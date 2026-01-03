Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fradi videó női kézilabda Ferencváros kézilabda szerződéshosszabbítás

„Budapesten otthonra leltem” – magyarul tett nagy bejelentést a Fradi német sztárja (VIDEÓ)

2026. január 03. 19:40

Emily Vogel hosszabbított. A Fradi német klasszisa magyarul üzent a szurkolóknak.

2026. január 03. 19:40
null

A Ferencváros női kézilabdacsapatánál meghosszabbította szerződését a németek világbajnoki ezüstérmes átlövője, Emily Vogel – tájékoztatott a fradi.hu.

Emily Vogel marad a Fradiban
Emily Vogel marad a Fradiban (Fotó: fradi.hu)

„Az elmúlt hetekben több bejelentést olvashattak női kézilabdacsapatunk 2026–2027-es idényre szóló keretével kapcsolatban. Biztossá vált, hogy távozik Darja Dmitrijeva és Tomori Zsuzsanna, hogy a Ferencvárosnál folytatja pályafutását Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet Defo és Michala Möller, valamint hogy szerződést hosszabbított Bordás Réka, Klujber Katrin, Márton Gréta, Simon Petra és Angela Malestein.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezúttal újabb jó hírt közölhetünk: 2+1 évvel meghosszabbította szerződését a decemberi világbajnokságon ezüstéremig és All Star-csapattagságig jutó Emily Vogel!”

– olvasható a Ferencváros oldalán.

A cikk hozzátette, hogy a német balátlövő 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett.

Nem megy sehová a Fradi klasszisa

Itthon vagyok, itt is maradok

– foglalta össze röviden érzéseit a magyarul is folyékonyan beszélő Emily Vogel, majd hosszabban is kifejtette gondolatait. – Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt találkoztam Simivel (Vogel Simonnal, a férjével – a szerk.), aki szintén a Fradi család tagja,

Budapest pedig továbbra is az egyik legcsodálatosabb város, ahol voltam, úgyhogy otthonra leltem itt. Nagyon várom a következő éveket is, hogy küzdjek a világ legcsodálatosabb szurkolóiért, abban bízom, hogy még szebb pillanatokat és még nagyobb sikereket élünk át együtt.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. január 03. 20:02
Na és hol van ez a magyar üzenet? A videón csak hülye zene megy. Hoppá megint hazudik.
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. január 03. 19:47
JÓ - amúgy várható volt -DÖNTÉS MINDKÉT fél részéről. GRATULÁLOK!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!