Döbbenetes Guinness-rekord: befogták a világ leghosszabb kígyóját, amely akár egy tehenet is képes lenyelni (VIDEÓ)

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Ismét szembejött a valóság a baloldallal.
A térségben korábban több halálos incidens is történt, amikor ezek a hatalmas hüllők emberekre támadtak.
Indonéziában, Sulawesi szigetén bukkantak rá a világ leghosszabb ismert vadon élő kígyójára, amely most hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe – szúrta ki a Propeller. A nőstény hálós piton mérete még a szakértőket is megdöbbentette.
Az Ibu Baron névre keresztelt példányt már 2025 végén észlelték a sziget Maros régiójában, ám mostanra sikerült hivatalosan is dokumentálni és hitelesíteni a rekordját. A kígyó 96,5 kilogrammot nyom – ez nagyjából egy kifejlett óriáspanda súlyának felel meg.
A mérések szerint a piton hossza 7,22 méter volt, de szakértők úgy vélik, hogy teljesen kinyújtott, nyugodt állapotban akár a 7,9 métert is elérheti. Ezzel jelenleg ő számít a leghosszabb ismert, vadon élő kígyónak.
A Guinness szerint a rekordméretű állatot Diaz Nugraha vadvédelmi kalauz és Radu Frentiu természetfotós találta meg. A két szakember helyi beszámolók alapján utazott Sulawesire, miután híre ment egy „óriáskígyó” felbukkanásának.
A hálós pitonok nem mérgezőek, ám rendkívül erősek: zsákmányukat testükkel körbetekerve fojtják meg, majd egészben nyelik le. A most befogott példány mérete alapján akár egy tehén nagyságú állatot is képes lehet elfogyasztani.
A térségben korábban több halálos incidens is történt, amikor ezek a hatalmas hüllők emberekre – köztük gyermekekre – támadtak. Emiatt a lakott területek közelében felbukkanó nagy pitonokat gyakran elpusztítják. Emellett az illegális egzotikusállat-kereskedelem is veszélyt jelent rájuk.
Nyitókép: képmetszet / Facebook