Meglett a Fradi elveszett embere – szenzációról írnak a dánok

Amilyen hirtelen tűnt el az FTC-Rail Cargo Hungaria, azaz a Fradi női kézilabdacsapatából az olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Béatrice Edwige, most olyan hirtelen került elő. Ráadásul egy némileg meglepő helyen: a dán Ikast Handball jelentette be, hogy megegyezett a Magyarországról távozó 36 éves francia kézilabdázóval.

Sokáig nem kommunikálta a zöld-fehér klub, hogy miként tervez a klasszissal, de hosszas hallgatás után július elején végül tiszta vizet öntöttek a pohárba a népligetiek.

A klub szűkszavú közleménye így fogalmaz: „Béatrice Edwige és a Ferencvárosi Torna Club közös megegyezéssel felbontotta a két fél közötti szerződést június 30-i hatállyal, vagyis a francia beálló távozik klubunktól.”

A válogatott szinten mindent megnyerő francia csillag 2022-ben igazolt a Ferencvároshoz: nyert magyar bajnoki címet, négyszer Magyar Kupát és egyszer a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott a zöld-fehérekkel.