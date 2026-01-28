Ft
01. 28.
szerda
Rendkívüli!

Most érkezett: Ukrajna azonnal bekérette a magyar nagykövetet

Hírek
Vélemények
Hetilap
elon musk spacex radosław sikorski orosz-ukrán háború starlink

Több se kellett a lengyeleknek, a világ leggazdagabb emberébe is beleálltak – nagy előnyre tehettek szert az oroszok

2026. január 28. 11:17

Orosz kézre került Elon Musk cégének csúcstechnológiája.

2026. január 28. 11:17
null

Az elmúlt időszakban több olyan felvétel is megjelent az interneten, amelyeken az látható, hogy az orosz hadsereg az eredetileg az ukrán erőknek szánt Starlink-terminálokat használja a fronton.

A videók nyilvánosságra kerülését követően Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter felszólította Elon Muskot, a SpaceX tulajdonosát, hogy amennyiben a terminálok tényleg orosz kézbe kerültek, intézkedjen azok letiltásáról. A kezdeményezésre Musk azonban éles hangnemben reagált.

A Starlink nevű műholdas internetkapcsolatot biztosító mobil terminálrendszert az Elon Musk vezette SpaceX 2022 óta bocsátja az ukrán haderő rendelkezésére. A szolgáltatás kulcsszerepet játszik az ukrán fegyveres erők kommunikációjában, valamint a fronton végrehajtott műveletek és a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek működtetésében.

Az utóbbi hetekben azonban egyre több olyan felvétel terjed a közösségi médiában, amelyeken orosz katonák birtokában láthatók Starlink-terminálok.

Egyelőre nem tisztázott, hogy az oroszok ezeket az eszközöket harci körülmények között zsákmányolták-e az ukrán erőktől, vagy más módon jutottak hozzájuk, például csempészútvonalakon keresztül.

A kialakult helyzetre reagálva Radosław Sikorski az X közösségi oldalon nyilvános üzenetben fordult Elon Muskhoz, felszólítva őt arra, hogy tiltsa le a szolgáltatást az orosz hadsereg számára. „Hé, nagyember, Elon Musk, miért nem akadályozod meg, hogy az oroszok a Starlink segítségével támadják az ukrán városokat? A háborús bűnökön való nyerészkedés károsítani fogja a márkádat” – írta a lengyel külügyminiszter.

A bejegyzésre Elon Musk rövid, ám annál élesebb hangvételű válasszal reagált.

Ez az agyment ostoba ember fel sem fogja, hogy a Starlink az ukrán katonai kommunikációs rendszerek alappillére”

– fogalmazott a techvállalkozó.

Musk ugyanakkor nem tért ki arra, hogy milyen lépéseket terveznek az orosz hadsereg által használt Starlink-terminálok ügyében, illetve hogy a SpaceX miként kívánja kezelni az eszközök illetéktelen felhasználását.

Nyitókép: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Bitrex®
2026. január 28. 11:57
Az oroszok már megint lóvá tették a lengyeleket és az ukránokat is.
elcapo-2
2026. január 28. 11:50
A kép csak egy antennát mutat, ami fillérekért rendelhető a neten. Hol van a rendszer? A hülye, buta polákot meg jól kiosztotta a Musk......"agyament , ostoba ember "
gacsat
2026. január 28. 11:48
A cikk elfelejti megemlíteni, hogy az ukránok starlink számláját a lengyelek fizetik.
wadcutter
2026. január 28. 11:44
eladták nekik, nem csak a főnöknek jár az aranybudi
