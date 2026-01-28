Több se kellett a lengyeleknek, a világ leggazdagabb emberébe is beleálltak – nagy előnyre tehettek szert az oroszok

Az ukránok bemondták az all int: erre még Von der Leyen is pislogott kettőt
Ebbe beleroskadhat az Európai Unió.
Az elmúlt időszakban több olyan felvétel is megjelent az interneten, amelyeken az látható, hogy az orosz hadsereg az eredetileg az ukrán erőknek szánt Starlink-terminálokat használja a fronton.
A videók nyilvánosságra kerülését követően Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, hogy amennyiben a terminálok tényleg orosz kézbe kerültek, intézkedjen azok letiltásáról. A kezdeményezésre Musk azonban éles hangnemben reagált.
A Starlink nevű műholdas internetkapcsolatot biztosító mobil terminálrendszert az Elon Musk vezette SpaceX 2022 óta bocsátja az ukrán haderő rendelkezésére. A szolgáltatás kulcsszerepet játszik az ukrán fegyveres erők kommunikációjában, valamint a fronton végrehajtott műveletek és a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek működtetésében.
Az utóbbi hetekben azonban egyre több olyan felvétel terjed a közösségi médiában, amelyeken orosz katonák birtokában láthatók Starlink-terminálok.
Egyelőre nem tisztázott, hogy az oroszok ezeket az eszközöket harci körülmények között zsákmányolták-e az ukrán erőktől, vagy más módon jutottak hozzájuk, például csempészútvonalakon keresztül.
A kialakult helyzetre reagálva Radosław Sikorski az X közösségi oldalon nyilvános üzenetben fordult Elon Muskhoz, felszólítva őt arra, hogy tiltsa le a szolgáltatást az orosz hadsereg számára. „Hé, nagyember, Elon Musk, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlink segítségével támadják az ukrán városokat? A háborús bűnökön való nyerészkedés károsítani fogja a márkádat” – írta a lengyel külügyminiszter.
A bejegyzésre Elon Musk rövid, ám annál élesebb hangvételű válasszal reagált.
Ez az agyment ostoba ember fel sem fogja, hogy a Starlink az ukrán katonai kommunikációs rendszerek alappillére”
– fogalmazott a techvállalkozó.
Musk ugyanakkor nem tért ki arra, hogy milyen lépéseket terveznek az orosz hadsereg által használt Starlink-terminálok ügyében, illetve hogy a SpaceX miként kívánja kezelni az eszközök illetéktelen felhasználását.
