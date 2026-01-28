Több se kellett a lengyeleknek, a világ leggazdagabb emberébe is beleálltak – nagy előnyre tehettek szert az oroszok

Az elmúlt időszakban több olyan felvétel is megjelent az interneten, amelyeken az látható, hogy az orosz hadsereg az eredetileg az ukrán erőknek szánt Starlink-terminálokat használja a fronton.

A videók nyilvánosságra kerülését követően Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, hogy amennyiben a terminálok tényleg orosz kézbe kerültek, intézkedjen azok letiltásáról. A kezdeményezésre Musk azonban éles hangnemben reagált.