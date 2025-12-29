„Nem ezt érdemelte” – karácsony után elküldte játékosát a Fradi

Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától. Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekező-specialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amit Tomori elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.

Tomori Zsuzsanna (balra) 2010 és 2015 között, majd 2022-től mostanáig erősítette az FTC-t (Fotó: fradi.hu)

A szurkolók többsége sajnálja Tomori távozását

A szurkolók a klub Facebook-oldalán vegyesen fogadták Tomori távozásának hírét, de a többségük sajnálja, hogy a 38 éves játékosnak már most, szezon közben mennie kellett.