„Budapesten otthonra leltem” – magyarul tett nagy bejelentést a Fradi német sztárja (VIDEÓ)

Nyilvános üzengetés: Tomori érzelmes búcsút vett a Fraditól, volt társa nyíltan bírálja a klubot
„Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd.”
Emily Vogel hosszabbított. A Fradi német klasszisa magyarul üzent a szurkolóknak.
A Ferencváros női kézilabdacsapatánál meghosszabbította szerződését a németek világbajnoki ezüstérmes átlövője, Emily Vogel – tájékoztatott a fradi.hu.
„Az elmúlt hetekben több bejelentést olvashattak női kézilabdacsapatunk 2026–2027-es idényre szóló keretével kapcsolatban. Biztossá vált, hogy távozik Darja Dmitrijeva és Tomori Zsuzsanna, hogy a Ferencvárosnál folytatja pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller, valamint hogy szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta, Simon Petra és Angela Malestein.
Ezúttal újabb jó hírt közölhetünk: 2+1 évvel meghosszabbította szerződését a decemberi világbajnokságon ezüstéremig és All Star-csapattagságig jutó Emily Vogel!”
– olvasható a Ferencváros oldalán.
A cikk hozzátette, hogy a német balátlövő 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett.
Itthon vagyok, itt is maradok
– foglalta össze röviden érzéseit a magyarul is folyékonyan beszélő Emily Vogel, majd hosszabban is kifejtette gondolatait. – Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt találkoztam Simivel (Vogel Simonnal, a férjével – a szerk.), aki szintén a Fradi család tagja,
Budapest pedig továbbra is az egyik legcsodálatosabb város, ahol voltam, úgyhogy otthonra leltem itt. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt.”
Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA