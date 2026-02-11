Döbbenetes Guinness-rekord: befogták a világ leghosszabb kígyóját, amely akár egy tehenet is képes lenyelni (VIDEÓ)

Indonéziában, Sulawesi szigetén bukkantak rá a világ leghosszabb ismert vadon élő kígyójára, amely most hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe – szúrta ki a Propeller. A nőstény hálós piton mérete még a szakértőket is megdöbbentette.

Az Ibu Baron névre keresztelt példányt már 2025 végén észlelték a sziget Maros régiójában, ám mostanra sikerült hivatalosan is dokumentálni és hitelesíteni a rekordját. A kígyó 96,5 kilogrammot nyom – ez nagyjából egy kifejlett óriáspanda súlyának felel meg.