Ft
Ft
21°C
13°C
Ft
Ft
21°C
13°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
dánia Ikast Beatrice Edwige Fradi kézilabda

Meglett a Fradi elveszett embere – szenzációról írnak a dánok

2025. szeptember 18. 21:27

Észak felé vette az irányt a francia kézilabdázó.

2025. szeptember 18. 21:27
null

Amilyen hirtelen tűnt el az FTC-Rail Cargo Hungaria, azaz a Fradi női kézilabdacsapatából az olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Béatrice Edwige, most olyan hirtelen került elő. Ráadásul egy némileg meglepő helyen: a dán Ikast Handball jelentette be, hogy megegyezett a Magyarországról távozó 36 éves francia kézilabdázóval.

Sokáig nem kommunikálta a zöld-fehér klub, hogy miként tervez a klasszissal, de hosszas hallgatás után július elején végül tiszta vizet öntöttek a pohárba a népligetiek.

A klub szűkszavú közleménye így fogalmaz: „Béatrice Edwige és a Ferencvárosi Torna Club közös megegyezéssel felbontotta a két fél közötti szerződést június 30-i hatállyal, vagyis a francia beálló távozik klubunktól.”

A válogatott szinten mindent megnyerő francia csillag 2022-ben igazolt a Ferencvároshoz: nyert magyar bajnoki címet, négyszer Magyar Kupát és egyszer a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott a zöld-fehérekkel.

Ezt is ajánljuk a témában

Új állomás a pályafutásában

A világ egyik legjobb védőjének átigazolását szenzációként kezelik északon, az elmúlt évtizedben sokáig reménykedtek benne, most valósággá vált.

Egy új kaland kezdődik számomra egy új országban. Alig várom, hogy találkozzunk”

– fogalmazott Edwige.

Miután a dán Karen Klokker és a norvég Ane Høgseth egyaránt sérült és ki kell hagynia a következő hónapokat, így a csapatnak égető szüksége volt egy beállóra. Sarah Iversen szülési szabadságon van, így a klubnak csak egyetlen U19-es játékosa, Lina Lützhøft volt ezen a poszton.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
2025. szeptember 18. 23:48
Meglett? Istenem adj türelmet ezekhez?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!