitás útján

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Az elemzők szerint „nem babra megy a játék”, és „elő van készítve az Őszöd 2 is”.
Mélyreható, valódi reformok kezdődtek, amelyek megvalósulásával Venezuelának tényleg jobb lesz.
Az ötödik hét telt el Donald Trump venezuelai beavatkozása óta. Azóta találgatja a külpolitikai elit, hogy mi lesz a senki által nem sajnált Nicolás Maduro eltávolítása után Venezuelából. Történelmi előképekből van elég, hiszen az Egyesült Államok nem most kezdte az ipart, mármint ami a latin-amerikai rezsimváltásokat illeti. Venezuela lehetséges jövői mind megtörténtek már a múltban: az 1954-es guatemalai beavatkozás katasztrófát hozott, az 1989-es panamai pedig a helyieknek és az USA-nak egyaránt sikeres volt.
A trumpi recept valamelyest eltér a korábbiaktól. Az eddigi beavatkozások során Washington neki nem tetsző rendszereket döntött meg, vagy épp demokratikusan lezajlott, aztán antidemokratikusan eltörölt választási eredményeknek szerzett érvényt, most viszont egyik sem történt meg. Maduróékkal eredetileg tárgyalni akartak – ezt a megoldást az azóta a börtönipari komplexum vendégszeretetét élvező diktátor megbízhatatlansága és hajthatatlansága ellehetetlenítette. Ami januárban történt, az – mint azóta egyre inkább látszik – nem rezsimváltás volt, hanem a rezsim méretre vágása. Maduro szinte vértelen, rendkívül hatékony elrablásával az USA meggyőző bicepszet villantott a vele addig dacoló venezuelai kommunistáknak, ők pedig be is fejezték a dacolást. A testtartás megváltozását követően heti taktusban jönnek és szépen meg is valósulnak az Egyesült Államok (egyébként egyáltalán nem káros) kérései. Lépésről lépésre szabadulnak a politikai foglyok, köztük két magyar – és február első hetében körvonalazódni látszik az is, hogyan változik meg Venezuela strukturális értelemben még a Maduro egykori alelnöke, Delcy Rodríguez által vezetett, befenyített régi rezsim alatt.
Míg önök aludtak, Donald Trump visszahozta a klinikai halál állapotából a venezuelai olajipart. Elkészült és átment a caracasi parlamenten az olajtörvény reformja, amely megtöri az állami olajcég, a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) hegemóniáját a venéz olajiparban. 2007 óta Venezuelában magáncégek csak úgy termelhettek ki olajat, ha vegyesvállalatot alapítottak erre a célra a (nem hatékony, korrupt és a rezsim malacperselyeként szolgáló) PDVSA-val az állami cég minimum 60 százalékos részesedése mellett. Ennek most vége: termelésmegosztási megállapodással magáncégek már a PDVSA nélkül is termelhetnek ki olajat, aki pedig vegyesvállalatot alapít, annak már csak 50 százalékos részesedést kell adnia az állami olajmamutnak. Ezeket a reformokat a Venezuelában maradó és az onnan kivonuló amerikai cégek régóta kérték, most megtörténtek – s ezzel párhuzamosan az amerikaiak feloldották a hazai olajcégek venezuelai működését tiltó szankciókat, illetve a repülőjáratok indítását is lehetővé tették amerikai légitársaságoknak a dél-amerikai országba.
Ezek mélyreható, valódi reformok, amelyek megvalósulásával Venezuelának tényleg jobb lesz. Nem az a kérdés, hogy a külföldiek elviszik-e a venezuelai olajat – elvitték eddig is, csak Kuba esetében ingyen, Orosz- ország és Kína esetében hiteltörlesztésre, szankciós diszkonttal számolt, nyomott áron –, hanem az, hogy lesz-e végre olyan rendszer, amelyben a venezuelai olajat szankciók nélkül, tisztességes piaci áron, értelmezhető hatásfokkal veszi meg a világ. Az állam és a venezuelaiak is jobban járnak azzal, ha működő kitermelésből szednek sápot, mint a mai helyzettel, amelyben az állam egyszerre próbálja szankciók alatt üzemeltetni és szétlopni az olajkitermelést. Előbbi kevésbé sikerül, utóbbi jobban.
Venezuela tehát elindult a normalitás útján, vér és az állam eddiginél nagyobb mértékű szétesése nélkül. A mérleg idáig pozitív. A folytatást pedig nagyon várjuk mindannyian, akik utáljuk egyrészt a kommunistákat, másrészt az amerikai demokráciaexport csak szenvedést és káoszt hozó eddigi megnyilvánulásait.
