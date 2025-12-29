Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabda Ferencváros Tomori Zsuzsanna kézilabda FTC

„Nem ezt érdemelte” – karácsony után elküldte játékosát a Fradi

2025. december 29. 21:30

Változás történt a Ferencváros női kézilabdacsapatának keretében. A vezetőség azonnali hatállyal szerződést bontott Tomori Zsuzsannával.

2025. december 29. 21:30
null

Tomori Zsuzsanna távozott a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros női kézilabdacsapatától. Az FTC honlapjának hétfői beszámolója szerint a jelenlegi idényben a korábbinál kevesebb szerep jutott a pályán a védekező-specialistának, ezért a klub kezdeményezte szerződése felbontását, amit Tomori elfogadott. A játékos két időszakban, összesen kilenc idényen át erősítette a Ferencvárost, amelyben 327 mérkőzésen 1069 gólt szerzett. A bajnokságot és a KEK-et kétszer, a Magyar Kupát háromszor nyerte meg, egyszer pedig Bajnokok Ligája-ezüstérmes lett.

Tomori Zsuzsanna, Ferencváros, FTC, Fradi, kézilabda, női kézilabda
Tomori Zsuzsanna (balra) 2010 és 2015 között, majd 2022-től mostanáig erősítette az FTC-t (Fotó: fradi.hu)

A szurkolók többsége sajnálja Tomori távozását

A szurkolók a klub Facebook-oldalán vegyesen fogadták Tomori távozásának hírét, de a többségük sajnálja, hogy a 38 éves játékosnak már most, szezon közben mennie kellett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Nagyon sajnálom Zsuzsit, nem ezt érdemelte. Lehet, már nem fiatal, és már nem igazán van hasznára a csapatnak. Ahogy látom, sajnos semmi nem marad abból a Fradiból, amit annyira szerettem, de ez Elek Gábor távozása után várható volt

– írta egy drukker. 

  • „Köszönjük, Zsuzsi! A dán vonal a csapat szétveréséhez vezet” – kommentelte egy másik. 
  • „Érdekes, hogy azonnal. Azért az idény hátralévő részében talán tudott volna segíteni” – elmélkedett egy harmadik. 
  • „Elég hálátlan dolog egy ilyen Fradi-ikont az idény felénél így kipakolni” – adott hangot nemtetszésének egy negyedik.
  • „Sok szerencsét kívánok neki a továbbiakban! Emlékszem, amikor a Fradiba jött, sok éven keresztül ő vitte a hátán a csapatot. A Bajnokok Ligájában is meghatározó szerepet vállalt. Csak megköszönni tudom neki, hogy itt játszott” – összegezte gondolatait egy ötödik.

 

A Ferencváros női kézilabdaszakágának vezetősége az elmúlt fél évben már másodszor bont szerződést egy belső poszton szerepeltethető játékossal: júliusban a francia Béatrice Edwige távozott azonnali hatállyal, közös megegyezéssel.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: fradi.hu

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!