Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.

„Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először” – nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen »precedenst« Maduróval (Nicolás Maduro venezuelai elnökkel), megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is”

– nyilatkozott Medvegyev azzal az elméleti lehetőséggel kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja a Trumppal megkötött ügyletet.

„Trump nagyon tartalmas beszélgetést folytatott az újságírókkal. Az USA mellékesen megtagadta a szuverenitás jogát a nyugati félteke összes országától” – írta Andrej Klisasz, az orosz parlemeneti felsőház alkotmányos törvényhozási és államépítési bizottságának elnöke vasárnap a Telegram-csatornáján.