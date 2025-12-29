„Nem ezt érdemelte” – karácsony után elküldte játékosát a Fradi

Meglett a Fradi elveszett embere – szenzációról írnak a dánok
Észak felé vette az irányt a francia kézilabdázó.
Változás történt a Ferencváros női kézilabdacsapatának keretében. A vezetőség azonnali hatállyal szerződést bontott Tomori Zsuzsannával.
Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától. Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekező-specialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amit Tomori elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.
A szurkolók a klub Facebook-oldalán vegyesen fogadták Tomori távozásának hírét, de a többségük sajnálja, hogy a 38 éves játékosnak már most, szezon közben mennie kellett.
Nagyon sajnálom Zsuzsit, nem ezt érdemelte. Lehet, már nem fiatal, és már nem igazán van hasznára a csapatnak. Ahogy látom, sajnos semmi nem marad abból a Fradiból, amit annyira szerettem, de ez Elek Gábor távozása után várható volt
– írta egy drukker.
A Ferencváros női kézilabdaszakágának vezetősége az elmúlt fél évben már másodszor bont szerződést egy belső poszton szerepeltethető játékossal: júliusban a francia Béatrice Edwige távozott azonnali hatállyal, közös megegyezéssel.
