Nyilvános üzengetés: Tomori érzelmes búcsút vett a Fraditól, volt társa nyíltan bírálja a klubot

„Nem ezt érdemelte” – karácsony után elküldte játékosát a Fradi
A klub kezdeményezte a szerződése felbontását.
Nehezen csillapodnak a kedélyek a ferencvárosi klubikon kurta-furcsa elküldése után. Tomori Zsuzsanna csak a szépre emlékszik, Nerea Pena viszont kőkemény kritikával illette egykori csapatát.
A hét elején robbant a bomba: a Fradi női kézilabdacsapata egy rövid közleményben tudatta, hogy „a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva” felbontotta Tomori Zsuzsanna szerződését, a 38 éves klublegenda így azonnali hatállyal távozik a klubtól. Tomori két részletben összesen kilenc idényen át erősítette az FTC-t, a zöld fehéreknél 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett, a magyar bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett. Érthető hát, hogy nehéz szívvel, megható szavakkal búcsúzott a váratlan válás után.
Ezt is ajánljuk a témában
A klub kezdeményezte a szerződése felbontását.
A kiváló védekezőspecialista átlövő közösségi oldalára az alábbiakat posztolta az FTC-től való távozása margójára: „Nehezek voltak az elmúlt hetek, de a mai nappal befejeződik életem eddigi egyik, ha nem a legfontosabb fejezete.
Tudtam, hogy egyszer elérkezik, de megélni sokkal nehezebb, mint azt korábban gondoltam. Nagyon örülök, hogy éveken át viselhettem a szívem fölött azt a címert, ami nektek a legtöbbet jelenti. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltatok, bármi is történt a pályán. Remélem, ezek után is olyan szeretettel fogtok gondolni rám, ahogy eddig!”
Az NSO szúrta ki, hogy Tomori elküldésével kapcsolatban korábbi klubtársa, a tavaly visszavonult Nerea Pena is megszólalt, a drukkerek mellett a spanyol klasszis is nyíltan illette kemény kritikával a Fradit a Tomori-ügy kezelése miatt. „Otthon akartál visszavonulni, a kézilabda legjobb szurkolóival, azonban sajnos nem csinálhattad úgy, ahogyan szeretted volna.
Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál.
Azt kívánom, hogy a kézilabda utáni életed is olyan sikeres és boldog legyen, mint a kézilabdával. Szeretünk!”
– írta ki magából véleményét a Fradi korábbi 165-szörös spanyol válogatott irányítója, hozzátéve, Tomori az egyik legkomplettebb játékos, akivel valaha játszott, de a legnagyobb elismerés mégis az, hogy akárhol volt éppen, mindenütt szerették az emberek.
Nyitókép: MTI/Kovács Anikó