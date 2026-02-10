Hol él a világon a legtöbb milliárdos? 

A tavalyi év adatai a globális milliárdoseloszlásról első pillantásra semmi újat nem mutatnak: az Egyesült Államok továbbra is toronymagasan vezeti a világranglistát. A világ csúcsgazdasága 924 milliárdost termelt ki (a vagyonuk összértéke eléri a 6,9 ezermilliárd dollárt), ami közel kétszerese Kína adatainak, és önmagában több, mint amennyit az európai országok együttesen fel tudnak mutatni.

Az amerikai dominancia szimbóluma a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, akinek a vagyona tavaly a 726 milliárd dollárt is elérhette.

A Tesla középtávú terveivel és azzal, hogy az idén egybeolvasztja a SpaceX-et az xAI vállalattal, majd az új gigacéget tőzsdére viszi, minden valószínűség szerint ő lesz a közeljövőben a világ első ezermilliárdosa is.