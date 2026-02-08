Szabotázs: ukránbarát partizánok csaptak le az orosz földön – ennek komoly következménye lehet

az akció „gyakorlatilag megvakította az ellenséget ebben a szektorban”.

A partizánszervezet azt is állítja, hogy a torony elektronikai hadviselési antennákat hordozott, amelyek az ukrán drónok jeleit zavarták. „A torony olyan elektronikai hadviselési antennák platformjaként szolgált, amelyek elnyomták a drónok jeleit. A technikai állás megsemmisítése ‘ablakot’ nyitott az ukrán drónok zavartalan működéséhez” – írták.

A közlemény szerint a vezérlőberendezések kiiktatása lehetőséget teremtett az ukrán erők számára, hogy megkerüljék a jelzavaró rendszereket a frontvonal egyes szakaszain.

A fejlemények hátterében az is áll, hogy február elején az orosz erők több frontszakaszon elveszítették hozzáférésüket a Starlink műholdas internethez.