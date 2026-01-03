„Budapesten otthonra leltem” – magyarul tett nagy bejelentést a Fradi német sztárja (VIDEÓ)

A cikk hozzátette, hogy a német balátlövő 2020-ban a Thüringertől érkezett a Ferencvároshoz, azóta 238 mérkőzésen lépett pályára és 938 gólt szerzett.

Nem megy sehová a Fradi klasszisa

Itthon vagyok, itt is maradok

– foglalta össze röviden érzéseit a magyarul is folyékonyan beszélő Emily Vogel, majd hosszabban is kifejtette gondolatait. – Hat év után is úgy érzem, hogy számomra a legjobb helyen vagyok. Évről évre fejlődött a csapat, a klub a legnagyobb célokért küzd, mindig mindent meg akarunk nyerni. Mindig is arról álmodtam, hogy ilyen csapatban játsszak és ilyen célokért küzdjek. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt találkoztam Simivel (Vogel Simonnal, a férjével – a szerk.), aki szintén a Fradi család tagja,