Dmitrij Medvegyev szerint az Egyesült Államok venezuelai fellépése az USA érdekeit védik.
Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.
„El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit.
Mindet: a politikaiakat – Latin-Amerika az USA hátsó udvara -, és gazdaságiakat – adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!”
– hangoztatta.
Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.
„Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.
A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen »precedenst« Maduróval (Nicolás Maduro venezuelai elnökkel), megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is”
– nyilatkozott Medvegyev azzal az elméleti lehetőséggel kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja a Trumppal megkötött ügyletet.
„Trump nagyon tartalmas beszélgetést folytatott az újságírókkal. Az USA mellékesen megtagadta a szuverenitás jogát a nyugati félteke összes országától” – írta Andrej Klisasz, az orosz parlemeneti felsőház alkotmányos törvényhozási és államépítési bizottságának elnöke vasárnap a Telegram-csatornáján.
Klisasz úgy vélekedett, hogy Washington „európai vazallusainak” is fel kell készülniük.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett „fegyveres agresszió” ügyében és közölte, hogy Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját. A felek síkraszálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.
Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által „egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót”. A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit.
Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátásását, valamint azt, hogy teremtsék meg a feltételeket az Egyesült Államok és Venezuela párbeszédhez.
(MTI)
