Meglett a Fradi elveszett embere – szenzációról írnak a dánok

„A Fradi a Bukarest szintjére süllyedt” – senki sem érti, miért tűnt el a francia sztár a tablóról
Béatrice Edwige nem tagja az FTC női kézicsapatának keretének.
Észak felé vette az irányt a francia kézilabdázó.
Amilyen hirtelen tűnt el az FTC-Rail Cargo Hungaria, azaz a Fradi női kézilabdacsapatából az olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Béatrice Edwige, most olyan hirtelen került elő. Ráadásul egy némileg meglepő helyen: a dán Ikast Handball jelentette be, hogy megegyezett a Magyarországról távozó 36 éves francia kézilabdázóval.
Sokáig nem kommunikálta a zöld-fehér klub, hogy miként tervez a klasszissal, de hosszas hallgatás után július elején végül tiszta vizet öntöttek a pohárba a népligetiek.
A klub szűkszavú közleménye így fogalmaz: „Béatrice Edwige és a Ferencvárosi Torna Club közös megegyezéssel felbontotta a két fél közötti szerződést június 30-i hatállyal, vagyis a francia beálló távozik klubunktól.”
A válogatott szinten mindent megnyerő francia csillag 2022-ben igazolt a Ferencvároshoz: nyert magyar bajnoki címet, négyszer Magyar Kupát és egyszer a Bajnokok Ligája döntőjébe is bejutott a zöld-fehérekkel.
A világ egyik legjobb védőjének átigazolását szenzációként kezelik északon, az elmúlt évtizedben sokáig reménykedtek benne, most valósággá vált.
Egy új kaland kezdődik számomra egy új országban. Alig várom, hogy találkozzunk”
– fogalmazott Edwige.
Miután a dán Karen Klokker és a norvég Ane Høgseth egyaránt sérült és ki kell hagynia a következő hónapokat, így a csapatnak égető szüksége volt egy beállóra. Sarah Iversen szülési szabadságon van, így a klubnak csak egyetlen U19-es játékosa, Lina Lützhøft volt ezen a poszton.
Fotó: MTI/Illyés Tibor