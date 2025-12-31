Ft
Tomori Zsuzsanna kézilabda FTC

Nyilvános üzengetés: Tomori érzelmes búcsút vett a Fraditól, volt társa nyíltan bírálja a klubot

2025. december 31. 10:41

Nehezen csillapodnak a kedélyek a ferencvárosi klubikon kurta-furcsa elküldése után. Tomori Zsuzsanna csak a szépre emlékszik, Nerea Pena viszont kőkemény kritikával illette egykori csapatát.

2025. december 31. 10:41
null

A hét elején robbant a bomba: a Fradi női kézilabdacsapata egy rövid közleményben tudatta, hogy „a Ferencvárosért tett erőfeszítéseit szem előtt tartva” felbontotta Tomori Zsuzsanna szerződését, a 38 éves klublegenda így azonnali hatállyal távozik a klubtól. Tomori két részletben összesen kilenc idényen át erősítette az FTC-t, a zöld fehéreknél 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett, a magyar bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett. Érthető hát, hogy nehéz szívvel, megható szavakkal búcsúzott a váratlan válás után. 

TOMORI Zsuzsanna; Abaurrea, Nerea Pena
Tomori és Pena itt már egymás ellen egy Győr–Fradi BL-rangadón (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Tomori elbocsátó szép üzenete

A kiváló védekezőspecialista átlövő közösségi oldalára az alábbiakat posztolta az FTC-től való távozása margójára: „Nehezek voltak az elmúlt hetek, de a mai nappal befejeződik életem eddigi egyik, ha nem a legfontosabb fejezete. 

Tudtam, hogy egyszer elérkezik, de megélni sokkal nehezebb, mint azt korábban gondoltam. Nagyon örülök, hogy éveken át viselhettem a szívem fölött azt a címert, ami nektek a legtöbbet jelenti. Köszönöm, hogy mindig mellettem álltatok, bármi is történt a pályán. Remélem, ezek után is olyan szeretettel fogtok gondolni rám, ahogy eddig!”

Pena már egyáltalán nem volt ilyen visszafogott

Az NSO szúrta ki, hogy Tomori elküldésével kapcsolatban korábbi klubtársa, a tavaly visszavonult Nerea Pena is megszólalt, a drukkerek mellett a spanyol klasszis is nyíltan illette kemény kritikával a Fradit a Tomori-ügy kezelése miatt. „Otthon akartál visszavonulni, a kézilabda legjobb szurkolóival, azonban sajnos nem csinálhattad úgy, ahogyan szeretted volna. 

Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál. 

Azt kívánom, hogy a kézilabda utáni életed is olyan sikeres és boldog legyen, mint a kézilabdával. Szeretünk!”

írta ki magából véleményét a Fradi korábbi 165-szörös spanyol válogatott irányítója, hozzátéve, Tomori az egyik legkomplettebb játékos, akivel valaha játszott, de a legnagyobb elismerés mégis az, hogy akárhol volt éppen, mindenütt szerették az emberek.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
pollip
2025. december 31. 12:38
Kubatov! Ezt miért hagytad???????
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 31. 12:24
Elek Gábor távoztával a Fradi lelke is távozott. Lélek nélküli gép lett!!!!!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. december 31. 12:17
Tisztességtelen , bunkó ügyintézés. Az Ember nem számít! Csak a Győr!!! Ezek után! Ott még van lélek! Köszönjük, Zsuzsi!
Válasz erre
0
0
plaveczzx
2025. december 31. 11:52
fradi szív meg fradi család
Válasz erre
1
0
