Döbbenetes Guinness-rekord: befogták a világ leghosszabb kígyóját, amely akár egy tehenet is képes lenyelni (VIDEÓ)

2026. február 11. 21:04

A térségben korábban több halálos incidens is történt, amikor ezek a hatalmas hüllők emberekre támadtak.

2026. február 11. 21:04
Indonéziában, Sulawesi szigetén bukkantak rá a világ leghosszabb ismert vadon élő kígyójára, amely most hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe –  szúrta ki a Propeller. A nőstény hálós piton mérete még a szakértőket is megdöbbentette.

Az Ibu Baron névre keresztelt példányt már 2025 végén észlelték a sziget Maros régiójában, ám mostanra sikerült hivatalosan is dokumentálni és hitelesíteni a rekordját. A kígyó 96,5 kilogrammot nyom – ez nagyjából egy kifejlett óriáspanda súlyának felel meg.

Közel nyolc méteres testhossz

A mérések szerint a piton hossza 7,22 méter volt, de szakértők úgy vélik, hogy teljesen kinyújtott, nyugodt állapotban akár a 7,9 métert is elérheti. Ezzel jelenleg ő számít a leghosszabb ismert, vadon élő kígyónak.

A Guinness szerint a rekordméretű állatot Diaz Nugraha vadvédelmi kalauz és Radu Frentiu természetfotós találta meg. A két szakember helyi beszámolók alapján utazott Sulawesire, miután híre ment egy „óriáskígyó” felbukkanásának.

Tehenet is képes lenyelni

A hálós pitonok nem mérgezőek, ám rendkívül erősek: zsákmányukat testükkel körbetekerve fojtják meg, majd egészben nyelik le. A most befogott példány mérete alapján akár egy tehén nagyságú állatot is képes lehet elfogyasztani.

A térségben korábban több halálos incidens is történt, amikor ezek a hatalmas hüllők emberekre – köztük gyermekekre – támadtak. Emiatt a lakott területek közelében felbukkanó nagy pitonokat gyakran elpusztítják. Emellett az illegális egzotikusállat-kereskedelem is veszélyt jelent rájuk.

Nyitókép: képmetszet / Facebook

 

Kaldvi
2026. február 11. 22:55
Ott is van Maros régió? Mondták már régen is: Borneó és Celebesz, magyar volt és magyar lesz!
Kaldvi
2026. február 11. 22:53
Rusnya. (nem a kélgyó, hanem Radu Frentiu neve).
pctroll
2026. február 11. 22:43
Én is le tudok nyelni egy tehenet, ha elég kicsi.
akitiosz
2026. február 11. 22:36
Arról persze szó nincsen a cikkben, hogy mi lett, mi lesz a kígyóval. Á minek is!
