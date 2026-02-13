Venezuela elindult a normalitás útján

Míg önök aludtak, Donald Trump visszahozta a klinikai halál állapotából a venezuelai olajipart. Elkészült és átment a caracasi parlamenten az olajtörvény reformja, amely megtöri az állami olajcég, a Petróleos de Vene­zuela S. A. (PDVSA) hegemóniáját a venéz olajiparban. 2007 óta Venezuelában magáncégek csak úgy termelhettek ki olajat, ha vegyesvállalatot alapítottak erre a célra a (nem hatékony, korrupt és a rezsim malacperselyeként szolgáló) PDVSA-val az állami cég minimum 60 százalékos részesedése mellett. Ennek most vége: termelésmegosztási megállapodással magáncégek már a PDVSA nélkül is termelhetnek ki olajat, aki pedig vegyesvállalatot alapít, annak már csak 50 százalékos részesedést kell adnia az állami olajmamutnak. Ezeket a reformokat a Venezuelában maradó és az onnan kivonuló amerikai cégek régóta kérték, most megtörténtek – s ezzel párhuzamosan az amerikaiak feloldották a hazai olajcégek venezuelai működését tiltó szankciókat, illetve a repülőjáratok indítását is lehetővé tették amerikai légitársaságoknak a dél-amerikai országba.

Ezek mélyreható, valódi reformok, amelyek megvalósulásával Venezue­lának tényleg jobb lesz. Nem az a kérdés, hogy a külföldiek elviszik-e a venezuelai olajat – elvitték eddig is, csak Kuba esetében ingyen, Orosz-­ ország és Kína esetében hiteltörlesztésre, szankciós diszkonttal számolt, nyomott áron –, hanem az, hogy lesz-e végre olyan rendszer, amelyben a venezuelai olajat szankciók nélkül, tisztességes piaci áron, értelmezhető hatásfokkal veszi meg a világ. Az állam és a venezuelaiak is jobban járnak azzal, ha működő kitermelésből szednek sápot, mint a mai helyzettel, amelyben az állam egyszerre próbálja szankciók alatt üzemeltetni és szétlopni az olajkitermelést. Előbbi kevésbé sikerül, utóbbi jobban.

Venezuela tehát elindult a normalitás útján, vér és az állam eddiginél nagyobb mértékű szétesése nélkül. A mérleg idáig pozitív. A folytatást pedig nagyon várjuk mindannyian, akik utáljuk egyrészt a kommunistákat, másrészt az amerikai demokrácia­export csak szenvedést és káoszt hozó eddigi megnyilvánulásait.