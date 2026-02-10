Ft
milliárdosok elon musk vagyon világ

Hol él a világon a legtöbb milliárdos? 

2026. február 10. 18:51

A milliárdosok száma önmagában keveset mond, az azonban, hogy hol élnek, már több mindent elárul. Az új statisztika szerint a leggazdagabb elit még mindig az Egyesült Államokban terem, ám a térképre meglepő területek is felkerültek.

Révész Béla Ákos
Révész Béla Ákos

A tavalyi év adatai a globális milliárdoseloszlásról első pillantásra semmi újat nem mutatnak: az Egyesült Államok továbbra is toronymagasan vezeti a világranglistát. A világ csúcsgazdasága 924 milliárdost termelt ki (a vagyonuk összértéke eléri a 6,9 ezermilliárd dollárt), ami közel kétszerese Kína adatainak, és önmagában több, mint amennyit az európai országok együttesen fel tudnak mutatni.  

Az amerikai dominancia szimbóluma a világ leggazdagabb embere, Elon Musk, akinek a vagyona tavaly a 726 milliárd dollárt is elérhette. 

A Tesla középtávú terveivel és azzal, hogy az idén egybeolvasztja a SpaceX-et az xAI vállalattal, majd az új gigacéget tőzsdére viszi, minden valószínűség szerint ő lesz a közeljövőben a világ első ezermilliárdosa is.  

Kína 470 milliárdosával és 1,8 ezermilliárd dollárnyi összvagyonnal továbbra is a második helyen áll, meghatározó, ám lassuló dinamikával. Bár tavaly még mindig két számjegyű volt az új milliárdosok számának növekedése, ez már messze nem az a robbanásszerű ugrás, mint ami az előző évtizedet jellemezte. A kínai gazdasági modell olyan fázisba lépett, ahol az állami kontroll, a technológiai szabályozás és a geopolitikai bizonytalanság jelenleg inkább fékezi, semmint gyorsítja a vagyonfelhalmozást.  

India harmadik helye megint más tészta. A 188 milliárdossal és a közel 900 milliárd dolláros összvagyonnal egy stabilan bővülő többszektoros gazdaság képe rajzolódik ki. A technológia, a feldolgozóipar és az infrastruktúra-fejlesztések együttesen termelik ki az új elit vagyonát. 