02. 08.
vasárnap
02. 08.
vasárnap
torony partizántámadás ukrán drónok partizánmozgalom starlink oroszország

Szabotázs: ukránbarát partizánok csaptak le az orosz földön – ennek komoly következménye lehet

2026. február 08. 12:52

Elektronikai hadviselési rendszereket is érinthetett a Belgorodban végrehajtott szabotázs.

2026. február 08. 12:52
null

Ukrajna-barát partizánok hajtottak végre szabotázsakciót Oroszország Belgorodi területén – állítja az Atesh nevű csoport

A szervezet február 8-án közölte, hogy egyik ügynökük felgyújtott egy kommunikációs toronyhoz tartozó hardvermodult az ukrán határ közelében.

 A csoport szerint a földi berendezések megsemmisítése miatt a torony teljes infrastruktúrája áramtalanodott, és működésképtelenné vált.

Az Atesh közleménye szerint a támadás következtében az adott szektorban az orosz erők kommunikációs és elektronikai rendszerei súlyos károkat szenvedtek. „Egy ügynökünk felgyújtotta a kommunikációs torony alapegységéhez tartozó hardvermodult. A földi berendezések megsemmisítése miatt az árbocon lévő teljes infrastruktúra áram nélkül maradt és működésképtelenné vált” – közölte a csoport. Hozzátették: 

az akció „gyakorlatilag megvakította az ellenséget ebben a szektorban”.

A partizánszervezet azt is állítja, hogy a torony elektronikai hadviselési antennákat hordozott, amelyek az ukrán drónok jeleit zavarták. „A torony olyan elektronikai hadviselési antennák platformjaként szolgált, amelyek elnyomták a drónok jeleit. A technikai állás megsemmisítése ‘ablakot’ nyitott az ukrán drónok zavartalan működéséhez” – írták. 

A közlemény szerint a vezérlőberendezések kiiktatása lehetőséget teremtett az ukrán erők számára, hogy megkerüljék a jelzavaró rendszereket a frontvonal egyes szakaszain.

A fejlemények hátterében az is áll, hogy február elején az orosz erők több frontszakaszon elveszítették hozzáférésüket a Starlink műholdas internethez. 

Nyitókép: Mykola Miakshykov / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
2026. február 08. 13:21
Partizán . mert hogy miért is ?????? szerintem ukrán terroristák- terroristákkal nem tárgyalunk - megsemmisítjük öket. Követve az izraeli példát. Ezért Trump sem haragudhat meg.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. február 08. 13:15
ideje masolni az ukranpeldat az orosznak is
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 08. 13:10
Egy új modul és 50 perc munka és helyreáll a rendszer.....tényleg nagy sikert értek el az ukránok.
Válasz erre
3
0
egyszeri
2026. február 08. 13:05
És ettől jobb lesz Ukrajnának? Ha a mostani trend folytatódik akkor már nem lesz ukrán drón amit az oroszoknak zavarni kéne..!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!